Apa yang dimaksud dengan SNX (SNX)

Synthetix is a decentralized finance (DeFi) protocol that provides on-chain exposure to a wide variety of crypto and non-crypto assets. The protocol is based on the Ethereum (ETH) blockchain and offers users access to highly liquid synthetic assets (synths). Synths track and provide returns on the underlying asset without requiring one to directly hold the asset. Synthetix is a decentralized finance (DeFi) protocol that provides on-chain exposure to a wide variety of crypto and non-crypto assets. The protocol is based on the Ethereum (ETH) blockchain and offers users access to highly liquid synthetic assets (synths). Synths track and provide returns on the underlying asset without requiring one to directly hold the asset.

Prediksi Harga SNX (USD)

Berapa nilai SNX (SNX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda SNX (SNX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang?

Tokenomi SNX (SNX)

Memahami tokenomi SNX (SNX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SNX sekarang!

SNX ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya SNX

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai SNX, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang SNX Berapa nilai SNX (SNX) hari ini? Harga live SNX dalam USD adalah 0.8108 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga SNX ke USD saat ini? $ 0.8108 . Cobalah Harga SNX ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar SNX? Kapitalisasi pasar SNX adalah $ 278.48M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar SNX? Suplai beredar SNX adalah 343.47M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) SNX? SNX mencapai harga ATH sebesar 28.77103007 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) SNX? SNX mencapai harga ATL 0.0325776275658 USD . Berapa volume perdagangan SNX? Volume perdagangan 24 jam live SNX adalah $ 767.45K USD . Akankah harga SNX naik lebih tinggi tahun ini? SNX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SNX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting SNX (SNX)

