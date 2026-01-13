Harga RUSSELL Hari Ini

Harga live RUSSELL (RUSSELL) hari ini adalah $ 0.006342, dengan perubahan 0.18% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi RUSSELL ke USD saat ini adalah $ 0.006342 per RUSSELL.

RUSSELL saat ini berada di peringkat #1198 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6.16M, dengan suplai yang beredar 970.98M RUSSELL. Selama 24 jam terakhir, RUSSELL diperdagangkan antara $ 0.006013 (low) dan $ 0.008 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.02619667500263341, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.000150087234643482.

Dalam kinerja jangka pendek, RUSSELL bergerak +1.83% dalam satu jam terakhir dan -24.52% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 66.59K.

Informasi Pasar RUSSELL (RUSSELL)

Peringkat No.1198 Kapitalisasi Pasar $ 6.16M$ 6.16M $ 6.16M Volume (24 Jam) $ 66.59K$ 66.59K $ 66.59K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 6.34M$ 6.34M $ 6.34M Suplai Peredaran 970.98M 970.98M 970.98M Suplai Maks. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Total Suplai 970,983,463 970,983,463 970,983,463 Tingkat Peredaran 97.09% Blockchain Publik BASE

Kapitalisasi Pasar RUSSELL saat ini adalah $ 6.16M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 66.59K. Suplai beredar RUSSELL adalah 970.98M, dan total suplainya sebesar 970983463. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.34M.