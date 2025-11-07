BursaDEX+
Harga live SKALE hari ini adalah 0.01563 USD. Lacak informasi harga aktual SKL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SKL dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga SKALE(SKL)

Harga Live 1 SKL ke USD:

$0.01563
$0.01563
+1.16%1D
USD
Grafik Harga Live SKALE (SKL)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:37:24 (UTC+8)

Informasi Harga SKALE (SKL) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.01519
$ 0.01519
Low 24 Jam
$ 0.01608
$ 0.01608
High 24 Jam

$ 0.01519
$ 0.01519

$ 0.01608
$ 0.01608

$ 1.22448799
$ 1.22448799

$ 0.008970263793367163
$ 0.008970263793367163

-0.26%

+1.16%

-14.08%

-14.08%

Harga aktual SKALE (SKL) adalah $ 0.01563. Selama 24 jam terakhir, SKL diperdagangkan antara low $ 0.01519 dan high $ 0.01608, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSKL adalah $ 1.22448799, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.008970263793367163.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SKL telah berubah sebesar -0.26% selama 1 jam terakhir, +1.16% selama 24 jam, dan -14.08% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar SKALE (SKL)

No.310

$ 94.50M
$ 94.50M

$ 292.31K
$ 292.31K

$ 109.41M
$ 109.41M

6.05B
6.05B

7,000,000,000
7,000,000,000

6,246,041,667
6,246,041,667

86.36%

ETH

Kapitalisasi Pasar SKALE saat ini adalah $ 94.50M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 292.31K. Suplai beredar SKL adalah 6.05B, dan total suplainya sebesar 6246041667. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 109.41M.

Riwayat Harga SKALE (SKL) USD

Pantau perubahan harga SKALE untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0001792+1.16%
30 Days$ -0.00809-34.11%
60 Hari$ -0.01365-46.62%
90 Hari$ -0.00533-25.43%
Perubahan Harga SKALE Hari Ini

Hari ini, SKL tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0001792 (+1.16%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga SKALE 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00809 (-34.11%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga SKALE 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SKL terlihat mengalami perubahan $ -0.01365 (-46.62%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga SKALE 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00533 (-25.43%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari SKALE (SKL)?

Lihat halaman Riwayat Harga SKALE sekarang.

Apa yang dimaksud dengan SKALE (SKL)

SKALE is an elastic blockchains which are highly performant, decentralized, configurable, Ethereum compatible. SKL is the native token of SKALE, representing the right to work for validators in the network and the right to pledge and acquire relevant resources for principals.

SKALE tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi SKALE Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa SKL ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang SKALE di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli SKALE dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga SKALE (USD)

Berapa nilai SKALE (SKL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda SKALE (SKL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk SKALE.

Cek prediksi harga SKALE sekarang!

Tokenomi SKALE (SKL)

Memahami tokenomi SKALE (SKL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SKL sekarang!

Cara membeli SKALE (SKL)

Ingin mengetahui cara membeli SKALE? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli SKALE di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SKL ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya SKALE

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai SKALE, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi SKALE
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang SKALE

Berapa nilai SKALE (SKL) hari ini?
Harga live SKL dalam USD adalah 0.01563 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SKL ke USD saat ini?
Harga SKL ke USD saat ini adalah $ 0.01563. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar SKALE?
Kapitalisasi pasar SKL adalah $ 94.50M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SKL?
Suplai beredar SKL adalah 6.05B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SKL?
SKL mencapai harga ATH sebesar 1.22448799 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SKL?
SKL mencapai harga ATL 0.008970263793367163 USD.
Berapa volume perdagangan SKL?
Volume perdagangan 24 jam live SKL adalah $ 292.31K USD.
Akankah harga SKL naik lebih tinggi tahun ini?
SKL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SKL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting SKALE (SKL)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$0.01563
$101,146.33

$3,311.51

$154.65

$1.0832

$1.0004

$101,146.33

$3,311.51

$154.65

$2.2123

$1.0145

$0.00000

$0.00000

$30.65

$0.1107

$0.0003880

$0.013996

$4.480

$0.007766

$0.1107

$0.0000002361

