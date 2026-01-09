BursaDEX+
Harga live Spring Dev Bank hari ini adalah 0.004691 USD. Kapitalisasi pasar SDB adalah -- USD. Lacak informasi harga aktual SDB ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Spring Dev Bank hari ini adalah 0.004691 USD. Kapitalisasi pasar SDB adalah -- USD. Lacak informasi harga aktual SDB ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

$0.004691
-0.40%1D
Grafik Harga Live Spring Dev Bank (SDB)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-09 12:20:47 (UTC+8)

Harga Spring Dev Bank Hari Ini

Harga live Spring Dev Bank (SDB) hari ini adalah $ 0.004691, dengan perubahan 0.40% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SDB ke USD saat ini adalah $ 0.004691 per SDB.

Spring Dev Bank saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- SDB. Selama 24 jam terakhir, SDB diperdagangkan antara $ 0.004602 (low) dan $ 0.00487 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, SDB bergerak -0.18% dalam satu jam terakhir dan -4.79% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 40.16K.

Informasi Pasar Spring Dev Bank (SDB)

$ 40.16K
$ 469.10M
--
100,000,000,000
MATIC

Kapitalisasi Pasar Spring Dev Bank saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 40.16K. Suplai beredar SDB adalah --, dan total suplainya sebesar 100000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 469.10M.

Riwayat Harga Spring Dev Bank USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.004602
Low 24 Jam
$ 0.00487
High 24 Jam

$ 0.004602
$ 0.00487
--
--
-0.18%

-0.40%

-4.79%

-4.79%

Riwayat Harga Spring Dev Bank (SDB) USD

Pantau perubahan harga Spring Dev Bank untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00001884-0.40%
30 Days$ -0.001104-19.06%
60 Hari$ +0.003441+275.28%
90 Hari$ +0.003441+275.28%
Perubahan Harga Spring Dev Bank Hari Ini

Hari ini, SDB tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00001884 (-0.40%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Spring Dev Bank 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.001104 (-19.06%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Spring Dev Bank 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SDB terlihat mengalami perubahan $ +0.003441 (+275.28%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Spring Dev Bank 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.003441 (+275.28%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Spring Dev Bank (SDB)?

Lihat halaman Riwayat Harga Spring Dev Bank sekarang.

Analisis AI untuk Spring Dev Bank

Wawasan berbasis AI yang menganalisis pergerakan harga terkini, tren volume perdagangan, dan indikator sentimen pasar untuk Spring Dev Bank, dan memberikan perkembangan aktual untuk mengidentifikasi peluang perdagangan dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

Faktor apa saja yang memengaruhi harga Spring Dev Bank?

Beberapa faktor utama memengaruhi harga mata uang kripto Spring Dev Bank (SDB):

1. Sentimen pasar dan kepercayaan investor
2. Volume perdagangan dan tingkat likuiditas
3. Tren pasar mata uang kripto secara keseluruhan
4. Berita regulasi dan pembaruan kepatuhan
5. Perkembangan teknologi dan peningkatan platform
6. Pengumuman kemitraan serta tingkat adopsi
7. Dinamika permintaan dan penawaran
8. Pergerakan harga Bitcoin dan altcoin utama
9. Kondisi ekonomi dan selera risiko
10. Partisipasi komunitas serta gema di media sosial

Mengapa orang ingin tahu harga Spring Dev Bank hari ini?

Orang ingin mengetahui harga Spring Dev Bank (SDB) hari ini karena beberapa alasan utama: membuat keputusan perdagangan yang terinformasi, mengelola portofolio, dan memperkirakan waktu pasar. Harga real-time membantu para pedagang mengidentifikasi titik masuk/keluar, menilai laba/rugi, serta mengelola risiko secara efektif.

Prediksi Harga untuk Spring Dev Bank

Prediksi Harga Spring Dev Bank (SDB) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target SDB pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Spring Dev Bank (SDB) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Spring Dev Bank berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Ingin tahu harga Spring Dev Bank yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga SDB pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Spring Dev Bank.

Cara membeli & berinvestasi Spring Dev Bank di Indonesia

Siap untuk memulai kripto dengan Spring Dev Bank? Pembelian SDB dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bagi pemula di MEXC. Anda dapat memulai berdagang langsung setelah melakukan pembelian pertama. Untuk mempelajari hal ini selengkapnya, baca panduan lengkap kami tentang cara membeli Spring Dev Bank. Berikut ini adalah ringkasan 5 langkah cepat untuk membantu Anda memulai perjalanan Pembelian Spring Dev Bank (SDB) Anda.

Langkah 1

Daftarkan Akun dan Selesaikan KYC

Pertama, daftarkan akun dan selesaikan KYC di MEXC. Anda dapat melakukannya di situs web resmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nomor telepon atau alamat email Anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC, atau USDE ke Dompet Anda

USDT, USDC, dan USDE memfasilitasi trading di MEXC. Anda dapat membeli USDT, USDC, dan USDE melalui transfer bank, OTC, atau trading P2P.
Langkah 3

Buka Halaman Trading Spot

Di situs web MEXC, klik Spot di bilah atas dan cari token pilihan Anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebih dari -- token yang tersedia, Anda dapat secara mudah membeli Bitcoin, Ethereum, dan token yang sedang tren.
Langkah 5

Selesaikan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau setara dalam mata uang lokal Anda. Klik Beli, dan Spring Dev Bank akan langsung dikreditkan ke dompet Anda.
Panduan Cara Membeli Spring Dev Bank (SDB)

Hal yang bisa Anda lakukan dengan Spring Dev Bank

Dengan memiliki Spring Dev Bank, Anda dapat membuka lebih banyak akses dalam hal membeli dan memiliki aset. Anda dapat memperdagangkan BTC di ratusan pasar, memperoleh reward pasif melalui produk tabungan dan staking fleksibel, atau memanfaatkan alat perdagangan profesional untuk mengembangkan aset Anda. Entah Anda seorang pemula atau investor yang profesional dan berpengalaman, MEXC memudahkan Anda untuk memaksimalkan potensi kripto. Berikut ini adalah empat cara terbaik untuk memaksimalkan token Bitcoin Anda

Apa yang dimaksud dengan Spring Dev Bank (SDB)

DeFi/Infrastruktur - Platform neo-perbankan berbasis seluler yang menggabungkan layanan perbankan tradisional dengan produk keuangan berbasis blockchain untuk populasi Asia Tenggara yang kurang memiliki akses perbankan.

Sumber Daya Spring Dev Bank

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Spring Dev Bank, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Spring Dev Bank
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Spring Dev Bank

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-09 12:20:47 (UTC+8)

