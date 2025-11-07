BursaDEX+
Harga live RavenCoin hari ini adalah 0.010465 USD. Lacak informasi harga aktual RVN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga RVN dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga RavenCoin(RVN)

Harga Live 1 RVN ke USD:

$0.010464
$0.010464
+1.82%1D
USD
Grafik Harga Live RavenCoin (RVN)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:31:59 (UTC+8)

Informasi Harga RavenCoin (RVN) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.009601
$ 0.009601$ 0.009601
Low 24 Jam
$ 0.010653
$ 0.010653$ 0.010653
High 24 Jam

$ 0.009601
$ 0.009601$ 0.009601

$ 0.010653
$ 0.010653$ 0.010653

$ 0.28542094
$ 0.28542094$ 0.28542094

$ 0.005765045742500298
$ 0.005765045742500298$ 0.005765045742500298

-0.97%

+1.82%

+14.49%

+14.49%

Harga aktual RavenCoin (RVN) adalah $ 0.010465. Selama 24 jam terakhir, RVN diperdagangkan antara low $ 0.009601 dan high $ 0.010653, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highRVN adalah $ 0.28542094, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.005765045742500298.

Dalam hal kinerja jangka pendek, RVN telah berubah sebesar -0.97% selama 1 jam terakhir, +1.82% selama 24 jam, dan +14.49% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar RavenCoin (RVN)

No.199

$ 165.05M
$ 165.05M$ 165.05M

$ 3.06M
$ 3.06M$ 3.06M

$ 219.77M
$ 219.77M$ 219.77M

15.77B
15.77B 15.77B

21,000,000,000
21,000,000,000 21,000,000,000

15,771,940,835.04732
15,771,940,835.04732 15,771,940,835.04732

75.10%

0.01%

$ 0.026499
$ 0.026499$ 0.026499

RVN

Kapitalisasi Pasar RavenCoin saat ini adalah $ 165.05M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 3.06M. Suplai beredar RVN adalah 15.77B, dan total suplainya sebesar 15771940835.04732. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 219.77M.

Riwayat Harga RavenCoin (RVN) USD

Pantau perubahan harga RavenCoin untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00018704+1.82%
30 Days$ -0.001331-11.29%
60 Hari$ -0.002468-19.09%
90 Hari$ -0.003984-27.58%
Perubahan Harga RavenCoin Hari Ini

Hari ini, RVN tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00018704 (+1.82%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga RavenCoin 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.001331 (-11.29%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga RavenCoin 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, RVN terlihat mengalami perubahan $ -0.002468 (-19.09%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga RavenCoin 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.003984 (-27.58%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari RavenCoin (RVN)?

Lihat halaman Riwayat Harga RavenCoin sekarang.

Apa yang dimaksud dengan RavenCoin (RVN)

Ravencoin is a protocol based on a fork of the Bitcoin code which adds features specifically focused on allowing tokens to be issued on the Ravencoin blockchain. These tokens can have whatever properties the issue of the token decides - so they can be limited in quantity, named and be issued as securities or as collectibles.

RavenCoin tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi RavenCoin Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa RVN ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang RavenCoin di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli RavenCoin dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga RavenCoin (USD)

Berapa nilai RavenCoin (RVN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda RavenCoin (RVN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk RavenCoin.

Cek prediksi harga RavenCoin sekarang!

Tokenomi RavenCoin (RVN)

Memahami tokenomi RavenCoin (RVN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token RVN sekarang!

Cara membeli RavenCoin (RVN)

Ingin mengetahui cara membeli RavenCoin? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli RavenCoin di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

RVN ke Mata Uang Lokal

1 RavenCoin(RVN) ke VND
275.386475
1 RavenCoin(RVN) ke AUD
A$0.0161161
1 RavenCoin(RVN) ke GBP
0.0079534
1 RavenCoin(RVN) ke EUR
0.0089999
1 RavenCoin(RVN) ke USD
$0.010465
1 RavenCoin(RVN) ke MYR
RM0.0437437
1 RavenCoin(RVN) ke TRY
0.4414137
1 RavenCoin(RVN) ke JPY
¥1.601145
1 RavenCoin(RVN) ke ARS
ARS$15.18858705
1 RavenCoin(RVN) ke RUB
0.8501766
1 RavenCoin(RVN) ke INR
0.92793155
1 RavenCoin(RVN) ke IDR
Rp174.4165969
1 RavenCoin(RVN) ke PHP
0.6176443
1 RavenCoin(RVN) ke EGP
￡E.0.49488985
1 RavenCoin(RVN) ke BRL
R$0.05598775
1 RavenCoin(RVN) ke CAD
C$0.01475565
1 RavenCoin(RVN) ke BDT
1.27683465
1 RavenCoin(RVN) ke NGN
15.0574606
1 RavenCoin(RVN) ke COP
$40.09570565
1 RavenCoin(RVN) ke ZAR
R.0.1818817
1 RavenCoin(RVN) ke UAH
0.4401579
1 RavenCoin(RVN) ke TZS
T.Sh.25.712505
1 RavenCoin(RVN) ke VES
Bs2.375555
1 RavenCoin(RVN) ke CLP
$9.868495
1 RavenCoin(RVN) ke PKR
Rs2.9578276
1 RavenCoin(RVN) ke KZT
5.50490395
1 RavenCoin(RVN) ke THB
฿0.339066
1 RavenCoin(RVN) ke TWD
NT$0.32431035
1 RavenCoin(RVN) ke AED
د.إ0.03840655
1 RavenCoin(RVN) ke CHF
Fr0.008372
1 RavenCoin(RVN) ke HKD
HK$0.08131305
1 RavenCoin(RVN) ke AMD
֏4.001816
1 RavenCoin(RVN) ke MAD
.د.م0.0973245
1 RavenCoin(RVN) ke MXN
$0.1944397
1 RavenCoin(RVN) ke SAR
ريال0.03924375
1 RavenCoin(RVN) ke ETB
Br1.61045885
1 RavenCoin(RVN) ke KES
KSh1.3516594
1 RavenCoin(RVN) ke JOD
د.أ0.007419685
1 RavenCoin(RVN) ke PLN
0.0385112
1 RavenCoin(RVN) ke RON
лв0.046046
1 RavenCoin(RVN) ke SEK
kr0.1000454
1 RavenCoin(RVN) ke BGN
лв0.01768585
1 RavenCoin(RVN) ke HUF
Ft3.49876345
1 RavenCoin(RVN) ke CZK
0.2206022
1 RavenCoin(RVN) ke KWD
د.ك0.00320229
1 RavenCoin(RVN) ke ILS
0.03422055
1 RavenCoin(RVN) ke BOB
Bs0.0722085
1 RavenCoin(RVN) ke AZN
0.0177905
1 RavenCoin(RVN) ke TJS
SM0.0964873
1 RavenCoin(RVN) ke GEL
0.02836015
1 RavenCoin(RVN) ke AOA
Kz9.548266
1 RavenCoin(RVN) ke BHD
.د.ب0.00393484
1 RavenCoin(RVN) ke BMD
$0.010465
1 RavenCoin(RVN) ke DKK
kr0.0676039
1 RavenCoin(RVN) ke HNL
L0.2750202
1 RavenCoin(RVN) ke MUR
0.48139
1 RavenCoin(RVN) ke NAD
$0.18177705
1 RavenCoin(RVN) ke NOK
kr0.106743
1 RavenCoin(RVN) ke NZD
$0.01852305
1 RavenCoin(RVN) ke PAB
B/.0.010465
1 RavenCoin(RVN) ke PGK
K0.04468555
1 RavenCoin(RVN) ke QAR
ر.ق0.0380926
1 RavenCoin(RVN) ke RSD
дин.1.06251145
1 RavenCoin(RVN) ke UZS
soʻm124.5833134
1 RavenCoin(RVN) ke ALL
L0.87769955
1 RavenCoin(RVN) ke ANG
ƒ0.01873235
1 RavenCoin(RVN) ke AWG
ƒ0.018837
1 RavenCoin(RVN) ke BBD
$0.02093
1 RavenCoin(RVN) ke BAM
KM0.01768585
1 RavenCoin(RVN) ke BIF
Fr30.861285
1 RavenCoin(RVN) ke BND
$0.0136045
1 RavenCoin(RVN) ke BSD
$0.010465
1 RavenCoin(RVN) ke JMD
$1.67806275
1 RavenCoin(RVN) ke KHR
42.0280679
1 RavenCoin(RVN) ke KMF
Fr4.3953
1 RavenCoin(RVN) ke LAK
227.49999545
1 RavenCoin(RVN) ke LKR
රු3.19046455
1 RavenCoin(RVN) ke MDL
L0.17905615
1 RavenCoin(RVN) ke MGA
Ar47.1395925
1 RavenCoin(RVN) ke MOP
P0.08372
1 RavenCoin(RVN) ke MVR
0.161161
1 RavenCoin(RVN) ke MWK
MK18.1368915
1 RavenCoin(RVN) ke MZN
MT0.66923675
1 RavenCoin(RVN) ke NPR
रु1.4828905
1 RavenCoin(RVN) ke PYG
74.21778
1 RavenCoin(RVN) ke RWF
Fr15.184715
1 RavenCoin(RVN) ke SBD
$0.0860223
1 RavenCoin(RVN) ke SCR
0.15749825
1 RavenCoin(RVN) ke SRD
$0.4029025
1 RavenCoin(RVN) ke SVC
$0.0914641
1 RavenCoin(RVN) ke SZL
L0.1816724
1 RavenCoin(RVN) ke TMT
m0.0366275
1 RavenCoin(RVN) ke TND
د.ت0.030965935
1 RavenCoin(RVN) ke TTD
$0.07084805
1 RavenCoin(RVN) ke UGX
Sh36.58564
1 RavenCoin(RVN) ke XAF
Fr5.94412
1 RavenCoin(RVN) ke XCD
$0.0282555
1 RavenCoin(RVN) ke XOF
Fr5.94412
1 RavenCoin(RVN) ke XPF
Fr1.077895
1 RavenCoin(RVN) ke BWP
P0.14075425
1 RavenCoin(RVN) ke BZD
$0.02103465
1 RavenCoin(RVN) ke CVE
$1.0029656
1 RavenCoin(RVN) ke DJF
Fr1.852305
1 RavenCoin(RVN) ke DOP
$0.67300415
1 RavenCoin(RVN) ke DZD
د.ج1.3663104
1 RavenCoin(RVN) ke FJD
$0.0238602
1 RavenCoin(RVN) ke GNF
Fr90.993175
1 RavenCoin(RVN) ke GTQ
Q0.0801619
1 RavenCoin(RVN) ke GYD
$2.1888594
1 RavenCoin(RVN) ke ISK
kr1.31859

Sumber Daya RavenCoin

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai RavenCoin, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi RavenCoin
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang RavenCoin

Berapa nilai RavenCoin (RVN) hari ini?
Harga live RVN dalam USD adalah 0.010465 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga RVN ke USD saat ini?
Harga RVN ke USD saat ini adalah $ 0.010465. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar RavenCoin?
Kapitalisasi pasar RVN adalah $ 165.05M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar RVN?
Suplai beredar RVN adalah 15.77B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) RVN?
RVN mencapai harga ATH sebesar 0.28542094 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) RVN?
RVN mencapai harga ATL 0.005765045742500298 USD.
Berapa volume perdagangan RVN?
Volume perdagangan 24 jam live RVN adalah $ 3.06M USD.
Akankah harga RVN naik lebih tinggi tahun ini?
RVN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga RVN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:31:59 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

