Harga live Sapien hari ini adalah 0.34822 USD. Lacak informasi harga aktual SAPIEN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SAPIEN dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang SAPIEN

Info Harga SAPIEN

Penjelasan SAPIEN

Whitepaper SAPIEN

Situs Web Resmi SAPIEN

Tokenomi SAPIEN

Prakiraan Harga SAPIEN

Riwayat SAPIEN

Panduan Membeli SAPIEN

Konverter SAPIEN ke Mata Uang Fiat

Spot SAPIEN

Futures USDT-M SAPIEN

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Sapien

Harga Sapien(SAPIEN)

Harga Live 1 SAPIEN ke USD:

$0.34566
$0.34566$0.34566
-28.89%1D
USD
Grafik Harga Live Sapien (SAPIEN)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:33:32 (UTC+8)

Informasi Harga Sapien (SAPIEN) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.11772
$ 0.11772$ 0.11772
Low 24 Jam
$ 0.57373
$ 0.57373$ 0.57373
High 24 Jam

$ 0.11772
$ 0.11772$ 0.11772

$ 0.57373
$ 0.57373$ 0.57373

$ 0.3647593155259055
$ 0.3647593155259055$ 0.3647593155259055

$ 0.051122873927006145
$ 0.051122873927006145$ 0.051122873927006145

-6.50%

-28.89%

+114.72%

+114.72%

Harga aktual Sapien (SAPIEN) adalah $ 0.34822. Selama 24 jam terakhir, SAPIEN diperdagangkan antara low $ 0.11772 dan high $ 0.57373, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSAPIEN adalah $ 0.3647593155259055, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.051122873927006145.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SAPIEN telah berubah sebesar -6.50% selama 1 jam terakhir, -28.89% selama 24 jam, dan +114.72% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Sapien (SAPIEN)

No.653

$ 87.06M
$ 87.06M$ 87.06M

$ 9.77M
$ 9.77M$ 9.77M

$ 348.22M
$ 348.22M$ 348.22M

250.00M
250.00M 250.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

25.00%

BASE

Kapitalisasi Pasar Sapien saat ini adalah $ 87.06M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 9.77M. Suplai beredar SAPIEN adalah 250.00M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 348.22M.

Riwayat Harga Sapien (SAPIEN) USD

Pantau perubahan harga Sapien untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.140432-28.89%
30 Days$ +0.19612+128.94%
60 Hari$ +0.06822+24.36%
90 Hari$ +0.30422+691.40%
Perubahan Harga Sapien Hari Ini

Hari ini, SAPIEN tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.140432 (-28.89%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Sapien 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.19612 (+128.94%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Sapien 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SAPIEN terlihat mengalami perubahan $ +0.06822 (+24.36%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Sapien 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.30422 (+691.40%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Sapien (SAPIEN)?

Lihat halaman Riwayat Harga Sapien sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Sapien (SAPIEN)

Sapien sedang membangun peleburan data terdesentralisasi pertama—sebuah protokol tanpa izin yang menghubungkan perusahaan dengan keahlian manusia global terverifikasi untuk menghasilkan data pelatihan AI berkualitas tinggi. Dengan lebih dari 1,9 juta pengguna terdaftar di lebih dari 100 negara dan lebih dari 185 juta tugas yang diselesaikan, Sapien mengubah pelabelan data dari pekerjaan gig bergaji rendah menjadi profesi berkelanjutan yang berorientasi pada reputasi. Protokol ini didukung oleh token $SAPIEN, sebuah aset ERC-20 yang diterapkan di Base.

Sapien tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Sapien Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa SAPIEN ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Sapien di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Sapien dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Sapien (USD)

Berapa nilai Sapien (SAPIEN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Sapien (SAPIEN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Sapien.

Cek prediksi harga Sapien sekarang!

Tokenomi Sapien (SAPIEN)

Memahami tokenomi Sapien (SAPIEN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SAPIEN sekarang!

Cara membeli Sapien (SAPIEN)

Ingin mengetahui cara membeli Sapien? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Sapien di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SAPIEN ke Mata Uang Lokal

1 Sapien(SAPIEN) ke VND
9,163.4093
1 Sapien(SAPIEN) ke AUD
A$0.5362588
1 Sapien(SAPIEN) ke GBP
0.2646472
1 Sapien(SAPIEN) ke EUR
0.2994692
1 Sapien(SAPIEN) ke USD
$0.34822
1 Sapien(SAPIEN) ke MYR
RM1.4555596
1 Sapien(SAPIEN) ke TRY
14.6879196
1 Sapien(SAPIEN) ke JPY
¥53.27766
1 Sapien(SAPIEN) ke ARS
ARS$505.3960614
1 Sapien(SAPIEN) ke RUB
28.2893928
1 Sapien(SAPIEN) ke INR
30.8766674
1 Sapien(SAPIEN) ke IDR
Rp5,803.6643452
1 Sapien(SAPIEN) ke PHP
20.5519444
1 Sapien(SAPIEN) ke EGP
￡E.16.4673238
1 Sapien(SAPIEN) ke BRL
R$1.862977
1 Sapien(SAPIEN) ke CAD
C$0.4909902
1 Sapien(SAPIEN) ke BDT
42.4863222
1 Sapien(SAPIEN) ke NGN
501.0328648
1 Sapien(SAPIEN) ke COP
$1,334.1735902
1 Sapien(SAPIEN) ke ZAR
R.6.0520636
1 Sapien(SAPIEN) ke UAH
14.6461332
1 Sapien(SAPIEN) ke TZS
T.Sh.855.57654
1 Sapien(SAPIEN) ke VES
Bs79.04594
1 Sapien(SAPIEN) ke CLP
$328.37146
1 Sapien(SAPIEN) ke PKR
Rs98.4209008
1 Sapien(SAPIEN) ke KZT
183.1741666
1 Sapien(SAPIEN) ke THB
฿11.282328
1 Sapien(SAPIEN) ke TWD
NT$10.7913378
1 Sapien(SAPIEN) ke AED
د.إ1.2779674
1 Sapien(SAPIEN) ke CHF
Fr0.278576
1 Sapien(SAPIEN) ke HKD
HK$2.7056694
1 Sapien(SAPIEN) ke AMD
֏133.159328
1 Sapien(SAPIEN) ke MAD
.د.م3.238446
1 Sapien(SAPIEN) ke MXN
$6.4699276
1 Sapien(SAPIEN) ke SAR
ريال1.305825
1 Sapien(SAPIEN) ke ETB
Br53.5875758
1 Sapien(SAPIEN) ke KES
KSh44.9760952
1 Sapien(SAPIEN) ke JOD
د.أ0.24688798
1 Sapien(SAPIEN) ke PLN
1.2814496
1 Sapien(SAPIEN) ke RON
лв1.532168
1 Sapien(SAPIEN) ke SEK
kr3.3289832
1 Sapien(SAPIEN) ke BGN
лв0.5884918
1 Sapien(SAPIEN) ke HUF
Ft116.4203926
1 Sapien(SAPIEN) ke CZK
7.3404776
1 Sapien(SAPIEN) ke KWD
د.ك0.10655532
1 Sapien(SAPIEN) ke ILS
1.1386794
1 Sapien(SAPIEN) ke BOB
Bs2.402718
1 Sapien(SAPIEN) ke AZN
0.591974
1 Sapien(SAPIEN) ke TJS
SM3.2105884
1 Sapien(SAPIEN) ke GEL
0.9436762
1 Sapien(SAPIEN) ke AOA
Kz317.715928
1 Sapien(SAPIEN) ke BHD
.د.ب0.13093072
1 Sapien(SAPIEN) ke BMD
$0.34822
1 Sapien(SAPIEN) ke DKK
kr2.2495012
1 Sapien(SAPIEN) ke HNL
L9.1512216
1 Sapien(SAPIEN) ke MUR
16.01812
1 Sapien(SAPIEN) ke NAD
$6.0485814
1 Sapien(SAPIEN) ke NOK
kr3.551844
1 Sapien(SAPIEN) ke NZD
$0.6163494
1 Sapien(SAPIEN) ke PAB
B/.0.34822
1 Sapien(SAPIEN) ke PGK
K1.4868994
1 Sapien(SAPIEN) ke QAR
ر.ق1.2675208
1 Sapien(SAPIEN) ke RSD
дин.35.3547766
1 Sapien(SAPIEN) ke UZS
soʻm4,145.4755272
1 Sapien(SAPIEN) ke ALL
L29.2052114
1 Sapien(SAPIEN) ke ANG
ƒ0.6233138
1 Sapien(SAPIEN) ke AWG
ƒ0.626796
1 Sapien(SAPIEN) ke BBD
$0.69644
1 Sapien(SAPIEN) ke BAM
KM0.5884918
1 Sapien(SAPIEN) ke BIF
Fr1,026.90078
1 Sapien(SAPIEN) ke BND
$0.452686
1 Sapien(SAPIEN) ke BSD
$0.34822
1 Sapien(SAPIEN) ke JMD
$55.837077
1 Sapien(SAPIEN) ke KHR
1,398.4724132
1 Sapien(SAPIEN) ke KMF
Fr146.2524
1 Sapien(SAPIEN) ke LAK
7,569.9998486
1 Sapien(SAPIEN) ke LKR
රු106.1618314
1 Sapien(SAPIEN) ke MDL
L5.9580442
1 Sapien(SAPIEN) ke MGA
Ar1,568.55699
1 Sapien(SAPIEN) ke MOP
P2.78576
1 Sapien(SAPIEN) ke MVR
5.362588
1 Sapien(SAPIEN) ke MWK
MK603.500082
1 Sapien(SAPIEN) ke MZN
MT22.268669
1 Sapien(SAPIEN) ke NPR
रु49.342774
1 Sapien(SAPIEN) ke PYG
2,469.57624
1 Sapien(SAPIEN) ke RWF
Fr505.26722
1 Sapien(SAPIEN) ke SBD
$2.8623684
1 Sapien(SAPIEN) ke SCR
5.240711
1 Sapien(SAPIEN) ke SRD
$13.40647
1 Sapien(SAPIEN) ke SVC
$3.0434428
1 Sapien(SAPIEN) ke SZL
L6.0450992
1 Sapien(SAPIEN) ke TMT
m1.21877
1 Sapien(SAPIEN) ke TND
د.ت1.03038298
1 Sapien(SAPIEN) ke TTD
$2.3574494
1 Sapien(SAPIEN) ke UGX
Sh1,217.37712
1 Sapien(SAPIEN) ke XAF
Fr197.78896
1 Sapien(SAPIEN) ke XCD
$0.940194
1 Sapien(SAPIEN) ke XOF
Fr197.78896
1 Sapien(SAPIEN) ke XPF
Fr35.86666
1 Sapien(SAPIEN) ke BWP
P4.683559
1 Sapien(SAPIEN) ke BZD
$0.6999222
1 Sapien(SAPIEN) ke CVE
$33.3734048
1 Sapien(SAPIEN) ke DJF
Fr61.63494
1 Sapien(SAPIEN) ke DOP
$22.3940282
1 Sapien(SAPIEN) ke DZD
د.ج45.4636032
1 Sapien(SAPIEN) ke FJD
$0.7939416
1 Sapien(SAPIEN) ke GNF
Fr3,027.7729
1 Sapien(SAPIEN) ke GTQ
Q2.6673652
1 Sapien(SAPIEN) ke GYD
$72.8336952
1 Sapien(SAPIEN) ke ISK
kr43.87572

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Sapien

Berapa nilai Sapien (SAPIEN) hari ini?
Harga live SAPIEN dalam USD adalah 0.34822 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SAPIEN ke USD saat ini?
Harga SAPIEN ke USD saat ini adalah $ 0.34822. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Sapien?
Kapitalisasi pasar SAPIEN adalah $ 87.06M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SAPIEN?
Suplai beredar SAPIEN adalah 250.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SAPIEN?
SAPIEN mencapai harga ATH sebesar 0.3647593155259055 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SAPIEN?
SAPIEN mencapai harga ATL 0.051122873927006145 USD.
Berapa volume perdagangan SAPIEN?
Volume perdagangan 24 jam live SAPIEN adalah $ 9.77M USD.
Akankah harga SAPIEN naik lebih tinggi tahun ini?
SAPIEN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SAPIEN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:33:32 (UTC+8)

