Harga Spring Dev Bank Hari Ini

Harga live Spring Dev Bank (SDB) hari ini adalah $ 0.004691, dengan perubahan 0.40% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SDB ke USD saat ini adalah $ 0.004691 per SDB.

Spring Dev Bank saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- SDB. Selama 24 jam terakhir, SDB diperdagangkan antara $ 0.004602 (low) dan $ 0.00487 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, SDB bergerak -0.18% dalam satu jam terakhir dan -4.79% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 40.16K.

Informasi Pasar Spring Dev Bank (SDB)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 40.16K$ 40.16K $ 40.16K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 469.10M$ 469.10M $ 469.10M Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 Blockchain Publik MATIC

Kapitalisasi Pasar Spring Dev Bank saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 40.16K. Suplai beredar SDB adalah --, dan total suplainya sebesar 100000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 469.10M.