BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Port3 Network hari ini adalah 0.03779 USD. Lacak informasi harga aktual PORT3 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PORT3 dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Port3 Network hari ini adalah 0.03779 USD. Lacak informasi harga aktual PORT3 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PORT3 dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang PORT3

Info Harga PORT3

Penjelasan PORT3

Whitepaper PORT3

Situs Web Resmi PORT3

Tokenomi PORT3

Prakiraan Harga PORT3

Riwayat PORT3

Panduan Membeli PORT3

Konverter PORT3 ke Mata Uang Fiat

Spot PORT3

Futures USDT-M PORT3

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Port3 Network

Harga Port3 Network(PORT3)

Harga Live 1 PORT3 ke USD:

$0.03779
$0.03779$0.03779
-4.20%1D
USD
Grafik Harga Live Port3 Network (PORT3)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:59:16 (UTC+8)

Informasi Harga Port3 Network (PORT3) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.03626
$ 0.03626$ 0.03626
Low 24 Jam
$ 0.04037
$ 0.04037$ 0.04037
High 24 Jam

$ 0.03626
$ 0.03626$ 0.03626

$ 0.04037
$ 0.04037$ 0.04037

$ 0.32825507030864065
$ 0.32825507030864065$ 0.32825507030864065

$ 0.011041491512868788
$ 0.011041491512868788$ 0.011041491512868788

+3.13%

-4.20%

+11.90%

+11.90%

Harga aktual Port3 Network (PORT3) adalah $ 0.03779. Selama 24 jam terakhir, PORT3 diperdagangkan antara low $ 0.03626 dan high $ 0.04037, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPORT3 adalah $ 0.32825507030864065, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.011041491512868788.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PORT3 telah berubah sebesar +3.13% selama 1 jam terakhir, -4.20% selama 24 jam, dan +11.90% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Port3 Network (PORT3)

No.827

$ 18.89M
$ 18.89M$ 18.89M

$ 120.22K
$ 120.22K$ 120.22K

$ 37.79M
$ 37.79M$ 37.79M

499.85M
499.85M 499.85M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

49.98%

ETH

Kapitalisasi Pasar Port3 Network saat ini adalah $ 18.89M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 120.22K. Suplai beredar PORT3 adalah 499.85M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 37.79M.

Riwayat Harga Port3 Network (PORT3) USD

Pantau perubahan harga Port3 Network untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0016568-4.20%
30 Days$ -0.01873-33.14%
60 Hari$ +0.00624+19.77%
90 Hari$ -0.00098-2.53%
Perubahan Harga Port3 Network Hari Ini

Hari ini, PORT3 tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0016568 (-4.20%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Port3 Network 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.01873 (-33.14%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Port3 Network 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, PORT3 terlihat mengalami perubahan $ +0.00624 (+19.77%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Port3 Network 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00098 (-2.53%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Port3 Network (PORT3)?

Lihat halaman Riwayat Harga Port3 Network sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Port3 Network (PORT3)

Port3 aggregates and standardizes off-chain/on-chain data to build a Social Data Layer that is universally accessible and powerful for Web3 use cases.

Port3 Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Port3 Network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa PORT3 ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Port3 Network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Port3 Network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Port3 Network (USD)

Berapa nilai Port3 Network (PORT3) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Port3 Network (PORT3) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Port3 Network.

Cek prediksi harga Port3 Network sekarang!

Tokenomi Port3 Network (PORT3)

Memahami tokenomi Port3 Network (PORT3) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PORT3 sekarang!

Cara membeli Port3 Network (PORT3)

Ingin mengetahui cara membeli Port3 Network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Port3 Network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

PORT3 ke Mata Uang Lokal

1 Port3 Network(PORT3) ke VND
994.44385
1 Port3 Network(PORT3) ke AUD
A$0.0581966
1 Port3 Network(PORT3) ke GBP
0.0287204
1 Port3 Network(PORT3) ke EUR
0.0324994
1 Port3 Network(PORT3) ke USD
$0.03779
1 Port3 Network(PORT3) ke MYR
RM0.1579622
1 Port3 Network(PORT3) ke TRY
1.5943601
1 Port3 Network(PORT3) ke JPY
¥5.78187
1 Port3 Network(PORT3) ke ARS
ARS$54.8472723
1 Port3 Network(PORT3) ke RUB
3.0700596
1 Port3 Network(PORT3) ke INR
3.3508393
1 Port3 Network(PORT3) ke IDR
Rp629.8330814
1 Port3 Network(PORT3) ke PHP
2.2288542
1 Port3 Network(PORT3) ke EGP
￡E.1.787467
1 Port3 Network(PORT3) ke BRL
R$0.2021765
1 Port3 Network(PORT3) ke CAD
C$0.0532839
1 Port3 Network(PORT3) ke BDT
4.6107579
1 Port3 Network(PORT3) ke NGN
54.3737636
1 Port3 Network(PORT3) ke COP
$144.7889839
1 Port3 Network(PORT3) ke ZAR
R.0.6564123
1 Port3 Network(PORT3) ke UAH
1.5894474
1 Port3 Network(PORT3) ke TZS
T.Sh.92.85003
1 Port3 Network(PORT3) ke VES
Bs8.57833
1 Port3 Network(PORT3) ke CLP
$35.63597
1 Port3 Network(PORT3) ke PKR
Rs10.6809656
1 Port3 Network(PORT3) ke KZT
19.8786737
1 Port3 Network(PORT3) ke THB
฿1.2236402
1 Port3 Network(PORT3) ke TWD
NT$1.1703563
1 Port3 Network(PORT3) ke AED
د.إ0.1386893
1 Port3 Network(PORT3) ke CHF
Fr0.030232
1 Port3 Network(PORT3) ke HKD
HK$0.2936283
1 Port3 Network(PORT3) ke AMD
֏14.450896
1 Port3 Network(PORT3) ke MAD
.د.م0.351447
1 Port3 Network(PORT3) ke MXN
$0.7017603
1 Port3 Network(PORT3) ke SAR
ريال0.1417125
1 Port3 Network(PORT3) ke ETB
Br5.8155031
1 Port3 Network(PORT3) ke KES
KSh4.8802006
1 Port3 Network(PORT3) ke JOD
د.أ0.02679311
1 Port3 Network(PORT3) ke PLN
0.1390672
1 Port3 Network(PORT3) ke RON
лв0.166276
1 Port3 Network(PORT3) ke SEK
kr0.3616503
1 Port3 Network(PORT3) ke BGN
лв0.0638651
1 Port3 Network(PORT3) ke HUF
Ft12.6513362
1 Port3 Network(PORT3) ke CZK
0.7969911
1 Port3 Network(PORT3) ke KWD
د.ك0.01156374
1 Port3 Network(PORT3) ke ILS
0.1235733
1 Port3 Network(PORT3) ke BOB
Bs0.260751
1 Port3 Network(PORT3) ke AZN
0.064243
1 Port3 Network(PORT3) ke TJS
SM0.3484238
1 Port3 Network(PORT3) ke GEL
0.1024109
1 Port3 Network(PORT3) ke AOA
Kz34.6379361
1 Port3 Network(PORT3) ke BHD
.د.ب0.01424683
1 Port3 Network(PORT3) ke BMD
$0.03779
1 Port3 Network(PORT3) ke DKK
kr0.2445013
1 Port3 Network(PORT3) ke HNL
L0.9953886
1 Port3 Network(PORT3) ke MUR
1.7372063
1 Port3 Network(PORT3) ke NAD
$0.6564123
1 Port3 Network(PORT3) ke NOK
kr0.385458
1 Port3 Network(PORT3) ke NZD
$0.0668883
1 Port3 Network(PORT3) ke PAB
B/.0.03779
1 Port3 Network(PORT3) ke PGK
K0.158718
1 Port3 Network(PORT3) ke QAR
ر.ق0.1375556
1 Port3 Network(PORT3) ke RSD
дин.3.8387082
1 Port3 Network(PORT3) ke UZS
soʻm455.3011001
1 Port3 Network(PORT3) ke ALL
L3.1686915
1 Port3 Network(PORT3) ke ANG
ƒ0.0676441
1 Port3 Network(PORT3) ke AWG
ƒ0.068022
1 Port3 Network(PORT3) ke BBD
$0.07558
1 Port3 Network(PORT3) ke BAM
KM0.0638651
1 Port3 Network(PORT3) ke BIF
Fr111.44271
1 Port3 Network(PORT3) ke BND
$0.049127
1 Port3 Network(PORT3) ke BSD
$0.03779
1 Port3 Network(PORT3) ke JMD
$6.0596265
1 Port3 Network(PORT3) ke KHR
151.7669074
1 Port3 Network(PORT3) ke KMF
Fr15.8718
1 Port3 Network(PORT3) ke LAK
821.5217227
1 Port3 Network(PORT3) ke LKR
රු11.5210373
1 Port3 Network(PORT3) ke MDL
L0.64243
1 Port3 Network(PORT3) ke MGA
Ar170.225055
1 Port3 Network(PORT3) ke MOP
P0.30232
1 Port3 Network(PORT3) ke MVR
0.581966
1 Port3 Network(PORT3) ke MWK
MK65.6075969
1 Port3 Network(PORT3) ke MZN
MT2.4166705
1 Port3 Network(PORT3) ke NPR
रु5.354843
1 Port3 Network(PORT3) ke PYG
268.00668
1 Port3 Network(PORT3) ke RWF
Fr54.83329
1 Port3 Network(PORT3) ke SBD
$0.3110117
1 Port3 Network(PORT3) ke SCR
0.5453097
1 Port3 Network(PORT3) ke SRD
$1.454915
1 Port3 Network(PORT3) ke SVC
$0.3302846
1 Port3 Network(PORT3) ke SZL
L0.6560344
1 Port3 Network(PORT3) ke TMT
m0.132265
1 Port3 Network(PORT3) ke TND
د.ت0.11182061
1 Port3 Network(PORT3) ke TTD
$0.2558383
1 Port3 Network(PORT3) ke UGX
Sh132.11384
1 Port3 Network(PORT3) ke XAF
Fr21.46472
1 Port3 Network(PORT3) ke XCD
$0.102033
1 Port3 Network(PORT3) ke XOF
Fr21.46472
1 Port3 Network(PORT3) ke XPF
Fr3.89237
1 Port3 Network(PORT3) ke BWP
P0.5082755
1 Port3 Network(PORT3) ke BZD
$0.0759579
1 Port3 Network(PORT3) ke CVE
$3.6217936
1 Port3 Network(PORT3) ke DJF
Fr6.68883
1 Port3 Network(PORT3) ke DOP
$2.4302749
1 Port3 Network(PORT3) ke DZD
د.ج4.9349961
1 Port3 Network(PORT3) ke FJD
$0.0861612
1 Port3 Network(PORT3) ke GNF
Fr328.58405
1 Port3 Network(PORT3) ke GTQ
Q0.2894714
1 Port3 Network(PORT3) ke GYD
$7.9041564
1 Port3 Network(PORT3) ke ISK
kr4.76154

Sumber Daya Port3 Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Port3 Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Port3 Network
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Port3 Network

Berapa nilai Port3 Network (PORT3) hari ini?
Harga live PORT3 dalam USD adalah 0.03779 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga PORT3 ke USD saat ini?
Harga PORT3 ke USD saat ini adalah $ 0.03779. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Port3 Network?
Kapitalisasi pasar PORT3 adalah $ 18.89M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar PORT3?
Suplai beredar PORT3 adalah 499.85M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) PORT3?
PORT3 mencapai harga ATH sebesar 0.32825507030864065 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) PORT3?
PORT3 mencapai harga ATL 0.011041491512868788 USD.
Berapa volume perdagangan PORT3?
Volume perdagangan 24 jam live PORT3 adalah $ 120.22K USD.
Akankah harga PORT3 naik lebih tinggi tahun ini?
PORT3 mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PORT3 untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:59:16 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Port3 Network (PORT3)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator PORT3 ke USD

Jumlah

PORT3
PORT3
USD
USD

1 PORT3 = 0.03778 USD

Perdagangkan PORT3

PORT3/USDT
$0.03779
$0.03779$0.03779
-4.20%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,562.26
$101,562.26$101,562.26

-0.43%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,327.19
$3,327.19$3,327.19

+0.82%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.97
$156.97$156.97

+0.67%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0340
$1.0340$1.0340

+20.51%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,562.26
$101,562.26$101,562.26

-0.43%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,327.19
$3,327.19$3,327.19

+0.82%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.97
$156.97$156.97

+0.67%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2214
$2.2214$2.2214

-0.58%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0398
$1.0398$1.0398

+2.33%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.21
$31.21$31.21

+108.06%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0770
$0.0770$0.0770

+54.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.014700
$0.014700$0.014700

+1,370.00%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.009672
$0.009672$0.009672

+353.23%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.384
$4.384$4.384

+338.40%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001749
$0.001749$0.001749

+60.75%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00001672
$0.00001672$0.00001672

+55.24%