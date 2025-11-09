Tokenomi Sapien (SAPIEN)

Telusuri wawasan utama tentang Sapien (SAPIEN), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 11:56:31 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga Sapien (SAPIEN)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Sapien (SAPIEN), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 55.82M
Total Suplai:
$ 1.00B
Suplai yang Beredar:
$ 250.00M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 223.28M
All-Time High:
$ 0.57373
All-Time Low:
$ 0.051122873927006145
Harga Saat Ini:
$ 0.22328
Informasi Sapien (SAPIEN)

Sapien sedang membangun peleburan data terdesentralisasi pertama—sebuah protokol tanpa izin yang menghubungkan perusahaan dengan keahlian manusia global terverifikasi untuk menghasilkan data pelatihan AI berkualitas tinggi. Dengan lebih dari 1,9 juta pengguna terdaftar di lebih dari 100 negara dan lebih dari 185 juta tugas yang diselesaikan, Sapien mengubah pelabelan data dari pekerjaan gig bergaji rendah menjadi profesi berkelanjutan yang berorientasi pada reputasi. Protokol ini didukung oleh token $SAPIEN, sebuah aset ERC-20 yang diterapkan di Base.

Situs Web Resmi:
https://www.sapien.io/
Whitepaper:
https://docs.sapien.io/
Explorer Blok:
https://basescan.org/address/0xC729777d0470F30612B1564Fd96E8Dd26f5814E3

Tokenomi Sapien (SAPIEN): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Sapien (SAPIEN) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token SAPIEN yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token SAPIEN yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi SAPIEN, jelajahi harga live token SAPIEN!

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

