BursaDEX+
Harga live Router Protocol hari ini adalah 0.003636 USD. Lacak informasi harga aktual ROUTE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ROUTE dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ROUTE

Info Harga ROUTE

Penjelasan ROUTE

Situs Web Resmi ROUTE

Tokenomi ROUTE

Prakiraan Harga ROUTE

Riwayat ROUTE

Panduan Membeli ROUTE

Konverter ROUTE ke Mata Uang Fiat

Spot ROUTE

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Router Protocol

Harga Router Protocol(ROUTE)

Harga Live 1 ROUTE ke USD:

$0.003638
$0.003638$0.003638
-0.81%1D
USD
Grafik Harga Live Router Protocol (ROUTE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:03:59 (UTC+8)

Informasi Harga Router Protocol (ROUTE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00357
$ 0.00357$ 0.00357
Low 24 Jam
$ 0.003777
$ 0.003777$ 0.003777
High 24 Jam

$ 0.00357
$ 0.00357$ 0.00357

$ 0.003777
$ 0.003777$ 0.003777

$ 0.07989256862366406
$ 0.07989256862366406$ 0.07989256862366406

$ 0.003317143186889397
$ 0.003317143186889397$ 0.003317143186889397

+0.38%

-0.80%

-14.87%

-14.87%

Harga aktual Router Protocol (ROUTE) adalah $ 0.003636. Selama 24 jam terakhir, ROUTE diperdagangkan antara low $ 0.00357 dan high $ 0.003777, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highROUTE adalah $ 0.07989256862366406, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.003317143186889397.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ROUTE telah berubah sebesar +0.38% selama 1 jam terakhir, -0.80% selama 24 jam, dan -14.87% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Router Protocol (ROUTE)

No.1857

$ 1.65M
$ 1.65M$ 1.65M

$ 76.62K
$ 76.62K$ 76.62K

$ 3.64M
$ 3.64M$ 3.64M

452.67M
452.67M 452.67M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

45.26%

NONE

Kapitalisasi Pasar Router Protocol saat ini adalah $ 1.65M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 76.62K. Suplai beredar ROUTE adalah 452.67M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.64M.

Riwayat Harga Router Protocol (ROUTE) USD

Pantau perubahan harga Router Protocol untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00002971-0.80%
30 Days$ -0.001956-34.98%
60 Hari$ -0.001204-24.88%
90 Hari$ -0.004674-56.25%
Perubahan Harga Router Protocol Hari Ini

Hari ini, ROUTE tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00002971 (-0.80%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Router Protocol 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.001956 (-34.98%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Router Protocol 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ROUTE terlihat mengalami perubahan $ -0.001204 (-24.88%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Router Protocol 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.004674 (-56.25%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Router Protocol (ROUTE)?

Lihat halaman Riwayat Harga Router Protocol sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Router Protocol (ROUTE)

Router Protocol is a crosschain-liquidity aggregator platform that was built to seamlessly provide bridging infrastructure between current and emerging Layer 1 and Layer 2 blockchain solutions. The goal is to enable users to swap their assets from different networks seamlessly in a near-instant and low-cost manner.

Router Protocol tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Router Protocol Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ROUTE ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Router Protocol di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Router Protocol dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Router Protocol (USD)

Berapa nilai Router Protocol (ROUTE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Router Protocol (ROUTE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Router Protocol.

Cek prediksi harga Router Protocol sekarang!

Tokenomi Router Protocol (ROUTE)

Memahami tokenomi Router Protocol (ROUTE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ROUTE sekarang!

Cara membeli Router Protocol (ROUTE)

Ingin mengetahui cara membeli Router Protocol? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Router Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya Router Protocol

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Router Protocol, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Router Protocol
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Router Protocol

Berapa nilai Router Protocol (ROUTE) hari ini?
Harga live ROUTE dalam USD adalah 0.003636 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ROUTE ke USD saat ini?
Harga ROUTE ke USD saat ini adalah $ 0.003636. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Router Protocol?
Kapitalisasi pasar ROUTE adalah $ 1.65M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ROUTE?
Suplai beredar ROUTE adalah 452.67M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ROUTE?
ROUTE mencapai harga ATH sebesar 0.07989256862366406 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ROUTE?
ROUTE mencapai harga ATL 0.003317143186889397 USD.
Berapa volume perdagangan ROUTE?
Volume perdagangan 24 jam live ROUTE adalah $ 76.62K USD.
Akankah harga ROUTE naik lebih tinggi tahun ini?
ROUTE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ROUTE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:03:59 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Router Protocol (ROUTE)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

