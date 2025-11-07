Apa yang dimaksud dengan SEI (SEI)

Sei is a Layer 1 optimized for the exchange of digital assets, a fully open source, general purpose blockchain. The advancements Sei has made to the underlying consensus mechanism and transaction processing enables parallel execution, industry-leading finality, and a smooth user experience for apps built on the Sei blockchain. Sei is a Layer 1 optimized for the exchange of digital assets, a fully open source, general purpose blockchain. The advancements Sei has made to the underlying consensus mechanism and transaction processing enables parallel execution, industry-leading finality, and a smooth user experience for apps built on the Sei blockchain.

Prediksi Harga SEI (USD)

Berapa nilai SEI (SEI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda SEI (SEI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk SEI.

Tokenomi SEI (SEI)

Memahami tokenomi SEI (SEI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SEI sekarang!

Sumber Daya SEI

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai SEI, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang SEI Berapa nilai SEI (SEI) hari ini? Harga live SEI dalam USD adalah 0.1608 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga SEI ke USD saat ini? $ 0.1608 . Cobalah Harga SEI ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar SEI? Kapitalisasi pasar SEI adalah $ 1.00B USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar SEI? Suplai beredar SEI adalah 6.25B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) SEI? SEI mencapai harga ATH sebesar 1.1417381468228582 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) SEI? SEI mencapai harga ATL 0.007989041448526595 USD . Berapa volume perdagangan SEI? Volume perdagangan 24 jam live SEI adalah $ 1.89M USD . Akankah harga SEI naik lebih tinggi tahun ini? SEI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SEI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting SEI (SEI)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

