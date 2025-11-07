Apa yang dimaksud dengan Sapien (SAPIEN)

Sapien sedang membangun peleburan data terdesentralisasi pertama—sebuah protokol tanpa izin yang menghubungkan perusahaan dengan keahlian manusia global terverifikasi untuk menghasilkan data pelatihan AI berkualitas tinggi. Dengan lebih dari 1,9 juta pengguna terdaftar di lebih dari 100 negara dan lebih dari 185 juta tugas yang diselesaikan, Sapien mengubah pelabelan data dari pekerjaan gig bergaji rendah menjadi profesi berkelanjutan yang berorientasi pada reputasi. Protokol ini didukung oleh token $SAPIEN, sebuah aset ERC-20 yang diterapkan di Base.

Sapien tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Sapien Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa SAPIEN ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Sapien di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Sapien dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Sapien (USD)

Berapa nilai Sapien (SAPIEN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Sapien (SAPIEN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Sapien.

Cek prediksi harga Sapien sekarang!

Tokenomi Sapien (SAPIEN)

Memahami tokenomi Sapien (SAPIEN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SAPIEN sekarang!

Cara membeli Sapien (SAPIEN)

Ingin mengetahui cara membeli Sapien? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Sapien di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SAPIEN ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Sapien

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Sapien, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Sapien Berapa nilai Sapien (SAPIEN) hari ini? Harga live SAPIEN dalam USD adalah 0.34822 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga SAPIEN ke USD saat ini? $ 0.34822 . Cobalah Harga SAPIEN ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Sapien? Kapitalisasi pasar SAPIEN adalah $ 87.06M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar SAPIEN? Suplai beredar SAPIEN adalah 250.00M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) SAPIEN? SAPIEN mencapai harga ATH sebesar 0.3647593155259055 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) SAPIEN? SAPIEN mencapai harga ATL 0.051122873927006145 USD . Berapa volume perdagangan SAPIEN? Volume perdagangan 24 jam live SAPIEN adalah $ 9.77M USD . Akankah harga SAPIEN naik lebih tinggi tahun ini? SAPIEN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SAPIEN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Sapien (SAPIEN)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

