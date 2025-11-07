BursaDEX+
Harga live Quantum R. Ledger hari ini adalah 1.45767 USD. Lacak informasi harga aktual QRL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga QRL dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Quantum R. Ledger(QRL)

Harga Live 1 QRL ke USD:

$1.45767
$1.45767
+8.25%1D
USD
Grafik Harga Live Quantum R. Ledger (QRL)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:52:29 (UTC+8)

Informasi Harga Quantum R. Ledger (QRL) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 1.3
$ 1.3
Low 24 Jam
$ 1.48878
$ 1.48878
High 24 Jam

$ 1.3
$ 1.3

$ 1.48878
$ 1.48878

$ 4.172309875488281
$ 4.172309875488281

$ 0.0408362163245
$ 0.0408362163245

+2.60%

+8.25%

-11.95%

-11.95%

Harga aktual Quantum R. Ledger (QRL) adalah $ 1.45767. Selama 24 jam terakhir, QRL diperdagangkan antara low $ 1.3 dan high $ 1.48878, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highQRL adalah $ 4.172309875488281, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.0408362163245.

Dalam hal kinerja jangka pendek, QRL telah berubah sebesar +2.60% selama 1 jam terakhir, +8.25% selama 24 jam, dan -11.95% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Quantum R. Ledger (QRL)

No.300

$ 99.03M
$ 99.03M

$ 106.64K
$ 106.64K

$ 153.06M
$ 153.06M

67.94M
67.94M

105,000,000
105,000,000

79,235,500.81616603
79,235,500.81616603

64.70%

2017-06-24 00:00:00

$ 0.054
$ 0.054

QRL

Kapitalisasi Pasar Quantum R. Ledger saat ini adalah $ 99.03M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 106.64K. Suplai beredar QRL adalah 67.94M, dan total suplainya sebesar 79235500.81616603. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 153.06M.

Riwayat Harga Quantum R. Ledger (QRL) USD

Pantau perubahan harga Quantum R. Ledger untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.1110926+8.25%
30 Days$ -0.41233-22.05%
60 Hari$ +0.8015+122.14%
90 Hari$ +0.75967+108.83%
Perubahan Harga Quantum R. Ledger Hari Ini

Hari ini, QRL tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.1110926 (+8.25%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Quantum R. Ledger 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.41233 (-22.05%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Quantum R. Ledger 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, QRL terlihat mengalami perubahan $ +0.8015 (+122.14%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Quantum R. Ledger 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.75967 (+108.83%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Quantum R. Ledger (QRL)?

Lihat halaman Riwayat Harga Quantum R. Ledger sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Quantum R. Ledger (QRL)

The Quantum Resistant Ledger (QRL) is a 'fully quantum resistant blockchain network, using PQ-CRYPTO recommended/IETF standardized cryptography'. The QRL utilizes a hash-based eXtended Merkle Tree Signature Scheme (XMSS) instead of ECDSA, which is reportedly vulnerable to quantum attacks and found in many other blockchain projects. The project claims that the security of its platform is complemented by a suite of applications and a development ecosystem which allows users to 'easily build blockchain applications on its provably quantum resistant network'.

Quantum R. Ledger tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Quantum R. Ledger Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa QRL ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Quantum R. Ledger di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Quantum R. Ledger dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Quantum R. Ledger (USD)

Berapa nilai Quantum R. Ledger (QRL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Quantum R. Ledger (QRL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Quantum R. Ledger.

Cek prediksi harga Quantum R. Ledger sekarang!

Tokenomi Quantum R. Ledger (QRL)

Memahami tokenomi Quantum R. Ledger (QRL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token QRL sekarang!

Cara membeli Quantum R. Ledger (QRL)

Ingin mengetahui cara membeli Quantum R. Ledger? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Quantum R. Ledger di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

QRL ke Mata Uang Lokal

1 Quantum R. Ledger(QRL) ke VND
38,358.58605
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke AUD
A$2.2448118
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke GBP
1.1078292
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke EUR
1.2535962
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke USD
$1.45767
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke MYR
RM6.0930606
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke TRY
61.4990973
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke JPY
¥221.56584
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke ARS
ARS$2,115.6185079
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke RUB
118.4065341
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke INR
129.2515989
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke IDR
Rp24,294.4902822
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke PHP
86.0316834
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke EGP
￡E.68.9332143
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke BRL
R$7.7839578
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke CAD
C$2.0553147
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke BDT
177.8503167
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke NGN
2,097.3539028
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke COP
$5,584.9314147
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke ZAR
R.25.3197279
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke UAH
61.3096002
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke TZS
T.Sh.3,581.49519
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke VES
Bs330.89109
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke CLP
$1,374.58281
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke PKR
Rs411.9958488
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke KZT
766.7781501
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke THB
฿47.228508
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke TWD
NT$45.1731933
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke AED
د.إ5.3496489
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke CHF
Fr1.166136
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke HKD
HK$11.3260959
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke AMD
֏557.413008
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke MAD
.د.م13.556331
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke MXN
$27.0689319
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke SAR
ريال5.4662625
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke ETB
Br224.3208363
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke KES
KSh188.2726572
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke JOD
د.أ1.03348803
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke PLN
5.3496489
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke RON
лв6.413748
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke SEK
kr13.9353252
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke BGN
лв2.4634623
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke HUF
Ft487.3428111
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke CZK
30.7131069
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke KWD
د.ك0.44604702
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke ILS
4.7665809
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke BOB
Bs10.057923
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke AZN
2.478039
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke TJS
SM13.4397174
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke GEL
3.9502857
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke AOA
Kz1,336.0857453
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke BHD
.د.ب0.54808392
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke BMD
$1.45767
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke DKK
kr9.4165482
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke HNL
L38.3950278
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke MUR
67.05282
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke NAD
$25.3197279
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke NOK
kr14.8536573
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke NZD
$2.5800759
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke PAB
B/.1.45767
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke PGK
K6.122214
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke QAR
ر.ق5.3059188
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke RSD
дин.147.9389283
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke UZS
soʻm17,562.2851173
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke ALL
L122.2256295
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke ANG
ƒ2.6092293
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke AWG
ƒ2.623806
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke BBD
$2.91534
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke BAM
KM2.4634623
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke BIF
Fr4,298.66883
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke BND
$1.894971
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke BSD
$1.45767
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke JMD
$233.7373845
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke KHR
5,854.0901802
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke KMF
Fr612.2214
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke LAK
31,688.4776271
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke LKR
රු444.3998529
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke MDL
L24.78039
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke MGA
Ar6,566.074515
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke MOP
P11.66136
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke MVR
22.448118
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke MWK
MK2,530.6754637
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke MZN
MT93.2179965
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke NPR
रु206.551839
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke PYG
10,337.79564
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke RWF
Fr2,115.07917
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke SBD
$11.9966241
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke SCR
21.9379335
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke SRD
$56.120295
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke SVC
$12.7400358
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke SZL
L25.3051512
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke TMT
m5.101845
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke TND
د.ت4.31324553
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke TTD
$9.8684259
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke UGX
Sh5,096.01432
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke XAF
Fr826.49889
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke XCD
$3.935709
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke XOF
Fr826.49889
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke XPF
Fr150.14001
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke BWP
P19.6056615
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke BZD
$2.9299167
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke CVE
$139.7030928
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke DJF
Fr258.00759
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke DOP
$93.7427577
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke DZD
د.ج190.3133952
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke FJD
$3.3234876
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke GNF
Fr12,674.44065
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke GTQ
Q11.1657522
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke GYD
$304.8862572
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke ISK
kr183.66642

Sumber Daya Quantum R. Ledger

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Quantum R. Ledger, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Quantum R. Ledger
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Quantum R. Ledger

Berapa nilai Quantum R. Ledger (QRL) hari ini?
Harga live QRL dalam USD adalah 1.45767 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga QRL ke USD saat ini?
Harga QRL ke USD saat ini adalah $ 1.45767. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Quantum R. Ledger?
Kapitalisasi pasar QRL adalah $ 99.03M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar QRL?
Suplai beredar QRL adalah 67.94M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) QRL?
QRL mencapai harga ATH sebesar 4.172309875488281 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) QRL?
QRL mencapai harga ATL 0.0408362163245 USD.
Berapa volume perdagangan QRL?
Volume perdagangan 24 jam live QRL adalah $ 106.64K USD.
Akankah harga QRL naik lebih tinggi tahun ini?
QRL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga QRL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:52:29 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Quantum R. Ledger (QRL)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

$1.45767
$101,327.13

$3,309.37

$154.97

$1.0254

$1.0003

$101,327.13

$3,309.37

$154.97

$2.2101

$1.0106

$0.00000

$0.00000

$30.60

$0.0834

$0.0004023

$0.013000

$4.244

$0.007992

$0.001794

$0.0000002461

