Harga live Reploy hari ini adalah 0.1514 USD. Lacak informasi harga aktual RAI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga RAI dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Reploy

Harga Reploy(RAI)

Harga Live 1 RAI ke USD:

$0.1514
$0.1514
+6.39%1D
USD
Grafik Harga Live Reploy (RAI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:27:26 (UTC+8)

Informasi Harga Reploy (RAI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.141
$ 0.141
Low 24 Jam
$ 0.1529
$ 0.1529
High 24 Jam

$ 0.141
$ 0.141

$ 0.1529
$ 0.1529

$ 13.719960835270252
$ 13.719960835270252

$ 0.12122974029812877
$ 0.12122974029812877

+2.43%

+6.39%

-31.71%

-31.71%

Harga aktual Reploy (RAI) adalah $ 0.1514. Selama 24 jam terakhir, RAI diperdagangkan antara low $ 0.141 dan high $ 0.1529, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highRAI adalah $ 13.719960835270252, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.12122974029812877.

Dalam hal kinerja jangka pendek, RAI telah berubah sebesar +2.43% selama 1 jam terakhir, +6.39% selama 24 jam, dan -31.71% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Reploy (RAI)

No.1923

$ 1.51M
$ 1.51M

$ 53.77K
$ 53.77K

$ 1.51M
$ 1.51M

10.00M
10.00M

10,000,000
10,000,000

10,000,000
10,000,000

100.00%

ETH

Kapitalisasi Pasar Reploy saat ini adalah $ 1.51M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 53.77K. Suplai beredar RAI adalah 10.00M, dan total suplainya sebesar 10000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.51M.

Riwayat Harga Reploy (RAI) USD

Pantau perubahan harga Reploy untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.009093+6.39%
30 Days$ -0.148-49.44%
60 Hari$ -0.2613-63.32%
90 Hari$ -0.4094-73.01%
Perubahan Harga Reploy Hari Ini

Hari ini, RAI tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.009093 (+6.39%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Reploy 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.148 (-49.44%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Reploy 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, RAI terlihat mengalami perubahan $ -0.2613 (-63.32%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Reploy 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.4094 (-73.01%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Reploy (RAI)?

Lihat halaman Riwayat Harga Reploy sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Reploy (RAI)

Reploy is a self learning neural network and the world’s first proprietary AI language model finetuned on 728M Solidity parameters, built to understand, generate, and elevate human creativity and productivity like never before.

Reploy tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Reploy Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa RAI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Reploy di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Reploy dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Reploy (USD)

Berapa nilai Reploy (RAI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Reploy (RAI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Reploy.

Cek prediksi harga Reploy sekarang!

Tokenomi Reploy (RAI)

Memahami tokenomi Reploy (RAI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token RAI sekarang!

Cara membeli Reploy (RAI)

Ingin mengetahui cara membeli Reploy? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Reploy di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

RAI ke Mata Uang Lokal

1 Reploy(RAI) ke VND
3,984.091
1 Reploy(RAI) ke AUD
A$0.233156
1 Reploy(RAI) ke GBP
0.115064
1 Reploy(RAI) ke EUR
0.130204
1 Reploy(RAI) ke USD
$0.1514
1 Reploy(RAI) ke MYR
RM0.632852
1 Reploy(RAI) ke TRY
6.386052
1 Reploy(RAI) ke JPY
¥23.1642
1 Reploy(RAI) ke ARS
ARS$219.737418
1 Reploy(RAI) ke RUB
12.299736
1 Reploy(RAI) ke INR
13.424638
1 Reploy(RAI) ke IDR
Rp2,523.332324
1 Reploy(RAI) ke PHP
8.935628
1 Reploy(RAI) ke EGP
￡E.7.159706
1 Reploy(RAI) ke BRL
R$0.80999
1 Reploy(RAI) ke CAD
C$0.213474
1 Reploy(RAI) ke BDT
18.472314
1 Reploy(RAI) ke NGN
217.840376
1 Reploy(RAI) ke COP
$580.075474
1 Reploy(RAI) ke ZAR
R.2.631332
1 Reploy(RAI) ke UAH
6.367884
1 Reploy(RAI) ke TZS
T.Sh.371.9898
1 Reploy(RAI) ke VES
Bs34.3678
1 Reploy(RAI) ke CLP
$142.7702
1 Reploy(RAI) ke PKR
Rs42.791696
1 Reploy(RAI) ke KZT
79.640942
1 Reploy(RAI) ke THB
฿4.90536
1 Reploy(RAI) ke TWD
NT$4.691886
1 Reploy(RAI) ke AED
د.إ0.555638
1 Reploy(RAI) ke CHF
Fr0.12112
1 Reploy(RAI) ke HKD
HK$1.176378
1 Reploy(RAI) ke AMD
֏57.89536
1 Reploy(RAI) ke MAD
.د.م1.40802
1 Reploy(RAI) ke MXN
$2.813012
1 Reploy(RAI) ke SAR
ريال0.56775
1 Reploy(RAI) ke ETB
Br23.238386
1 Reploy(RAI) ke KES
KSh19.554824
1 Reploy(RAI) ke JOD
د.أ0.1073426
1 Reploy(RAI) ke PLN
0.557152
1 Reploy(RAI) ke RON
лв0.66616
1 Reploy(RAI) ke SEK
kr1.447384
1 Reploy(RAI) ke BGN
лв0.255866
1 Reploy(RAI) ke HUF
Ft50.617562
1 Reploy(RAI) ke CZK
3.191512
1 Reploy(RAI) ke KWD
د.ك0.0463284
1 Reploy(RAI) ke ILS
0.495078
1 Reploy(RAI) ke BOB
Bs1.04466
1 Reploy(RAI) ke AZN
0.25738
1 Reploy(RAI) ke TJS
SM1.395908
1 Reploy(RAI) ke GEL
0.410294
1 Reploy(RAI) ke AOA
Kz138.13736
1 Reploy(RAI) ke BHD
.د.ب0.0569264
1 Reploy(RAI) ke BMD
$0.1514
1 Reploy(RAI) ke DKK
kr0.978044
1 Reploy(RAI) ke HNL
L3.978792
1 Reploy(RAI) ke MUR
6.9644
1 Reploy(RAI) ke NAD
$2.629818
1 Reploy(RAI) ke NOK
kr1.54428
1 Reploy(RAI) ke NZD
$0.267978
1 Reploy(RAI) ke PAB
B/.0.1514
1 Reploy(RAI) ke PGK
K0.646478
1 Reploy(RAI) ke QAR
ر.ق0.551096
1 Reploy(RAI) ke RSD
дин.15.371642
1 Reploy(RAI) ke UZS
soʻm1,802.380664
1 Reploy(RAI) ke ALL
L12.697918
1 Reploy(RAI) ke ANG
ƒ0.271006
1 Reploy(RAI) ke AWG
ƒ0.27252
1 Reploy(RAI) ke BBD
$0.3028
1 Reploy(RAI) ke BAM
KM0.255866
1 Reploy(RAI) ke BIF
Fr446.4786
1 Reploy(RAI) ke BND
$0.19682
1 Reploy(RAI) ke BSD
$0.1514
1 Reploy(RAI) ke JMD
$24.27699
1 Reploy(RAI) ke KHR
608.031484
1 Reploy(RAI) ke KMF
Fr63.588
1 Reploy(RAI) ke LAK
3,291.304282
1 Reploy(RAI) ke LKR
රු46.157318
1 Reploy(RAI) ke MDL
L2.590454
1 Reploy(RAI) ke MGA
Ar681.9813
1 Reploy(RAI) ke MOP
P1.2112
1 Reploy(RAI) ke MVR
2.33156
1 Reploy(RAI) ke MWK
MK262.39134
1 Reploy(RAI) ke MZN
MT9.68203
1 Reploy(RAI) ke NPR
रु21.45338
1 Reploy(RAI) ke PYG
1,073.7288
1 Reploy(RAI) ke RWF
Fr219.6814
1 Reploy(RAI) ke SBD
$1.244508
1 Reploy(RAI) ke SCR
2.27857
1 Reploy(RAI) ke SRD
$5.8289
1 Reploy(RAI) ke SVC
$1.323236
1 Reploy(RAI) ke SZL
L2.628304
1 Reploy(RAI) ke TMT
m0.5299
1 Reploy(RAI) ke TND
د.ت0.4479926
1 Reploy(RAI) ke TTD
$1.024978
1 Reploy(RAI) ke UGX
Sh529.2944
1 Reploy(RAI) ke XAF
Fr85.9952
1 Reploy(RAI) ke XCD
$0.40878
1 Reploy(RAI) ke XOF
Fr85.9952
1 Reploy(RAI) ke XPF
Fr15.5942
1 Reploy(RAI) ke BWP
P2.03633
1 Reploy(RAI) ke BZD
$0.304314
1 Reploy(RAI) ke CVE
$14.510176
1 Reploy(RAI) ke DJF
Fr26.7978
1 Reploy(RAI) ke DOP
$9.736534
1 Reploy(RAI) ke DZD
د.ج19.763756
1 Reploy(RAI) ke FJD
$0.345192
1 Reploy(RAI) ke GNF
Fr1,316.423
1 Reploy(RAI) ke GTQ
Q1.159724
1 Reploy(RAI) ke GYD
$31.666824
1 Reploy(RAI) ke ISK
kr19.0764

Sumber Daya Reploy

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Reploy, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Reploy
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Reploy

Berapa nilai Reploy (RAI) hari ini?
Harga live RAI dalam USD adalah 0.1514 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga RAI ke USD saat ini?
Harga RAI ke USD saat ini adalah $ 0.1514. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Reploy?
Kapitalisasi pasar RAI adalah $ 1.51M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar RAI?
Suplai beredar RAI adalah 10.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) RAI?
RAI mencapai harga ATH sebesar 13.719960835270252 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) RAI?
RAI mencapai harga ATL 0.12122974029812877 USD.
Berapa volume perdagangan RAI?
Volume perdagangan 24 jam live RAI adalah $ 53.77K USD.
Akankah harga RAI naik lebih tinggi tahun ini?
RAI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga RAI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:27:26 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator RAI ke USD

Jumlah

RAI
RAI
USD
USD

1 RAI = 0.1514 USD

Perdagangkan RAI

RAI/USDC
$0.1485
$0.1485
+4.28%
RAI/USDT
$0.1514
$0.1514
+6.24%

$101,092.34

$3,309.40

$155.66

$1.1216

$1.0003

$101,092.34

$3,309.40

$155.66

$2.2159

$1.0226

$0.00000

$0.00000

$30.81

$0.1118

$0.0004011

$0.014000

$4.592

$0.008220

$0.1118

$0.001706

