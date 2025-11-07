BursaDEX+
Harga live Solana Retardz hari ini adalah 0.0000197 USD. Lacak informasi harga aktual SCAM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SCAM dengan mudah di MEXC sekarang.

$0.0000197
Harga aktual Solana Retardz (SCAM) adalah $ 0.0000197. Selama 24 jam terakhir, SCAM diperdagangkan antara low $ 0.0000191 dan high $ 0.0000232, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSCAM adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SCAM telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, -15.07% selama 24 jam, dan -15.09% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Solana Retardz (SCAM)

--
----

$ 3.90K
$ 3.90K$ 3.90K

$ 197.00K
$ 197.00K$ 197.00K

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

SOL

Kapitalisasi Pasar Solana Retardz saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 3.90K. Suplai beredar SCAM adalah --, dan total suplainya sebesar 10000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 197.00K.

Riwayat Harga Solana Retardz (SCAM) USD

Pantau perubahan harga Solana Retardz untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000003498-15.07%
30 Days$ +0.0000001+0.51%
60 Hari$ -0.0000554-73.77%
90 Hari$ +0.0000148+302.04%
Perubahan Harga Solana Retardz Hari Ini

Hari ini, SCAM tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.000003498 (-15.07%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Solana Retardz 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.0000001 (+0.51%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Solana Retardz 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SCAM terlihat mengalami perubahan $ -0.0000554 (-73.77%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Solana Retardz 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.0000148 (+302.04%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Solana Retardz (SCAM)?

Lihat halaman Riwayat Harga Solana Retardz sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Solana Retardz (SCAM)

Solana Retardz is a meme coin that represents the most retarded community vibing on Solana.

Solana Retardz tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Solana Retardz Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa SCAM ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Solana Retardz di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Solana Retardz dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Solana Retardz (USD)

Berapa nilai Solana Retardz (SCAM) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Solana Retardz (SCAM) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Solana Retardz.

Cek prediksi harga Solana Retardz sekarang!

Tokenomi Solana Retardz (SCAM)

Memahami tokenomi Solana Retardz (SCAM) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SCAM sekarang!

Cara membeli Solana Retardz (SCAM)

Ingin mengetahui cara membeli Solana Retardz? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Solana Retardz di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SCAM ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Solana Retardz

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Solana Retardz, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Solana Retardz
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Solana Retardz

Berapa nilai Solana Retardz (SCAM) hari ini?
Harga live SCAM dalam USD adalah 0.0000197 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SCAM ke USD saat ini?
Harga SCAM ke USD saat ini adalah $ 0.0000197. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Solana Retardz?
Kapitalisasi pasar SCAM adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SCAM?
Suplai beredar SCAM adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SCAM?
SCAM mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SCAM?
SCAM mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan SCAM?
Volume perdagangan 24 jam live SCAM adalah $ 3.90K USD.
Akankah harga SCAM naik lebih tinggi tahun ini?
SCAM mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SCAM untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:12:48 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

