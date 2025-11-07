BursaDEX+
Harga live SKI MASK DOG hari ini adalah 0.02313 USD. Lacak informasi harga aktual SKI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SKI dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang SKI

Info Harga SKI

Penjelasan SKI

Situs Web Resmi SKI

Tokenomi SKI

Prakiraan Harga SKI

Riwayat SKI

Panduan Membeli SKI

Konverter SKI ke Mata Uang Fiat

Spot SKI

Futures USDT-M SKI

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo SKI MASK DOG

Harga SKI MASK DOG(SKI)

Harga Live 1 SKI ke USD:

$0.02312
$0.02312$0.02312
-6.05%1D
USD
Grafik Harga Live SKI MASK DOG (SKI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:06:43 (UTC+8)

Informasi Harga SKI MASK DOG (SKI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.02165
$ 0.02165$ 0.02165
Low 24 Jam
$ 0.02652
$ 0.02652$ 0.02652
High 24 Jam

$ 0.02165
$ 0.02165$ 0.02165

$ 0.02652
$ 0.02652$ 0.02652

$ 0.3639256328984406
$ 0.3639256328984406$ 0.3639256328984406

$ 0.000403026646024225
$ 0.000403026646024225$ 0.000403026646024225

0.00%

-6.05%

-21.84%

-21.84%

Harga aktual SKI MASK DOG (SKI) adalah $ 0.02313. Selama 24 jam terakhir, SKI diperdagangkan antara low $ 0.02165 dan high $ 0.02652, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSKI adalah $ 0.3639256328984406, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000403026646024225.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SKI telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, -6.05% selama 24 jam, dan -21.84% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar SKI MASK DOG (SKI)

No.700

$ 22.88M
$ 22.88M$ 22.88M

$ 69.28K
$ 69.28K$ 69.28K

$ 23.13M
$ 23.13M$ 23.13M

989.40M
989.40M 989.40M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

98.93%

BASE

Kapitalisasi Pasar SKI MASK DOG saat ini adalah $ 22.88M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 69.28K. Suplai beredar SKI adalah 989.40M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 23.13M.

Riwayat Harga SKI MASK DOG (SKI) USD

Pantau perubahan harga SKI MASK DOG untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0014888-6.05%
30 Days$ -0.01013-30.46%
60 Hari$ -0.01781-43.51%
90 Hari$ -0.04551-66.31%
Perubahan Harga SKI MASK DOG Hari Ini

Hari ini, SKI tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0014888 (-6.05%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga SKI MASK DOG 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.01013 (-30.46%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga SKI MASK DOG 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SKI terlihat mengalami perubahan $ -0.01781 (-43.51%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga SKI MASK DOG 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.04551 (-66.31%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari SKI MASK DOG (SKI)?

Lihat halaman Riwayat Harga SKI MASK DOG sekarang.

Apa yang dimaksud dengan SKI MASK DOG (SKI)

Ski Mask Dog is a meme coin on the Base chain.

SKI MASK DOG tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi SKI MASK DOG Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa SKI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang SKI MASK DOG di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli SKI MASK DOG dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga SKI MASK DOG (USD)

Berapa nilai SKI MASK DOG (SKI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda SKI MASK DOG (SKI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk SKI MASK DOG.

Cek prediksi harga SKI MASK DOG sekarang!

Tokenomi SKI MASK DOG (SKI)

Memahami tokenomi SKI MASK DOG (SKI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SKI sekarang!

Cara membeli SKI MASK DOG (SKI)

Ingin mengetahui cara membeli SKI MASK DOG? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli SKI MASK DOG di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SKI ke Mata Uang Lokal

1 SKI MASK DOG(SKI) ke VND
608.66595
1 SKI MASK DOG(SKI) ke AUD
A$0.0356202
1 SKI MASK DOG(SKI) ke GBP
0.0175788
1 SKI MASK DOG(SKI) ke EUR
0.0198918
1 SKI MASK DOG(SKI) ke USD
$0.02313
1 SKI MASK DOG(SKI) ke MYR
RM0.0966834
1 SKI MASK DOG(SKI) ke TRY
0.9758547
1 SKI MASK DOG(SKI) ke JPY
¥3.53889
1 SKI MASK DOG(SKI) ke ARS
ARS$33.5701881
1 SKI MASK DOG(SKI) ke RUB
1.8790812
1 SKI MASK DOG(SKI) ke INR
2.0509371
1 SKI MASK DOG(SKI) ke IDR
Rp385.4998458
1 SKI MASK DOG(SKI) ke PHP
1.3642074
1 SKI MASK DOG(SKI) ke EGP
￡E.1.094049
1 SKI MASK DOG(SKI) ke BRL
R$0.1237455
1 SKI MASK DOG(SKI) ke CAD
C$0.0326133
1 SKI MASK DOG(SKI) ke BDT
2.8220913
1 SKI MASK DOG(SKI) ke NGN
33.2803692
1 SKI MASK DOG(SKI) ke COP
$88.6205133
1 SKI MASK DOG(SKI) ke ZAR
R.0.4017681
1 SKI MASK DOG(SKI) ke UAH
0.9728478
1 SKI MASK DOG(SKI) ke TZS
T.Sh.56.83041
1 SKI MASK DOG(SKI) ke VES
Bs5.25051
1 SKI MASK DOG(SKI) ke CLP
$21.81159
1 SKI MASK DOG(SKI) ke PKR
Rs6.5374632
1 SKI MASK DOG(SKI) ke KZT
12.1670739
1 SKI MASK DOG(SKI) ke THB
฿0.7489494
1 SKI MASK DOG(SKI) ke TWD
NT$0.7163361
1 SKI MASK DOG(SKI) ke AED
د.إ0.0848871
1 SKI MASK DOG(SKI) ke CHF
Fr0.018504
1 SKI MASK DOG(SKI) ke HKD
HK$0.1797201
1 SKI MASK DOG(SKI) ke AMD
֏8.844912
1 SKI MASK DOG(SKI) ke MAD
.د.م0.215109
1 SKI MASK DOG(SKI) ke MXN
$0.4295241
1 SKI MASK DOG(SKI) ke SAR
ريال0.0867375
1 SKI MASK DOG(SKI) ke ETB
Br3.5594757
1 SKI MASK DOG(SKI) ke KES
KSh2.9870082
1 SKI MASK DOG(SKI) ke JOD
د.أ0.01639917
1 SKI MASK DOG(SKI) ke PLN
0.0851184
1 SKI MASK DOG(SKI) ke RON
лв0.101772
1 SKI MASK DOG(SKI) ke SEK
kr0.2213541
1 SKI MASK DOG(SKI) ke BGN
лв0.0390897
1 SKI MASK DOG(SKI) ke HUF
Ft7.7434614
1 SKI MASK DOG(SKI) ke CZK
0.4878117
1 SKI MASK DOG(SKI) ke KWD
د.ك0.00707778
1 SKI MASK DOG(SKI) ke ILS
0.0756351
1 SKI MASK DOG(SKI) ke BOB
Bs0.159597
1 SKI MASK DOG(SKI) ke AZN
0.039321
1 SKI MASK DOG(SKI) ke TJS
SM0.2132586
1 SKI MASK DOG(SKI) ke GEL
0.0626823
1 SKI MASK DOG(SKI) ke AOA
Kz21.2007267
1 SKI MASK DOG(SKI) ke BHD
.د.ب0.00872001
1 SKI MASK DOG(SKI) ke BMD
$0.02313
1 SKI MASK DOG(SKI) ke DKK
kr0.1496511
1 SKI MASK DOG(SKI) ke HNL
L0.6092442
1 SKI MASK DOG(SKI) ke MUR
1.0632861
1 SKI MASK DOG(SKI) ke NAD
$0.4017681
1 SKI MASK DOG(SKI) ke NOK
kr0.235926
1 SKI MASK DOG(SKI) ke NZD
$0.0409401
1 SKI MASK DOG(SKI) ke PAB
B/.0.02313
1 SKI MASK DOG(SKI) ke PGK
K0.097146
1 SKI MASK DOG(SKI) ke QAR
ر.ق0.0841932
1 SKI MASK DOG(SKI) ke RSD
дин.2.3495454
1 SKI MASK DOG(SKI) ke UZS
soʻm278.6746347
1 SKI MASK DOG(SKI) ke ALL
L1.9394505
1 SKI MASK DOG(SKI) ke ANG
ƒ0.0414027
1 SKI MASK DOG(SKI) ke AWG
ƒ0.041634
1 SKI MASK DOG(SKI) ke BBD
$0.04626
1 SKI MASK DOG(SKI) ke BAM
KM0.0390897
1 SKI MASK DOG(SKI) ke BIF
Fr68.21037
1 SKI MASK DOG(SKI) ke BND
$0.030069
1 SKI MASK DOG(SKI) ke BSD
$0.02313
1 SKI MASK DOG(SKI) ke JMD
$3.7088955
1 SKI MASK DOG(SKI) ke KHR
92.8914678
1 SKI MASK DOG(SKI) ke KMF
Fr9.7146
1 SKI MASK DOG(SKI) ke LAK
502.8260769
1 SKI MASK DOG(SKI) ke LKR
රු7.0516431
1 SKI MASK DOG(SKI) ke MDL
L0.39321
1 SKI MASK DOG(SKI) ke MGA
Ar104.189085
1 SKI MASK DOG(SKI) ke MOP
P0.18504
1 SKI MASK DOG(SKI) ke MVR
0.356202
1 SKI MASK DOG(SKI) ke MWK
MK40.1562243
1 SKI MASK DOG(SKI) ke MZN
MT1.4791635
1 SKI MASK DOG(SKI) ke NPR
रु3.277521
1 SKI MASK DOG(SKI) ke PYG
164.03796
1 SKI MASK DOG(SKI) ke RWF
Fr33.56163
1 SKI MASK DOG(SKI) ke SBD
$0.1903599
1 SKI MASK DOG(SKI) ke SCR
0.3337659
1 SKI MASK DOG(SKI) ke SRD
$0.890505
1 SKI MASK DOG(SKI) ke SVC
$0.2021562
1 SKI MASK DOG(SKI) ke SZL
L0.4015368
1 SKI MASK DOG(SKI) ke TMT
m0.080955
1 SKI MASK DOG(SKI) ke TND
د.ت0.06844167
1 SKI MASK DOG(SKI) ke TTD
$0.1565901
1 SKI MASK DOG(SKI) ke UGX
Sh80.86248
1 SKI MASK DOG(SKI) ke XAF
Fr13.13784
1 SKI MASK DOG(SKI) ke XCD
$0.062451
1 SKI MASK DOG(SKI) ke XOF
Fr13.13784
1 SKI MASK DOG(SKI) ke XPF
Fr2.38239
1 SKI MASK DOG(SKI) ke BWP
P0.3110985
1 SKI MASK DOG(SKI) ke BZD
$0.0464913
1 SKI MASK DOG(SKI) ke CVE
$2.2167792
1 SKI MASK DOG(SKI) ke DJF
Fr4.09401
1 SKI MASK DOG(SKI) ke DOP
$1.4874903
1 SKI MASK DOG(SKI) ke DZD
د.ج3.0205467
1 SKI MASK DOG(SKI) ke FJD
$0.0527364
1 SKI MASK DOG(SKI) ke GNF
Fr201.11535
1 SKI MASK DOG(SKI) ke GTQ
Q0.1771758
1 SKI MASK DOG(SKI) ke GYD
$4.8378708
1 SKI MASK DOG(SKI) ke ISK
kr2.91438

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai SKI MASK DOG, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi SKI MASK DOG
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang SKI MASK DOG

Berapa nilai SKI MASK DOG (SKI) hari ini?
Harga live SKI dalam USD adalah 0.02313 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SKI ke USD saat ini?
Harga SKI ke USD saat ini adalah $ 0.02313. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar SKI MASK DOG?
Kapitalisasi pasar SKI adalah $ 22.88M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SKI?
Suplai beredar SKI adalah 989.40M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SKI?
SKI mencapai harga ATH sebesar 0.3639256328984406 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SKI?
SKI mencapai harga ATL 0.000403026646024225 USD.
Berapa volume perdagangan SKI?
Volume perdagangan 24 jam live SKI adalah $ 69.28K USD.
Akankah harga SKI naik lebih tinggi tahun ini?
SKI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SKI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

