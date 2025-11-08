Harga live Shardeum hari ini adalah 0.0003645 USD. Kapitalisasi pasar SHM adalah 7,065.161091 USD. Lacak informasi harga aktual SHM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Shardeum hari ini adalah 0.0003645 USD. Kapitalisasi pasar SHM adalah 7,065.161091 USD. Lacak informasi harga aktual SHM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!
Harga live Shardeum (SHM) hari ini adalah $ 0.0003645, dengan perubahan 3.16% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SHM ke USD saat ini adalah $ 0.0003645 per SHM.
Shardeum saat ini berada di peringkat #3538 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 7.07K, dengan suplai yang beredar 19.38M SHM. Selama 24 jam terakhir, SHM diperdagangkan antara $ 0.0003301 (low) dan $ 0.0004158 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.37077700604365577, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.000226214888630922.
Dalam kinerja jangka pendek, SHM bergerak +0.27% dalam satu jam terakhir dan +143.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 73.22K.
Informasi Pasar Shardeum (SHM)
No.3538
$ 7.07K
$ 7.07K$ 7.07K
$ 73.22K
$ 73.22K$ 73.22K
$ 90.76K
$ 90.76K$ 90.76K
19.38M
19.38M 19.38M
249,000,000
249,000,000 249,000,000
SHARDEUM
Kapitalisasi Pasar Shardeum saat ini adalah $ 7.07K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 73.22K. Suplai beredar SHM adalah 19.38M, dan total suplainya sebesar 249000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 90.76K.
Riwayat Harga Shardeum USD
Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0003301
$ 0.0003301$ 0.0003301
Low 24 Jam
$ 0.0004158
$ 0.0004158$ 0.0004158
High 24 Jam
$ 0.0003301
$ 0.0003301$ 0.0003301
$ 0.0004158
$ 0.0004158$ 0.0004158
$ 0.37077700604365577
$ 0.37077700604365577$ 0.37077700604365577
$ 0.000226214888630922
$ 0.000226214888630922$ 0.000226214888630922
+0.27%
+3.16%
+143.00%
+143.00%
Riwayat Harga Shardeum (SHM) USD
Pantau perubahan harga Shardeum untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:
Periode
Perubahan (USD)
Perubahan (%)
Hari ini
$ +0.000011172
+3.16%
30 Days
$ +0.0002145
+143.00%
60 Hari
$ +0.0002145
+143.00%
90 Hari
$ +0.0002145
+143.00%
Perubahan Harga Shardeum Hari Ini
Hari ini, SHM tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.000011172 (+3.16%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.
Perubahan Harga Shardeum 30 Hari
Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.0002145 (+143.00%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.
Perubahan Harga Shardeum 60 Hari
Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SHM terlihat mengalami perubahan $ +0.0002145 (+143.00%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.
Perubahan Harga Shardeum 90 Hari
Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.0002145 (+143.00%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.
Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Shardeum (SHM)?
Wawasan berbasis AI yang menganalisis pergerakan harga terkini, tren volume perdagangan, dan indikator sentimen pasar untuk Shardeum, dan memberikan perkembangan aktual untuk mengidentifikasi peluang perdagangan dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat.
Faktor apa saja yang memengaruhi harga Shardeum?
Several key factors influence Shardeum (SHM) prices:
Technology & Development: Progress on sharding implementation, network scalability improvements, and mainnet milestones drive investor confidence.
Adoption: Developer activity, dApp integrations, and ecosystem growth on the Shardeum network.
Competition: Performance relative to other Layer 1 blockchains like Ethereum, Solana, and Polygon affects market positioning.
Tokenomics: Supply dynamics, staking rewards, and token distribution schedules influence price movements.
Partnerships: Strategic alliances and institutional backing can boost market confidence.
Regulatory Environment: Crypto regulations and policy changes impact trading volumes and accessibility.
Mengapa orang ingin tahu harga Shardeum hari ini?
People want to know Shardeum (SHM) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries or exits, assessing investment opportunities, and monitoring price volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on market movements.
Prediksi Harga untuk Shardeum
Prediksi Harga Shardeum (SHM) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target SHM pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Shardeum (SHM) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)
Pada tahun 2040, harga Shardeum berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
Alat MEXC Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan. Ingin tahu berapa harga Shardeum yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga SHM untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga Shardeum.
Tentang Shardeum
SHM is a digital asset that operates on a decentralized platform. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions with its own proprietary blockchain. The SHM token is used within its ecosystem to perform various operations, such as validating transactions and rewarding participating nodes. The consensus mechanism of SHM is based on proof-of-stake, which is known to be more energy-efficient than the traditional proof-of-work mechanism. The supply and issuance model of SHM is designed to be deflationary, which means the total supply of the token decreases over time. This is achieved by burning a portion of the tokens used in transaction fees. SHM's primary use case is to provide a secure, fast, and low-cost means of transferring value across the globe.
SHM is a digital asset that operates on a decentralized platform. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions with its own proprietary blockchain. The SHM token is used within its ecosystem to perform various operations, such as validating transactions and rewarding participating nodes. The consensus mechanism of SHM is based on proof-of-stake, which is known to be more energy-efficient than the traditional proof-of-work mechanism. The supply and issuance model of SHM is designed to be deflationary, which means the total supply of the token decreases over time. This is achieved by burning a portion of the tokens used in transaction fees. SHM's primary use case is to provide a secure, fast, and low-cost means of transferring value across the globe.
Cara membeli & berinvestasi Shardeum di Indonesia
Siap untuk memulai kripto dengan Shardeum? Pembelian SHM dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bagi pemula di MEXC. Anda dapat memulai berdagang langsung setelah melakukan pembelian pertama. Untuk mempelajari hal ini selengkapnya, baca panduan lengkap kami tentang cara membeli Shardeum. Berikut ini adalah ringkasan 5 langkah cepat untuk membantu Anda memulai perjalanan Pembelian Shardeum (SHM) Anda.
Langkah 1
Daftarkan Akun dan Selesaikan KYC
Pertama, daftarkan akun dan selesaikan KYC di MEXC. Anda dapat melakukannya di situs web resmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nomor telepon atau alamat email Anda.
Di situs web MEXC, klik Spot di bilah atas dan cari token pilihan Anda.
Langkah 4
Pilih Token Anda
Dengan lebih dari 19.38M token yang tersedia, Anda dapat secara mudah membeli Bitcoin, Ethereum, dan token yang sedang tren.
Langkah 5
Selesaikan Pembelian Anda
Masukkan jumlah token atau setara dalam mata uang lokal Anda. Klik Beli, dan Shardeum akan langsung dikreditkan ke dompet Anda.
Hal yang bisa Anda lakukan dengan Shardeum
Dengan memiliki Shardeum, Anda dapat membuka lebih banyak akses dalam hal membeli dan memiliki aset. Anda dapat memperdagangkan BTC di ratusan pasar, memperoleh reward pasif melalui produk tabungan dan staking fleksibel, atau memanfaatkan alat perdagangan profesional untuk mengembangkan aset Anda. Entah Anda seorang pemula atau investor yang profesional dan berpengalaman, MEXC memudahkan Anda untuk memaksimalkan potensi kripto. Berikut ini adalah empat cara terbaik untuk memaksimalkan token Bitcoin Anda
Dengan membeli Shardeum (SHM) di MEXC, Anda lebih untung dari setiap uang yang dikeluarkan. Sebagai salah satu platform kripto dengan biaya terendah di pasaran, MEXC membantu Anda mengurangi biaya sejak perdagangan pertama Anda.
Shardeum is building the world’s first auto-scaling Layer-1 blockchain, designed to solve scalability challenges while maintaining true decentralization. It ensures low transaction fees, high throughput, and fair access to validators and users alike.
Shardeum is building the world’s first auto-scaling Layer-1 blockchain, designed to solve scalability challenges while maintaining true decentralization. It ensures low transaction fees, high throughput, and fair access to validators and users alike.
Sumber Daya Shardeum
Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Shardeum, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:
Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Shardeum
Berapa nilai 1 Shardeum pada tahun 2030?
Jika Shardeum tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga Shardeum tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Berapa harga Shardeum hari ini?
Harga Shardeum hari ini adalah $ 0.0003645. Lihat Bagian Riwayat Harga kami untuk memahami riwayat untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari.
Apakah Shardeum masih merupakan investasi yang bagus di Indonesia?
Shardeum tetap menjadi mata uang kripto yang diperdagangkan secara aktif dengan partisipasi pasar dan pengembangan ekosistem yang berkelanjutan. Namun, investasi kripto, seperti investasi SHM, pada dasarnya bersifat fluktuatif dan harus disesuaikan dengan toleransi risiko pribadi Anda. Selalu lakukan penelitian independen (DYOR) dan pertimbangkan kondisi pasar sebelum membuat keputusan keuangan dan investasi.
Berapa volume perdagangan harian Shardeum di Indonesia?
Shardeum senilai $ 73.22K diperdagangkan di MEXC dalam 24 jam terakhir.
Berapa harga Shardeum saat ini di Indonesia?
Harga live SHM diperbarui secara real time berdasarkan aktivitas perdagangan global di seluruh bursa utama, termasuk MEXC. Harga pasar berfluktuasi terus menerus karena perubahan likuiditas, volume perdagangan, dan sentimen keseluruhan. Untuk melihat harga Shardeum terkini dalam mata uang pilihan Anda, kunjungi Harga SHM untuk mendapatkan informasi selengkapnya.
Apa yang memengaruhi harga Shardeum di Indonesia?
Harga SHM dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, termasuk sentimen pasar secara keseluruhan, volume perdagangan, perkembangan teknologi, dan tren adopsi pengguna. Kondisi makroekonomi yang lebih luas, seperti perubahan suku bunga, siklus likuiditas, dan sinyal regulasi—juga memainkan peran penting dalam pergerakan harga.
Untuk tetap mendapat informasi tentang pergeseran pasar secara aktual dan kabar proyek terkini, kunjungi Berita MEXC, untuk mendapatkan analisis terkini dan wawasan kripto.
Token mana yang memiliki volume perdagangan tertinggi di MEXC?
Berikut token yang paling banyak diperdagangkan saat ini di MEXC berdasarkan volume perdagangan 24 jam. Harga dan kinerja diperbarui terus-menerus berdasarkan data pasar live.
Token Terpopuler
Harga
Perubahan
BTC
103,186.59
+2.36%
ETH
3,428.67
+3.97%
SOL
161.89
+4.16%
COAI
1.2084
+10.58%
USDC
1.0004
-0.01%
Bagaimana cara memasang order stop-loss atau take-profit untuk SHM di MEXC?
MEXC mendukung order stop-loss dan take-profit untuk membantu mengelola risiko secara otomatis.
1. Buka bagian perdagangan Spot atau Futures, lalu pilih pasangan SHM/USDT.
2. Pilih “Stop-Limit” atau “Order Pemicu” dari menu jenis order.
3. Tetapkan harga pemicu Anda (level yang mengaktifkan order) dan harga eksekusi Anda (harga saat pesanan akan terisi).
4. Konfirmasi detail order Anda, lalu kirimkan.
Order stop-loss Anda akan aktif jika harga Shardeum bergerak berlawanan dengan posisi Anda, sementara order take-profit akan dieksekusi secara otomatis saat level target laba Anda tercapai.
Untuk mendapatkan contoh dan tutorial mendetail, kunjungi Panduan Perdagangan Spot MEXC
Apakah harga Shardeum akan naik tahun ini?
Harga Shardeum mungkin naik tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Lihat prediksi harga Shardeum (SHM) untuk mengetahui analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 08:10:44 (UTC+8)
Perkembangan Industri Penting Shardeum (SHM)
Waktu (UTC+8)
Jenis
Informasi
11-07 01:12:41
Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13
Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30
Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00
Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00
Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15
Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami.
Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.