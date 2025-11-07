Apa yang dimaksud dengan REDX (REDX)

The REDX Project leverages Web3 technology to create innovative entertainment experiences and aims to build a sustainable global entertainment economy. With Tokyo Tower as the ground zero, REDX establishes a Web3 hub centered around RED° TOKYO TOWER, where fans, creators, content (IP), investors, and partners come together. Using REDX tokens as the core, we are expanding next-generation entertainment experiences to the world by integrating online and offline interactions. The REDX Project leverages Web3 technology to create innovative entertainment experiences and aims to build a sustainable global entertainment economy. With Tokyo Tower as the ground zero, REDX establishes a Web3 hub centered around RED° TOKYO TOWER, where fans, creators, content (IP), investors, and partners come together. Using REDX tokens as the core, we are expanding next-generation entertainment experiences to the world by integrating online and offline interactions.

REDX tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi REDX Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa REDX ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang REDX di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli REDX dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga REDX (USD)

Berapa nilai REDX (REDX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda REDX (REDX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk REDX.

Cek prediksi harga REDX sekarang!

Tokenomi REDX (REDX)

Memahami tokenomi REDX (REDX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token REDX sekarang!

Cara membeli REDX (REDX)

Ingin mengetahui cara membeli REDX? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli REDX di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

REDX ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya REDX

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai REDX, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang REDX Berapa nilai REDX (REDX) hari ini? Harga live REDX dalam USD adalah 0.005219 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga REDX ke USD saat ini? $ 0.005219 . Cobalah Harga REDX ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar REDX? Kapitalisasi pasar REDX adalah $ 20.73M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar REDX? Suplai beredar REDX adalah 3.97B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) REDX? REDX mencapai harga ATH sebesar 0.007301821126266444 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) REDX? REDX mencapai harga ATL 0.00147535771910575 USD . Berapa volume perdagangan REDX? Volume perdagangan 24 jam live REDX adalah $ 170.27K USD . Akankah harga REDX naik lebih tinggi tahun ini? REDX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga REDX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting REDX (REDX)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi