Apa yang dimaksud dengan Songbird (SGB)

Songbird adalah Jaringan Canary Flare dan akan memiliki dua fase yang berbeda. Songbird akan memainkan peran penting dalam pengujian yang sedang berlangsung dari Flare Time Series Oracle, StateConnector, dan sistem F-Asset serta arsitektur jaringan menjelang peluncuran Flare. Protokol FTSO dan F-Aset akan diluncurkan di Songbird, dan F-Aset dihasilkan dari token yang mendasarinya. Hal ini akan meningkatkan keamanan, stabilitas, dan kepercayaan dari rilis Flare pada akhirnya.

Prediksi Harga Songbird (USD)

Tokenomi Songbird (SGB)

Memahami tokenomi Songbird (SGB) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SGB sekarang!

Sumber Daya Songbird

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Songbird, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

