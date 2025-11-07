BursaDEX+
Harga live Stader hari ini adalah 0.3848 USD. Lacak informasi harga aktual SD ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SD dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Stader(SD)

Harga Live 1 SD ke USD:

$0.3848
+1.93%1D
USD
Grafik Harga Live Stader (SD)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:04:56 (UTC+8)

Informasi Harga Stader (SD) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.3739
Low 24 Jam
$ 0.4487
High 24 Jam

$ 0.3739
$ 0.4487
$ 9.392008992707279
$ 0.13594535589699086
-0.13%

+1.93%

-12.67%

-12.67%

Harga aktual Stader (SD) adalah $ 0.3848. Selama 24 jam terakhir, SD diperdagangkan antara low $ 0.3739 dan high $ 0.4487, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSD adalah $ 9.392008992707279, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.13594535589699086.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SD telah berubah sebesar -0.13% selama 1 jam terakhir, +1.93% selama 24 jam, dan -12.67% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Stader (SD)

No.774

$ 20.50M
$ 228.88K
$ 46.18M
53.28M
120,000,000
120,000,000
44.40%

ETH

Kapitalisasi Pasar Stader saat ini adalah $ 20.50M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 228.88K. Suplai beredar SD adalah 53.28M, dan total suplainya sebesar 120000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 46.18M.

Riwayat Harga Stader (SD) USD

Pantau perubahan harga Stader untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.007286+1.93%
30 Days$ -0.1382-26.43%
60 Hari$ -0.2876-42.78%
90 Hari$ -0.281-42.21%
Perubahan Harga Stader Hari Ini

Hari ini, SD tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.007286 (+1.93%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Stader 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.1382 (-26.43%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Stader 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SD terlihat mengalami perubahan $ -0.2876 (-42.78%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Stader 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.281 (-42.21%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Stader (SD)?

Lihat halaman Riwayat Harga Stader sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Stader (SD)

Stader is a prominent non-custodial multi-chain liquid staking platform that simplifies the discovery & utilization of liquid staking solutions across various Proof-of-Stake blockchains.

Stader tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Stader Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa SD ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Stader di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Stader dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Stader (USD)

Berapa nilai Stader (SD) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Stader (SD) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Stader.

Cek prediksi harga Stader sekarang!

Tokenomi Stader (SD)

Memahami tokenomi Stader (SD) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SD sekarang!

Cara membeli Stader (SD)

Ingin mengetahui cara membeli Stader? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Stader di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SD ke Mata Uang Lokal

1 Stader(SD) ke VND
10,126.012
1 Stader(SD) ke AUD
A$0.592592
1 Stader(SD) ke GBP
0.292448
1 Stader(SD) ke EUR
0.330928
1 Stader(SD) ke USD
$0.3848
1 Stader(SD) ke MYR
RM1.608464
1 Stader(SD) ke TRY
16.234712
1 Stader(SD) ke JPY
¥58.8744
1 Stader(SD) ke ARS
ARS$558.487176
1 Stader(SD) ke RUB
31.261152
1 Stader(SD) ke INR
34.120216
1 Stader(SD) ke IDR
Rp6,413.330768
1 Stader(SD) ke PHP
22.695504
1 Stader(SD) ke EGP
￡E.18.20104
1 Stader(SD) ke BRL
R$2.05868
1 Stader(SD) ke CAD
C$0.542568
1 Stader(SD) ke BDT
46.949448
1 Stader(SD) ke NGN
553.665632
1 Stader(SD) ke COP
$1,474.326568
1 Stader(SD) ke ZAR
R.6.683976
1 Stader(SD) ke UAH
16.184688
1 Stader(SD) ke TZS
T.Sh.945.4536
1 Stader(SD) ke VES
Bs87.3496
1 Stader(SD) ke CLP
$362.8664
1 Stader(SD) ke PKR
Rs108.759872
1 Stader(SD) ke KZT
202.416344
1 Stader(SD) ke THB
฿12.459824
1 Stader(SD) ke TWD
NT$11.917256
1 Stader(SD) ke AED
د.إ1.412216
1 Stader(SD) ke CHF
Fr0.30784
1 Stader(SD) ke HKD
HK$2.989896
1 Stader(SD) ke AMD
֏147.14752
1 Stader(SD) ke MAD
.د.م3.57864
1 Stader(SD) ke MXN
$7.145736
1 Stader(SD) ke SAR
ريال1.443
1 Stader(SD) ke ETB
Br59.216872
1 Stader(SD) ke KES
KSh49.693072
1 Stader(SD) ke JOD
د.أ0.2728232
1 Stader(SD) ke PLN
1.416064
1 Stader(SD) ke RON
лв1.69312
1 Stader(SD) ke SEK
kr3.682536
1 Stader(SD) ke BGN
лв0.650312
1 Stader(SD) ke HUF
Ft128.823344
1 Stader(SD) ke CZK
8.115432
1 Stader(SD) ke KWD
د.ك0.1177488
1 Stader(SD) ke ILS
1.258296
1 Stader(SD) ke BOB
Bs2.65512
1 Stader(SD) ke AZN
0.65416
1 Stader(SD) ke TJS
SM3.547856
1 Stader(SD) ke GEL
1.042808
1 Stader(SD) ke AOA
Kz352.703832
1 Stader(SD) ke BHD
.د.ب0.1450696
1 Stader(SD) ke BMD
$0.3848
1 Stader(SD) ke DKK
kr2.489656
1 Stader(SD) ke HNL
L10.135632
1 Stader(SD) ke MUR
17.689256
1 Stader(SD) ke NAD
$6.683976
1 Stader(SD) ke NOK
kr3.92496
1 Stader(SD) ke NZD
$0.681096
1 Stader(SD) ke PAB
B/.0.3848
1 Stader(SD) ke PGK
K1.61616
1 Stader(SD) ke QAR
ر.ق1.400672
1 Stader(SD) ke RSD
дин.39.087984
1 Stader(SD) ke UZS
soʻm4,636.143512
1 Stader(SD) ke ALL
L32.26548
1 Stader(SD) ke ANG
ƒ0.688792
1 Stader(SD) ke AWG
ƒ0.69264
1 Stader(SD) ke BBD
$0.7696
1 Stader(SD) ke BAM
KM0.650312
1 Stader(SD) ke BIF
Fr1,134.7752
1 Stader(SD) ke BND
$0.50024
1 Stader(SD) ke BSD
$0.3848
1 Stader(SD) ke JMD
$61.70268
1 Stader(SD) ke KHR
1,545.379888
1 Stader(SD) ke KMF
Fr161.616
1 Stader(SD) ke LAK
8,365.217224
1 Stader(SD) ke LKR
රු117.313976
1 Stader(SD) ke MDL
L6.5416
1 Stader(SD) ke MGA
Ar1,733.3316
1 Stader(SD) ke MOP
P3.0784
1 Stader(SD) ke MVR
5.92592
1 Stader(SD) ke MWK
MK668.055128
1 Stader(SD) ke MZN
MT24.60796
1 Stader(SD) ke NPR
रु54.52616
1 Stader(SD) ke PYG
2,729.0016
1 Stader(SD) ke RWF
Fr558.3448
1 Stader(SD) ke SBD
$3.166904
1 Stader(SD) ke SCR
5.552664
1 Stader(SD) ke SRD
$14.8148
1 Stader(SD) ke SVC
$3.363152
1 Stader(SD) ke SZL
L6.680128
1 Stader(SD) ke TMT
m1.3468
1 Stader(SD) ke TND
د.ت1.1386232
1 Stader(SD) ke TTD
$2.605096
1 Stader(SD) ke UGX
Sh1,345.2608
1 Stader(SD) ke XAF
Fr218.5664
1 Stader(SD) ke XCD
$1.03896
1 Stader(SD) ke XOF
Fr218.5664
1 Stader(SD) ke XPF
Fr39.6344
1 Stader(SD) ke BWP
P5.17556
1 Stader(SD) ke BZD
$0.773448
1 Stader(SD) ke CVE
$36.879232
1 Stader(SD) ke DJF
Fr68.1096
1 Stader(SD) ke DOP
$24.746488
1 Stader(SD) ke DZD
د.ج50.251032
1 Stader(SD) ke FJD
$0.877344
1 Stader(SD) ke GNF
Fr3,345.836
1 Stader(SD) ke GTQ
Q2.947568
1 Stader(SD) ke GYD
$80.484768
1 Stader(SD) ke ISK
kr48.4848

Sumber Daya Stader

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Stader, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Stader
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Stader

Berapa nilai Stader (SD) hari ini?
Harga live SD dalam USD adalah 0.3848 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SD ke USD saat ini?
Harga SD ke USD saat ini adalah $ 0.3848. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Stader?
Kapitalisasi pasar SD adalah $ 20.50M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SD?
Suplai beredar SD adalah 53.28M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SD?
SD mencapai harga ATH sebesar 9.392008992707279 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SD?
SD mencapai harga ATL 0.13594535589699086 USD.
Berapa volume perdagangan SD?
Volume perdagangan 24 jam live SD adalah $ 228.88K USD.
Akankah harga SD naik lebih tinggi tahun ini?
SD mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SD untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:04:56 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

