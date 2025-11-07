Apa yang dimaksud dengan RWA Inc. (RWAINC)

RWA Inc. is the world's first end-to-end Real World Asset tokenization and trading ecosystem. RWA Inc. is building both a RWA tokenization service, a RWA launchpad/stakingpad, RWA Exchange and an RWA marketplace for trading of Real World Assets in the global market. Already now, RWA Inc. has launched the RWA Launchpad and the RWA Exchange will come live in November 2024. The Marketplace will go live in 2025.

RWA Inc. tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi RWA Inc. Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Prediksi Harga RWA Inc. (USD)

Tokenomi RWA Inc. (RWAINC)

Cara membeli RWA Inc. (RWAINC)

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang RWA Inc. Berapa nilai RWA Inc. (RWAINC) hari ini? Harga live RWAINC dalam USD adalah 0.00418 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga RWAINC ke USD saat ini? $ 0.00418 . Cobalah Harga RWAINC ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar RWA Inc.? Kapitalisasi pasar RWAINC adalah $ 2.05M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar RWAINC? Suplai beredar RWAINC adalah 491.57M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) RWAINC? RWAINC mencapai harga ATH sebesar 0.14355853970647262 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) RWAINC? RWAINC mencapai harga ATL 0.004262921002591599 USD . Berapa volume perdagangan RWAINC? Volume perdagangan 24 jam live RWAINC adalah $ 8.70K USD . Akankah harga RWAINC naik lebih tinggi tahun ini? RWAINC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga RWAINC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

