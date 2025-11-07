BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live SNX hari ini adalah 0.8108 USD. Lacak informasi harga aktual SNX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SNX dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live SNX hari ini adalah 0.8108 USD. Lacak informasi harga aktual SNX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SNX dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang SNX

Info Harga SNX

Penjelasan SNX

Whitepaper SNX

Situs Web Resmi SNX

Tokenomi SNX

Prakiraan Harga SNX

Riwayat SNX

Panduan Membeli SNX

Konverter SNX ke Mata Uang Fiat

Spot SNX

Futures USDT-M SNX

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo SNX

Harga SNX(SNX)

Harga Live 1 SNX ke USD:

$0.8114
$0.8114$0.8114
+0.88%1D
USD
Grafik Harga Live SNX (SNX)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:07:39 (UTC+8)

Informasi Harga SNX (SNX) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.7889
$ 0.7889$ 0.7889
Low 24 Jam
$ 0.8506
$ 0.8506$ 0.8506
High 24 Jam

$ 0.7889
$ 0.7889$ 0.7889

$ 0.8506
$ 0.8506$ 0.8506

$ 28.77103007
$ 28.77103007$ 28.77103007

$ 0.0325776275658
$ 0.0325776275658$ 0.0325776275658

-0.72%

+0.88%

-19.91%

-19.91%

Harga aktual SNX (SNX) adalah $ 0.8108. Selama 24 jam terakhir, SNX diperdagangkan antara low $ 0.7889 dan high $ 0.8506, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSNX adalah $ 28.77103007, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.0325776275658.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SNX telah berubah sebesar -0.72% selama 1 jam terakhir, +0.88% selama 24 jam, dan -19.91% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar SNX (SNX)

No.140

$ 278.48M
$ 278.48M$ 278.48M

$ 767.45K
$ 767.45K$ 767.45K

$ 275.58M
$ 275.58M$ 275.58M

343.47M
343.47M 343.47M

339,889,850.089
339,889,850.089 339,889,850.089

343,889,850.0967736
343,889,850.0967736 343,889,850.0967736

101.05%

0.01%

$ 0.9
$ 0.9$ 0.9

ETH

Kapitalisasi Pasar SNX saat ini adalah $ 278.48M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 767.45K. Suplai beredar SNX adalah 343.47M, dan total suplainya sebesar 343889850.0967736. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 275.58M.

Riwayat Harga SNX (SNX) USD

Pantau perubahan harga SNX untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.007078+0.88%
30 Days$ -0.3146-27.96%
60 Hari$ +0.142+21.23%
90 Hari$ +0.1721+26.94%
Perubahan Harga SNX Hari Ini

Hari ini, SNX tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.007078 (+0.88%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga SNX 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.3146 (-27.96%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga SNX 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SNX terlihat mengalami perubahan $ +0.142 (+21.23%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga SNX 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.1721 (+26.94%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari SNX (SNX)?

Lihat halaman Riwayat Harga SNX sekarang.

Apa yang dimaksud dengan SNX (SNX)

Synthetix is a decentralized finance (DeFi) protocol that provides on-chain exposure to a wide variety of crypto and non-crypto assets. The protocol is based on the Ethereum (ETH) blockchain and offers users access to highly liquid synthetic assets (synths). Synths track and provide returns on the underlying asset without requiring one to directly hold the asset.

SNX tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi SNX Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa SNX ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang SNX di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli SNX dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga SNX (USD)

Berapa nilai SNX (SNX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda SNX (SNX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk SNX.

Cek prediksi harga SNX sekarang!

Tokenomi SNX (SNX)

Memahami tokenomi SNX (SNX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SNX sekarang!

Cara membeli SNX (SNX)

Ingin mengetahui cara membeli SNX? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli SNX di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SNX ke Mata Uang Lokal

1 SNX(SNX) ke VND
21,336.202
1 SNX(SNX) ke AUD
A$1.248632
1 SNX(SNX) ke GBP
0.616208
1 SNX(SNX) ke EUR
0.697288
1 SNX(SNX) ke USD
$0.8108
1 SNX(SNX) ke MYR
RM3.389144
1 SNX(SNX) ke TRY
34.207652
1 SNX(SNX) ke JPY
¥124.0524
1 SNX(SNX) ke ARS
ARS$1,176.770796
1 SNX(SNX) ke RUB
65.869392
1 SNX(SNX) ke INR
71.893636
1 SNX(SNX) ke IDR
Rp13,513.327928
1 SNX(SNX) ke PHP
47.820984
1 SNX(SNX) ke EGP
￡E.38.35084
1 SNX(SNX) ke BRL
R$4.33778
1 SNX(SNX) ke CAD
C$1.143228
1 SNX(SNX) ke BDT
98.925708
1 SNX(SNX) ke NGN
1,166.611472
1 SNX(SNX) ke COP
$3,106.507228
1 SNX(SNX) ke ZAR
R.14.083596
1 SNX(SNX) ke UAH
34.102248
1 SNX(SNX) ke TZS
T.Sh.1,992.1356
1 SNX(SNX) ke VES
Bs184.0516
1 SNX(SNX) ke CLP
$764.5844
1 SNX(SNX) ke PKR
Rs229.164512
1 SNX(SNX) ke KZT
426.505124
1 SNX(SNX) ke THB
฿26.253704
1 SNX(SNX) ke TWD
NT$25.110476
1 SNX(SNX) ke AED
د.إ2.975636
1 SNX(SNX) ke CHF
Fr0.64864
1 SNX(SNX) ke HKD
HK$6.299916
1 SNX(SNX) ke AMD
֏310.04992
1 SNX(SNX) ke MAD
.د.م7.54044
1 SNX(SNX) ke MXN
$15.056556
1 SNX(SNX) ke SAR
ريال3.0405
1 SNX(SNX) ke ETB
Br124.774012
1 SNX(SNX) ke KES
KSh104.706712
1 SNX(SNX) ke JOD
د.أ0.5748572
1 SNX(SNX) ke PLN
2.983744
1 SNX(SNX) ke RON
лв3.56752
1 SNX(SNX) ke SEK
kr7.759356
1 SNX(SNX) ke BGN
лв1.370252
1 SNX(SNX) ke HUF
Ft271.439624
1 SNX(SNX) ke CZK
17.099772
1 SNX(SNX) ke KWD
د.ك0.2481048
1 SNX(SNX) ke ILS
2.651316
1 SNX(SNX) ke BOB
Bs5.59452
1 SNX(SNX) ke AZN
1.37836
1 SNX(SNX) ke TJS
SM7.475576
1 SNX(SNX) ke GEL
2.197268
1 SNX(SNX) ke AOA
Kz743.171172
1 SNX(SNX) ke BHD
.د.ب0.3056716
1 SNX(SNX) ke BMD
$0.8108
1 SNX(SNX) ke DKK
kr5.245876
1 SNX(SNX) ke HNL
L21.356472
1 SNX(SNX) ke MUR
37.272476
1 SNX(SNX) ke NAD
$14.083596
1 SNX(SNX) ke NOK
kr8.27016
1 SNX(SNX) ke NZD
$1.435116
1 SNX(SNX) ke PAB
B/.0.8108
1 SNX(SNX) ke PGK
K3.40536
1 SNX(SNX) ke QAR
ر.ق2.951312
1 SNX(SNX) ke RSD
дин.82.361064
1 SNX(SNX) ke UZS
soʻm9,768.672452
1 SNX(SNX) ke ALL
L67.98558
1 SNX(SNX) ke ANG
ƒ1.451332
1 SNX(SNX) ke AWG
ƒ1.45944
1 SNX(SNX) ke BBD
$1.6216
1 SNX(SNX) ke BAM
KM1.370252
1 SNX(SNX) ke BIF
Fr2,391.0492
1 SNX(SNX) ke BND
$1.05404
1 SNX(SNX) ke BSD
$0.8108
1 SNX(SNX) ke JMD
$130.01178
1 SNX(SNX) ke KHR
3,256.221448
1 SNX(SNX) ke KMF
Fr340.536
1 SNX(SNX) ke LAK
17,626.086604
1 SNX(SNX) ke LKR
රු247.188596
1 SNX(SNX) ke MDL
L13.7836
1 SNX(SNX) ke MGA
Ar3,652.2486
1 SNX(SNX) ke MOP
P6.4864
1 SNX(SNX) ke MVR
12.48632
1 SNX(SNX) ke MWK
MK1,407.637988
1 SNX(SNX) ke MZN
MT51.85066
1 SNX(SNX) ke NPR
रु114.89036
1 SNX(SNX) ke PYG
5,750.1936
1 SNX(SNX) ke RWF
Fr1,176.4708
1 SNX(SNX) ke SBD
$6.672884
1 SNX(SNX) ke SCR
11.699844
1 SNX(SNX) ke SRD
$31.2158
1 SNX(SNX) ke SVC
$7.086392
1 SNX(SNX) ke SZL
L14.075488
1 SNX(SNX) ke TMT
m2.8378
1 SNX(SNX) ke TND
د.ت2.3991572
1 SNX(SNX) ke TTD
$5.489116
1 SNX(SNX) ke UGX
Sh2,834.5568
1 SNX(SNX) ke XAF
Fr460.5344
1 SNX(SNX) ke XCD
$2.18916
1 SNX(SNX) ke XOF
Fr460.5344
1 SNX(SNX) ke XPF
Fr83.5124
1 SNX(SNX) ke BWP
P10.90526
1 SNX(SNX) ke BZD
$1.629708
1 SNX(SNX) ke CVE
$77.707072
1 SNX(SNX) ke DJF
Fr143.5116
1 SNX(SNX) ke DOP
$52.142548
1 SNX(SNX) ke DZD
د.ج105.882372
1 SNX(SNX) ke FJD
$1.848624
1 SNX(SNX) ke GNF
Fr7,049.906
1 SNX(SNX) ke GTQ
Q6.210728
1 SNX(SNX) ke GYD
$169.586928
1 SNX(SNX) ke ISK
kr102.1608

Sumber Daya SNX

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai SNX, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi SNX
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang SNX

Berapa nilai SNX (SNX) hari ini?
Harga live SNX dalam USD adalah 0.8108 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SNX ke USD saat ini?
Harga SNX ke USD saat ini adalah $ 0.8108. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar SNX?
Kapitalisasi pasar SNX adalah $ 278.48M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SNX?
Suplai beredar SNX adalah 343.47M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SNX?
SNX mencapai harga ATH sebesar 28.77103007 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SNX?
SNX mencapai harga ATL 0.0325776275658 USD.
Berapa volume perdagangan SNX?
Volume perdagangan 24 jam live SNX adalah $ 767.45K USD.
Akankah harga SNX naik lebih tinggi tahun ini?
SNX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SNX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:07:39 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting SNX (SNX)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator SNX ke USD

Jumlah

SNX
SNX
USD
USD

1 SNX = 0.8108 USD

Perdagangkan SNX

SNX/ETH
$0.0002445
$0.0002445$0.0002445
+0.24%
SNX/USDT
$0.8114
$0.8114$0.8114
+0.82%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,312.36
$101,312.36$101,312.36

-0.68%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,314.06
$3,314.06$3,314.06

+0.42%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.19
$156.19$156.19

+0.17%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0343
$1.0343$1.0343

+20.54%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,312.36
$101,312.36$101,312.36

-0.68%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,314.06
$3,314.06$3,314.06

+0.42%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2153
$2.2153$2.2153

-0.85%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.19
$156.19$156.19

+0.17%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0319
$1.0319$1.0319

+1.55%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.02
$31.02$31.02

+106.80%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0803
$0.0803$0.0803

+60.60%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.014199
$0.014199$0.014199

+1,319.90%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.009577
$0.009577$0.009577

+348.78%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.201
$4.201$4.201

+320.10%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0803
$0.0803$0.0803

+60.60%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002311
$0.0000002311$0.0000002311

+54.06%