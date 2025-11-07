BursaDEX+
Harga live RWA Inc. hari ini adalah 0.00418 USD. Lacak informasi harga aktual RWAINC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga RWAINC dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo RWA Inc.

Harga RWA Inc.(RWAINC)

$0.00418
-4.34%1D
Grafik Harga Live RWA Inc. (RWAINC)
Informasi Harga RWA Inc. (RWAINC) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00408
Low 24 Jam
$ 0.00455
High 24 Jam

$ 0.00408
$ 0.00455
$ 0.14355853970647262
$ 0.004262921002591599
+2.45%

-4.34%

-24.96%

-24.96%

Harga aktual RWA Inc. (RWAINC) adalah $ 0.00418. Selama 24 jam terakhir, RWAINC diperdagangkan antara low $ 0.00408 dan high $ 0.00455, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highRWAINC adalah $ 0.14355853970647262, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.004262921002591599.

Dalam hal kinerja jangka pendek, RWAINC telah berubah sebesar +2.45% selama 1 jam terakhir, -4.34% selama 24 jam, dan -24.96% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar RWA Inc. (RWAINC)

No.1734

$ 2.05M
$ 8.70K
$ 4.18M
491.57M
1,000,000,000
992,540,377.4
49.15%

BASE

Kapitalisasi Pasar RWA Inc. saat ini adalah $ 2.05M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 8.70K. Suplai beredar RWAINC adalah 491.57M, dan total suplainya sebesar 992540377.4. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 4.18M.

Riwayat Harga RWA Inc. (RWAINC) USD

Pantau perubahan harga RWA Inc. untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0001896-4.34%
30 Days$ -0.00591-58.58%
60 Hari$ -0.00303-42.03%
90 Hari$ -0.00915-68.65%
Perubahan Harga RWA Inc. Hari Ini

Hari ini, RWAINC tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0001896 (-4.34%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga RWA Inc. 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00591 (-58.58%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga RWA Inc. 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, RWAINC terlihat mengalami perubahan $ -0.00303 (-42.03%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga RWA Inc. 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00915 (-68.65%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari RWA Inc. (RWAINC)?

Lihat halaman Riwayat Harga RWA Inc. sekarang.

Apa yang dimaksud dengan RWA Inc. (RWAINC)

RWA Inc. is the world's first end-to-end Real World Asset tokenization and trading ecosystem. RWA Inc. is building both a RWA tokenization service, a RWA launchpad/stakingpad, RWA Exchange and an RWA marketplace for trading of Real World Assets in the global market. Already now, RWA Inc. has launched the RWA Launchpad and the RWA Exchange will come live in November 2024. The Marketplace will go live in 2025.

RWA Inc. tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi RWA Inc. Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa RWAINC ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang RWA Inc. di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli RWA Inc. dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga RWA Inc. (USD)

Berapa nilai RWA Inc. (RWAINC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda RWA Inc. (RWAINC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk RWA Inc..

Cek prediksi harga RWA Inc. sekarang!

Tokenomi RWA Inc. (RWAINC)

Memahami tokenomi RWA Inc. (RWAINC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token RWAINC sekarang!

Cara membeli RWA Inc. (RWAINC)

Ingin mengetahui cara membeli RWA Inc.? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli RWA Inc. di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

RWAINC ke Mata Uang Lokal

1 RWA Inc.(RWAINC) ke VND
109.9967
1 RWA Inc.(RWAINC) ke AUD
A$0.0064372
1 RWA Inc.(RWAINC) ke GBP
0.0031768
1 RWA Inc.(RWAINC) ke EUR
0.0035948
1 RWA Inc.(RWAINC) ke USD
$0.00418
1 RWA Inc.(RWAINC) ke MYR
RM0.0174724
1 RWA Inc.(RWAINC) ke TRY
0.1763542
1 RWA Inc.(RWAINC) ke JPY
¥0.63954
1 RWA Inc.(RWAINC) ke ARS
ARS$6.0667266
1 RWA Inc.(RWAINC) ke RUB
0.3395832
1 RWA Inc.(RWAINC) ke INR
0.3706406
1 RWA Inc.(RWAINC) ke IDR
Rp69.6666388
1 RWA Inc.(RWAINC) ke PHP
0.2465364
1 RWA Inc.(RWAINC) ke EGP
￡E.0.197714
1 RWA Inc.(RWAINC) ke BRL
R$0.022363
1 RWA Inc.(RWAINC) ke CAD
C$0.0058938
1 RWA Inc.(RWAINC) ke BDT
0.5100018
1 RWA Inc.(RWAINC) ke NGN
6.0143512
1 RWA Inc.(RWAINC) ke COP
$16.0152938
1 RWA Inc.(RWAINC) ke ZAR
R.0.0726066
1 RWA Inc.(RWAINC) ke UAH
0.1758108
1 RWA Inc.(RWAINC) ke TZS
T.Sh.10.27026
1 RWA Inc.(RWAINC) ke VES
Bs0.94886
1 RWA Inc.(RWAINC) ke CLP
$3.94174
1 RWA Inc.(RWAINC) ke PKR
Rs1.1814352
1 RWA Inc.(RWAINC) ke KZT
2.1988054
1 RWA Inc.(RWAINC) ke THB
฿0.1353484
1 RWA Inc.(RWAINC) ke TWD
NT$0.1294546
1 RWA Inc.(RWAINC) ke AED
د.إ0.0153406
1 RWA Inc.(RWAINC) ke CHF
Fr0.003344
1 RWA Inc.(RWAINC) ke HKD
HK$0.0324786
1 RWA Inc.(RWAINC) ke AMD
֏1.598432
1 RWA Inc.(RWAINC) ke MAD
.د.م0.038874
1 RWA Inc.(RWAINC) ke MXN
$0.0776226
1 RWA Inc.(RWAINC) ke SAR
ريال0.015675
1 RWA Inc.(RWAINC) ke ETB
Br0.6432602
1 RWA Inc.(RWAINC) ke KES
KSh0.5398052
1 RWA Inc.(RWAINC) ke JOD
د.أ0.00296362
1 RWA Inc.(RWAINC) ke PLN
0.0153824
1 RWA Inc.(RWAINC) ke RON
лв0.018392
1 RWA Inc.(RWAINC) ke SEK
kr0.0400026
1 RWA Inc.(RWAINC) ke BGN
лв0.0070642
1 RWA Inc.(RWAINC) ke HUF
Ft1.3993804
1 RWA Inc.(RWAINC) ke CZK
0.0881562
1 RWA Inc.(RWAINC) ke KWD
د.ك0.00127908
1 RWA Inc.(RWAINC) ke ILS
0.0136686
1 RWA Inc.(RWAINC) ke BOB
Bs0.028842
1 RWA Inc.(RWAINC) ke AZN
0.007106
1 RWA Inc.(RWAINC) ke TJS
SM0.0385396
1 RWA Inc.(RWAINC) ke GEL
0.0113278
1 RWA Inc.(RWAINC) ke AOA
Kz3.8313462
1 RWA Inc.(RWAINC) ke BHD
.د.ب0.00157586
1 RWA Inc.(RWAINC) ke BMD
$0.00418
1 RWA Inc.(RWAINC) ke DKK
kr0.0270446
1 RWA Inc.(RWAINC) ke HNL
L0.1101012
1 RWA Inc.(RWAINC) ke MUR
0.1921546
1 RWA Inc.(RWAINC) ke NAD
$0.0726066
1 RWA Inc.(RWAINC) ke NOK
kr0.042636
1 RWA Inc.(RWAINC) ke NZD
$0.0073986
1 RWA Inc.(RWAINC) ke PAB
B/.0.00418
1 RWA Inc.(RWAINC) ke PGK
K0.017556
1 RWA Inc.(RWAINC) ke QAR
ر.ق0.0152152
1 RWA Inc.(RWAINC) ke RSD
дин.0.4246044
1 RWA Inc.(RWAINC) ke UZS
soʻm50.3614342
1 RWA Inc.(RWAINC) ke ALL
L0.350493
1 RWA Inc.(RWAINC) ke ANG
ƒ0.0074822
1 RWA Inc.(RWAINC) ke AWG
ƒ0.007524
1 RWA Inc.(RWAINC) ke BBD
$0.00836
1 RWA Inc.(RWAINC) ke BAM
KM0.0070642
1 RWA Inc.(RWAINC) ke BIF
Fr12.32682
1 RWA Inc.(RWAINC) ke BND
$0.005434
1 RWA Inc.(RWAINC) ke BSD
$0.00418
1 RWA Inc.(RWAINC) ke JMD
$0.670263
1 RWA Inc.(RWAINC) ke KHR
16.7871308
1 RWA Inc.(RWAINC) ke KMF
Fr1.7556
1 RWA Inc.(RWAINC) ke LAK
90.8695634
1 RWA Inc.(RWAINC) ke LKR
රු1.2743566
1 RWA Inc.(RWAINC) ke MDL
L0.07106
1 RWA Inc.(RWAINC) ke MGA
Ar18.82881
1 RWA Inc.(RWAINC) ke MOP
P0.03344
1 RWA Inc.(RWAINC) ke MVR
0.064372
1 RWA Inc.(RWAINC) ke MWK
MK7.2569398
1 RWA Inc.(RWAINC) ke MZN
MT0.267311
1 RWA Inc.(RWAINC) ke NPR
रु0.592306
1 RWA Inc.(RWAINC) ke PYG
29.64456
1 RWA Inc.(RWAINC) ke RWF
Fr6.06518
1 RWA Inc.(RWAINC) ke SBD
$0.0344014
1 RWA Inc.(RWAINC) ke SCR
0.0603174
1 RWA Inc.(RWAINC) ke SRD
$0.16093
1 RWA Inc.(RWAINC) ke SVC
$0.0365332
1 RWA Inc.(RWAINC) ke SZL
L0.0725648
1 RWA Inc.(RWAINC) ke TMT
m0.01463
1 RWA Inc.(RWAINC) ke TND
د.ت0.01236862
1 RWA Inc.(RWAINC) ke TTD
$0.0282986
1 RWA Inc.(RWAINC) ke UGX
Sh14.61328
1 RWA Inc.(RWAINC) ke XAF
Fr2.37424
1 RWA Inc.(RWAINC) ke XCD
$0.011286
1 RWA Inc.(RWAINC) ke XOF
Fr2.37424
1 RWA Inc.(RWAINC) ke XPF
Fr0.43054
1 RWA Inc.(RWAINC) ke BWP
P0.056221
1 RWA Inc.(RWAINC) ke BZD
$0.0084018
1 RWA Inc.(RWAINC) ke CVE
$0.4006112
1 RWA Inc.(RWAINC) ke DJF
Fr0.73986
1 RWA Inc.(RWAINC) ke DOP
$0.2688158
1 RWA Inc.(RWAINC) ke DZD
د.ج0.5458662
1 RWA Inc.(RWAINC) ke FJD
$0.0095304
1 RWA Inc.(RWAINC) ke GNF
Fr36.3451
1 RWA Inc.(RWAINC) ke GTQ
Q0.0320188
1 RWA Inc.(RWAINC) ke GYD
$0.8742888
1 RWA Inc.(RWAINC) ke ISK
kr0.52668

Sumber Daya RWA Inc.

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai RWA Inc., pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi RWA Inc.
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang RWA Inc.

Berapa nilai RWA Inc. (RWAINC) hari ini?
Harga live RWAINC dalam USD adalah 0.00418 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga RWAINC ke USD saat ini?
Harga RWAINC ke USD saat ini adalah $ 0.00418. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar RWA Inc.?
Kapitalisasi pasar RWAINC adalah $ 2.05M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar RWAINC?
Suplai beredar RWAINC adalah 491.57M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) RWAINC?
RWAINC mencapai harga ATH sebesar 0.14355853970647262 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) RWAINC?
RWAINC mencapai harga ATL 0.004262921002591599 USD.
Berapa volume perdagangan RWAINC?
Volume perdagangan 24 jam live RWAINC adalah $ 8.70K USD.
Akankah harga RWAINC naik lebih tinggi tahun ini?
RWAINC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga RWAINC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

