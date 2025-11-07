BursaDEX+
Harga live Redacted Coin hari ini adalah 0.00384 USD. Lacak informasi harga aktual RDAC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga RDAC dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang RDAC

Info Harga RDAC

Penjelasan RDAC

Whitepaper RDAC

Situs Web Resmi RDAC

Tokenomi RDAC

Prakiraan Harga RDAC

Riwayat RDAC

Panduan Membeli RDAC

Konverter RDAC ke Mata Uang Fiat

Spot RDAC

Futures USDT-M RDAC

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Redacted Coin

Harga Redacted Coin(RDAC)

Harga Live 1 RDAC ke USD:

$0.003833
$0.003833
-0.72%1D
USD
Grafik Harga Live Redacted Coin (RDAC)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:01:49 (UTC+8)

Informasi Harga Redacted Coin (RDAC) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.003716
$ 0.003716
Low 24 Jam
$ 0.004142
$ 0.004142
High 24 Jam

$ 0.003716
$ 0.003716

$ 0.004142
$ 0.004142

$ 0.17728796901477833
$ 0.17728796901477833

$ 0.003650041238303843
$ 0.003650041238303843

+2.07%

-0.72%

-4.27%

-4.27%

Harga aktual Redacted Coin (RDAC) adalah $ 0.00384. Selama 24 jam terakhir, RDAC diperdagangkan antara low $ 0.003716 dan high $ 0.004142, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highRDAC adalah $ 0.17728796901477833, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.003650041238303843.

Dalam hal kinerja jangka pendek, RDAC telah berubah sebesar +2.07% selama 1 jam terakhir, -0.72% selama 24 jam, dan -4.27% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Redacted Coin (RDAC)

No.2154

$ 946.09K
$ 946.09K

$ 2.56M
$ 2.56M

$ 3.84M
$ 3.84M

246.38M
246.38M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

24.63%

BASE

Kapitalisasi Pasar Redacted Coin saat ini adalah $ 946.09K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 2.56M. Suplai beredar RDAC adalah 246.38M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.84M.

Riwayat Harga Redacted Coin (RDAC) USD

Pantau perubahan harga Redacted Coin untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000278-0.72%
30 Days$ -0.001944-33.61%
60 Hari$ -0.002654-40.87%
90 Hari$ -0.00578-60.09%
Perubahan Harga Redacted Coin Hari Ini

Hari ini, RDAC tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0000278 (-0.72%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Redacted Coin 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.001944 (-33.61%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Redacted Coin 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, RDAC terlihat mengalami perubahan $ -0.002654 (-40.87%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Redacted Coin 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00578 (-60.09%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Redacted Coin (RDAC)?

Lihat halaman Riwayat Harga Redacted Coin sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Redacted Coin (RDAC)

Redacted accelerates web3 start-ups across multiple metas and verticals, shaping the next big industry disruptors via a user and data ecosystem, powered by RDAC. The web3 industry currently suffers from a sustainability challenge - With constant meta changes, token values are not sustaining, combined with lack of product use cases and token sinks post TGE losing user attention. To address this industry challenge, united under 1 token, RDAC powers a suite of revenue-generating products that Redacted co-owns and co-develops across verticals - DeFi, AI, Trading, Payments, NFTFi, and more, with combined 1.3M users, 1.1M social reach, $500M volume. Redacted has raised $10M and is backed by Spartan Group, Animoca Brands, Polygon Ventures, and +100 of the top founders and angels in web3.

Redacted Coin tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Redacted Coin Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa RDAC ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Redacted Coin di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Redacted Coin dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Redacted Coin (USD)

Berapa nilai Redacted Coin (RDAC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Redacted Coin (RDAC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Redacted Coin.

Cek prediksi harga Redacted Coin sekarang!

Tokenomi Redacted Coin (RDAC)

Memahami tokenomi Redacted Coin (RDAC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token RDAC sekarang!

Cara membeli Redacted Coin (RDAC)

Ingin mengetahui cara membeli Redacted Coin? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Redacted Coin di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

RDAC ke Mata Uang Lokal

1 Redacted Coin(RDAC) ke VND
101.0496
1 Redacted Coin(RDAC) ke AUD
A$0.0059136
1 Redacted Coin(RDAC) ke GBP
0.0029184
1 Redacted Coin(RDAC) ke EUR
0.0033024
1 Redacted Coin(RDAC) ke USD
$0.00384
1 Redacted Coin(RDAC) ke MYR
RM0.0160512
1 Redacted Coin(RDAC) ke TRY
0.1620096
1 Redacted Coin(RDAC) ke JPY
¥0.58752
1 Redacted Coin(RDAC) ke ARS
ARS$5.5732608
1 Redacted Coin(RDAC) ke RUB
0.3119616
1 Redacted Coin(RDAC) ke INR
0.3404928
1 Redacted Coin(RDAC) ke IDR
Rp63.9999744
1 Redacted Coin(RDAC) ke PHP
0.2264832
1 Redacted Coin(RDAC) ke EGP
￡E.0.181632
1 Redacted Coin(RDAC) ke BRL
R$0.020544
1 Redacted Coin(RDAC) ke CAD
C$0.0054144
1 Redacted Coin(RDAC) ke BDT
0.4685184
1 Redacted Coin(RDAC) ke NGN
5.5251456
1 Redacted Coin(RDAC) ke COP
$14.7126144
1 Redacted Coin(RDAC) ke ZAR
R.0.0667008
1 Redacted Coin(RDAC) ke UAH
0.1615104
1 Redacted Coin(RDAC) ke TZS
T.Sh.9.43488
1 Redacted Coin(RDAC) ke VES
Bs0.87168
1 Redacted Coin(RDAC) ke CLP
$3.62112
1 Redacted Coin(RDAC) ke PKR
Rs1.0853376
1 Redacted Coin(RDAC) ke KZT
2.0199552
1 Redacted Coin(RDAC) ke THB
฿0.1243392
1 Redacted Coin(RDAC) ke TWD
NT$0.1189248
1 Redacted Coin(RDAC) ke AED
د.إ0.0140928
1 Redacted Coin(RDAC) ke CHF
Fr0.003072
1 Redacted Coin(RDAC) ke HKD
HK$0.0298368
1 Redacted Coin(RDAC) ke AMD
֏1.468416
1 Redacted Coin(RDAC) ke MAD
.د.م0.035712
1 Redacted Coin(RDAC) ke MXN
$0.0713088
1 Redacted Coin(RDAC) ke SAR
ريال0.0144
1 Redacted Coin(RDAC) ke ETB
Br0.5909376
1 Redacted Coin(RDAC) ke KES
KSh0.4958976
1 Redacted Coin(RDAC) ke JOD
د.أ0.00272256
1 Redacted Coin(RDAC) ke PLN
0.0141312
1 Redacted Coin(RDAC) ke RON
лв0.016896
1 Redacted Coin(RDAC) ke SEK
kr0.0367488
1 Redacted Coin(RDAC) ke BGN
лв0.0064896
1 Redacted Coin(RDAC) ke HUF
Ft1.2855552
1 Redacted Coin(RDAC) ke CZK
0.0809856
1 Redacted Coin(RDAC) ke KWD
د.ك0.00117504
1 Redacted Coin(RDAC) ke ILS
0.0125568
1 Redacted Coin(RDAC) ke BOB
Bs0.026496
1 Redacted Coin(RDAC) ke AZN
0.006528
1 Redacted Coin(RDAC) ke TJS
SM0.0354048
1 Redacted Coin(RDAC) ke GEL
0.0104064
1 Redacted Coin(RDAC) ke AOA
Kz3.5197056
1 Redacted Coin(RDAC) ke BHD
.د.ب0.00144768
1 Redacted Coin(RDAC) ke BMD
$0.00384
1 Redacted Coin(RDAC) ke DKK
kr0.0248448
1 Redacted Coin(RDAC) ke HNL
L0.1011456
1 Redacted Coin(RDAC) ke MUR
0.1765248
1 Redacted Coin(RDAC) ke NAD
$0.0667008
1 Redacted Coin(RDAC) ke NOK
kr0.039168
1 Redacted Coin(RDAC) ke NZD
$0.0067968
1 Redacted Coin(RDAC) ke PAB
B/.0.00384
1 Redacted Coin(RDAC) ke PGK
K0.016128
1 Redacted Coin(RDAC) ke QAR
ر.ق0.0139776
1 Redacted Coin(RDAC) ke RSD
дин.0.3900672
1 Redacted Coin(RDAC) ke UZS
soʻm46.2650496
1 Redacted Coin(RDAC) ke ALL
L0.321984
1 Redacted Coin(RDAC) ke ANG
ƒ0.0068736
1 Redacted Coin(RDAC) ke AWG
ƒ0.006912
1 Redacted Coin(RDAC) ke BBD
$0.00768
1 Redacted Coin(RDAC) ke BAM
KM0.0064896
1 Redacted Coin(RDAC) ke BIF
Fr11.32416
1 Redacted Coin(RDAC) ke BND
$0.004992
1 Redacted Coin(RDAC) ke BSD
$0.00384
1 Redacted Coin(RDAC) ke JMD
$0.615744
1 Redacted Coin(RDAC) ke KHR
15.4216704
1 Redacted Coin(RDAC) ke KMF
Fr1.6128
1 Redacted Coin(RDAC) ke LAK
83.4782592
1 Redacted Coin(RDAC) ke LKR
රු1.1707008
1 Redacted Coin(RDAC) ke MDL
L0.06528
1 Redacted Coin(RDAC) ke MGA
Ar17.29728
1 Redacted Coin(RDAC) ke MOP
P0.03072
1 Redacted Coin(RDAC) ke MVR
0.059136
1 Redacted Coin(RDAC) ke MWK
MK6.6666624
1 Redacted Coin(RDAC) ke MZN
MT0.245568
1 Redacted Coin(RDAC) ke NPR
रु0.544128
1 Redacted Coin(RDAC) ke PYG
27.23328
1 Redacted Coin(RDAC) ke RWF
Fr5.57184
1 Redacted Coin(RDAC) ke SBD
$0.0316032
1 Redacted Coin(RDAC) ke SCR
0.0554112
1 Redacted Coin(RDAC) ke SRD
$0.14784
1 Redacted Coin(RDAC) ke SVC
$0.0335616
1 Redacted Coin(RDAC) ke SZL
L0.0666624
1 Redacted Coin(RDAC) ke TMT
m0.01344
1 Redacted Coin(RDAC) ke TND
د.ت0.01136256
1 Redacted Coin(RDAC) ke TTD
$0.0259968
1 Redacted Coin(RDAC) ke UGX
Sh13.42464
1 Redacted Coin(RDAC) ke XAF
Fr2.18112
1 Redacted Coin(RDAC) ke XCD
$0.010368
1 Redacted Coin(RDAC) ke XOF
Fr2.18112
1 Redacted Coin(RDAC) ke XPF
Fr0.39552
1 Redacted Coin(RDAC) ke BWP
P0.051648
1 Redacted Coin(RDAC) ke BZD
$0.0077184
1 Redacted Coin(RDAC) ke CVE
$0.3680256
1 Redacted Coin(RDAC) ke DJF
Fr0.67968
1 Redacted Coin(RDAC) ke DOP
$0.2469504
1 Redacted Coin(RDAC) ke DZD
د.ج0.5014656
1 Redacted Coin(RDAC) ke FJD
$0.0087552
1 Redacted Coin(RDAC) ke GNF
Fr33.3888
1 Redacted Coin(RDAC) ke GTQ
Q0.0294144
1 Redacted Coin(RDAC) ke GYD
$0.8031744
1 Redacted Coin(RDAC) ke ISK
kr0.48384

Sumber Daya Redacted Coin

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Redacted Coin, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Redacted Coin
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Redacted Coin

Berapa nilai Redacted Coin (RDAC) hari ini?
Harga live RDAC dalam USD adalah 0.00384 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga RDAC ke USD saat ini?
Harga RDAC ke USD saat ini adalah $ 0.00384. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Redacted Coin?
Kapitalisasi pasar RDAC adalah $ 946.09K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar RDAC?
Suplai beredar RDAC adalah 246.38M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) RDAC?
RDAC mencapai harga ATH sebesar 0.17728796901477833 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) RDAC?
RDAC mencapai harga ATL 0.003650041238303843 USD.
Berapa volume perdagangan RDAC?
Volume perdagangan 24 jam live RDAC adalah $ 2.56M USD.
Akankah harga RDAC naik lebih tinggi tahun ini?
RDAC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga RDAC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:01:49 (UTC+8)

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$0.003833
$101,497.04

$3,324.37

$156.85

$1.0320

$1.0004

$101,497.04

$3,324.37

$156.85

$2.2233

$1.0396

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$31.02

$0.0731

$0.015100

$0.009616

$4.337

$0.001709

$2.147

