Apa yang dimaksud dengan Redacted Coin (RDAC)

Redacted accelerates web3 start-ups across multiple metas and verticals, shaping the next big industry disruptors via a user and data ecosystem, powered by RDAC. The web3 industry currently suffers from a sustainability challenge - With constant meta changes, token values are not sustaining, combined with lack of product use cases and token sinks post TGE losing user attention. To address this industry challenge, united under 1 token, RDAC powers a suite of revenue-generating products that Redacted co-owns and co-develops across verticals - DeFi, AI, Trading, Payments, NFTFi, and more, with combined 1.3M users, 1.1M social reach, $500M volume. Redacted has raised $10M and is backed by Spartan Group, Animoca Brands, Polygon Ventures, and +100 of the top founders and angels in web3.

Redacted Coin tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Redacted Coin Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa RDAC ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Redacted Coin di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Redacted Coin dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Redacted Coin (USD)

Berapa nilai Redacted Coin (RDAC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Redacted Coin (RDAC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Redacted Coin.

Cek prediksi harga Redacted Coin sekarang!

Tokenomi Redacted Coin (RDAC)

Memahami tokenomi Redacted Coin (RDAC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token RDAC sekarang!

Cara membeli Redacted Coin (RDAC)

Ingin mengetahui cara membeli Redacted Coin? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Redacted Coin di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

RDAC ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Redacted Coin

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Redacted Coin, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Redacted Coin Berapa nilai Redacted Coin (RDAC) hari ini? Harga live RDAC dalam USD adalah 0.00384 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga RDAC ke USD saat ini? $ 0.00384 . Cobalah Harga RDAC ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Redacted Coin? Kapitalisasi pasar RDAC adalah $ 946.09K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar RDAC? Suplai beredar RDAC adalah 246.38M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) RDAC? RDAC mencapai harga ATH sebesar 0.17728796901477833 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) RDAC? RDAC mencapai harga ATL 0.003650041238303843 USD . Berapa volume perdagangan RDAC? Volume perdagangan 24 jam live RDAC adalah $ 2.56M USD . Akankah harga RDAC naik lebih tinggi tahun ini? RDAC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga RDAC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

