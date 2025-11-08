Harga Shardeum Hari Ini

Harga live Shardeum (SHM) hari ini adalah $ 0.0003645, dengan perubahan 3.16% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SHM ke USD saat ini adalah $ 0.0003645 per SHM.

Shardeum saat ini berada di peringkat #3538 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 7.07K, dengan suplai yang beredar 19.38M SHM. Selama 24 jam terakhir, SHM diperdagangkan antara $ 0.0003301 (low) dan $ 0.0004158 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.37077700604365577, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.000226214888630922.

Dalam kinerja jangka pendek, SHM bergerak +0.27% dalam satu jam terakhir dan +143.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 73.22K.

Informasi Pasar Shardeum (SHM)

Peringkat No.3538 Kapitalisasi Pasar $ 7.07K$ 7.07K $ 7.07K Volume (24 Jam) $ 73.22K$ 73.22K $ 73.22K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 90.76K$ 90.76K $ 90.76K Suplai Peredaran 19.38M 19.38M 19.38M Total Suplai 249,000,000 249,000,000 249,000,000 Blockchain Publik SHARDEUM

