Radio Caca Metaverse –Amerika Serikat Mars, AKA, USM. Didukung oleh OKX Blockdream Ventures, Radio Caca adalah penyedia solusi infrastruktur web 3.0. Pada Juli 2021, Radio Caca merilis produk web 3.0 pertamanya, koleksi PFP (NFT gaya gambar profil) untuk Maye Musk (ibu Elon). Radio Caca Meluncurkan Amerika Serikat Mars (atau USM), sebuah metaverse 3-D pada tahun 2021. Pengembang mereka dapat mendukung tim PFP dalam mengintegrasikan aset digital mereka ke dalam USM sehingga pembuat PFP dapat fokus pada penskalaan dan pembangunan untuk komunitas mereka.

Tokenomi Radio Caca (RACA)

Memahami tokenomi Radio Caca (RACA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token RACA sekarang!

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Radio Caca, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Radio Caca Berapa nilai Radio Caca (RACA) hari ini? Harga live RACA dalam USD adalah 0.00003848 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga RACA ke USD saat ini? $ 0.00003848 . Cobalah Harga RACA ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Radio Caca? Kapitalisasi pasar RACA adalah -- USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar RACA? Suplai beredar RACA adalah -- USD . Berapa harga all‑time high (ATH) RACA? RACA mencapai harga ATH sebesar -- USD . Berapa harga all‑time low (ATL) RACA? RACA mencapai harga ATL -- USD . Berapa volume perdagangan RACA? Volume perdagangan 24 jam live RACA adalah $ 88.82K USD . Akankah harga RACA naik lebih tinggi tahun ini? RACA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga RACA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Radio Caca (RACA)

