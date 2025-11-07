BursaDEX+
Harga live Privasea AI hari ini adalah 0.01277 USD. Lacak informasi harga aktual PRAI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PRAI dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Privasea AI(PRAI)

$0.01277
+7.13%1D
USD
Grafik Harga Live Privasea AI (PRAI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:07:55 (UTC+8)

Informasi Harga Privasea AI (PRAI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.01151
Low 24 Jam
$ 0.013
High 24 Jam

$ 0.01151
$ 0.013
$ 0.1614807033716114
$ 0.0098488046321807
+1.67%

+7.13%

-23.45%

-23.45%

Harga aktual Privasea AI (PRAI) adalah $ 0.01277. Selama 24 jam terakhir, PRAI diperdagangkan antara low $ 0.01151 dan high $ 0.013, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPRAI adalah $ 0.1614807033716114, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.0098488046321807.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PRAI telah berubah sebesar +1.67% selama 1 jam terakhir, +7.13% selama 24 jam, dan -23.45% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Privasea AI (PRAI)

No.1590

$ 3.46M
$ 89.42K
$ 12.77M
270.84M
1,000,000,000
1,000,000,000
27.08%

BSC

Kapitalisasi Pasar Privasea AI saat ini adalah $ 3.46M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 89.42K. Suplai beredar PRAI adalah 270.84M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 12.77M.

Riwayat Harga Privasea AI (PRAI) USD

Pantau perubahan harga Privasea AI untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0008499+7.13%
30 Days$ -0.00649-33.70%
60 Hari$ -0.00587-31.50%
90 Hari$ -0.00771-37.65%
Perubahan Harga Privasea AI Hari Ini

Hari ini, PRAI tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0008499 (+7.13%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Privasea AI 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00649 (-33.70%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Privasea AI 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, PRAI terlihat mengalami perubahan $ -0.00587 (-31.50%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Privasea AI 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00771 (-37.65%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Privasea AI (PRAI)?

Lihat halaman Riwayat Harga Privasea AI sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Privasea AI (PRAI)

Privasea is a decentralized network for confidential computing and secure AI applications.

Privasea AI tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Privasea AI Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa PRAI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Privasea AI di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Privasea AI dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Privasea AI (USD)

Berapa nilai Privasea AI (PRAI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Privasea AI (PRAI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Privasea AI.

Cek prediksi harga Privasea AI sekarang!

Tokenomi Privasea AI (PRAI)

Memahami tokenomi Privasea AI (PRAI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PRAI sekarang!

Cara membeli Privasea AI (PRAI)

Ingin mengetahui cara membeli Privasea AI? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Privasea AI di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

PRAI ke Mata Uang Lokal

1 Privasea AI(PRAI) ke VND
336.04255
1 Privasea AI(PRAI) ke AUD
A$0.0196658
1 Privasea AI(PRAI) ke GBP
0.0097052
1 Privasea AI(PRAI) ke EUR
0.0109822
1 Privasea AI(PRAI) ke USD
$0.01277
1 Privasea AI(PRAI) ke MYR
RM0.0532509
1 Privasea AI(PRAI) ke TRY
0.538894
1 Privasea AI(PRAI) ke JPY
¥1.95381
1 Privasea AI(PRAI) ke ARS
ARS$18.5339949
1 Privasea AI(PRAI) ke RUB
1.0374348
1 Privasea AI(PRAI) ke INR
1.1323159
1 Privasea AI(PRAI) ke IDR
Rp212.8332482
1 Privasea AI(PRAI) ke PHP
0.7543239
1 Privasea AI(PRAI) ke EGP
￡E.0.604021
1 Privasea AI(PRAI) ke BRL
R$0.0683195
1 Privasea AI(PRAI) ke CAD
C$0.0180057
1 Privasea AI(PRAI) ke BDT
1.5580677
1 Privasea AI(PRAI) ke NGN
18.3739868
1 Privasea AI(PRAI) ke COP
$48.9271057
1 Privasea AI(PRAI) ke ZAR
R.0.2219426
1 Privasea AI(PRAI) ke UAH
0.5371062
1 Privasea AI(PRAI) ke TZS
T.Sh.31.37589
1 Privasea AI(PRAI) ke VES
Bs2.89879
1 Privasea AI(PRAI) ke CLP
$12.04211
1 Privasea AI(PRAI) ke PKR
Rs3.6093128
1 Privasea AI(PRAI) ke KZT
6.7174031
1 Privasea AI(PRAI) ke THB
฿0.413748
1 Privasea AI(PRAI) ke TWD
NT$0.3957423
1 Privasea AI(PRAI) ke AED
د.إ0.0468659
1 Privasea AI(PRAI) ke CHF
Fr0.010216
1 Privasea AI(PRAI) ke HKD
HK$0.0992229
1 Privasea AI(PRAI) ke AMD
֏4.883248
1 Privasea AI(PRAI) ke MAD
.د.م0.118761
1 Privasea AI(PRAI) ke MXN
$0.2372666
1 Privasea AI(PRAI) ke SAR
ريال0.0478875
1 Privasea AI(PRAI) ke ETB
Br1.9651753
1 Privasea AI(PRAI) ke KES
KSh1.6491178
1 Privasea AI(PRAI) ke JOD
د.أ0.00905393
1 Privasea AI(PRAI) ke PLN
0.0469936
1 Privasea AI(PRAI) ke RON
лв0.056188
1 Privasea AI(PRAI) ke SEK
kr0.1223366
1 Privasea AI(PRAI) ke BGN
лв0.0215813
1 Privasea AI(PRAI) ke HUF
Ft4.2765453
1 Privasea AI(PRAI) ke CZK
0.2693193
1 Privasea AI(PRAI) ke KWD
د.ك0.00390762
1 Privasea AI(PRAI) ke ILS
0.0417579
1 Privasea AI(PRAI) ke BOB
Bs0.088113
1 Privasea AI(PRAI) ke AZN
0.021709
1 Privasea AI(PRAI) ke TJS
SM0.1177394
1 Privasea AI(PRAI) ke GEL
0.0346067
1 Privasea AI(PRAI) ke AOA
Kz11.7048543
1 Privasea AI(PRAI) ke BHD
.د.ب0.00481429
1 Privasea AI(PRAI) ke BMD
$0.01277
1 Privasea AI(PRAI) ke DKK
kr0.0826219
1 Privasea AI(PRAI) ke HNL
L0.3363618
1 Privasea AI(PRAI) ke MUR
0.5866538
1 Privasea AI(PRAI) ke NAD
$0.2218149
1 Privasea AI(PRAI) ke NOK
kr0.1303817
1 Privasea AI(PRAI) ke NZD
$0.0226029
1 Privasea AI(PRAI) ke PAB
B/.0.01277
1 Privasea AI(PRAI) ke PGK
K0.053634
1 Privasea AI(PRAI) ke QAR
ر.ق0.0464828
1 Privasea AI(PRAI) ke RSD
дин.1.2973043
1 Privasea AI(PRAI) ke UZS
soʻm153.8553863
1 Privasea AI(PRAI) ke ALL
L1.0707645
1 Privasea AI(PRAI) ke ANG
ƒ0.0228583
1 Privasea AI(PRAI) ke AWG
ƒ0.022986
1 Privasea AI(PRAI) ke BBD
$0.02554
1 Privasea AI(PRAI) ke BAM
KM0.0215813
1 Privasea AI(PRAI) ke BIF
Fr37.65873
1 Privasea AI(PRAI) ke BND
$0.016601
1 Privasea AI(PRAI) ke BSD
$0.01277
1 Privasea AI(PRAI) ke JMD
$2.0476695
1 Privasea AI(PRAI) ke KHR
51.2850862
1 Privasea AI(PRAI) ke KMF
Fr5.3634
1 Privasea AI(PRAI) ke LAK
277.6086901
1 Privasea AI(PRAI) ke LKR
රු3.8931899
1 Privasea AI(PRAI) ke MDL
L0.21709
1 Privasea AI(PRAI) ke MGA
Ar57.522465
1 Privasea AI(PRAI) ke MOP
P0.10216
1 Privasea AI(PRAI) ke MVR
0.196658
1 Privasea AI(PRAI) ke MWK
MK22.1701247
1 Privasea AI(PRAI) ke MZN
MT0.8166415
1 Privasea AI(PRAI) ke NPR
रु1.809509
1 Privasea AI(PRAI) ke PYG
90.56484
1 Privasea AI(PRAI) ke RWF
Fr18.52927
1 Privasea AI(PRAI) ke SBD
$0.1050971
1 Privasea AI(PRAI) ke SCR
0.17878
1 Privasea AI(PRAI) ke SRD
$0.491645
1 Privasea AI(PRAI) ke SVC
$0.1116098
1 Privasea AI(PRAI) ke SZL
L0.2216872
1 Privasea AI(PRAI) ke TMT
m0.044695
1 Privasea AI(PRAI) ke TND
د.ت0.03778643
1 Privasea AI(PRAI) ke TTD
$0.0864529
1 Privasea AI(PRAI) ke UGX
Sh44.64392
1 Privasea AI(PRAI) ke XAF
Fr7.25336
1 Privasea AI(PRAI) ke XCD
$0.034479
1 Privasea AI(PRAI) ke XOF
Fr7.25336
1 Privasea AI(PRAI) ke XPF
Fr1.31531
1 Privasea AI(PRAI) ke BWP
P0.1717565
1 Privasea AI(PRAI) ke BZD
$0.0256677
1 Privasea AI(PRAI) ke CVE
$1.2238768
1 Privasea AI(PRAI) ke DJF
Fr2.26029
1 Privasea AI(PRAI) ke DOP
$0.8212387
1 Privasea AI(PRAI) ke DZD
د.ج1.6662296
1 Privasea AI(PRAI) ke FJD
$0.0291156
1 Privasea AI(PRAI) ke GNF
Fr111.03515
1 Privasea AI(PRAI) ke GTQ
Q0.0978182
1 Privasea AI(PRAI) ke GYD
$2.6709732
1 Privasea AI(PRAI) ke ISK
kr1.60902

Sumber Daya Privasea AI

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Privasea AI, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Privasea AI
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Privasea AI

Berapa nilai Privasea AI (PRAI) hari ini?
Harga live PRAI dalam USD adalah 0.01277 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga PRAI ke USD saat ini?
Harga PRAI ke USD saat ini adalah $ 0.01277. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Privasea AI?
Kapitalisasi pasar PRAI adalah $ 3.46M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar PRAI?
Suplai beredar PRAI adalah 270.84M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) PRAI?
PRAI mencapai harga ATH sebesar 0.1614807033716114 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) PRAI?
PRAI mencapai harga ATL 0.0098488046321807 USD.
Berapa volume perdagangan PRAI?
Volume perdagangan 24 jam live PRAI adalah $ 89.42K USD.
Akankah harga PRAI naik lebih tinggi tahun ini?
PRAI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PRAI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Privasea AI (PRAI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

