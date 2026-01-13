Harga Solomon Hari Ini

Harga live Solomon (SOLOMON) hari ini adalah $ 0.7726, dengan perubahan 5.23% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SOLOMON ke USD saat ini adalah $ 0.7726 per SOLOMON.

Solomon saat ini berada di peringkat #1021 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 9.97M, dengan suplai yang beredar 12.90M SOLOMON. Selama 24 jam terakhir, SOLOMON diperdagangkan antara $ 0.7251 (low) dan $ 0.8193 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.4147312761864697, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.6677179144295412.

Dalam kinerja jangka pendek, SOLOMON bergerak -0.31% dalam satu jam terakhir dan -11.39% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 56.39K.

Informasi Pasar Solomon (SOLOMON)

Peringkat No.1021 Kapitalisasi Pasar $ 9.97M$ 9.97M $ 9.97M Volume (24 Jam) $ 56.39K$ 56.39K $ 56.39K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 19.93M$ 19.93M $ 19.93M Suplai Peredaran 12.90M 12.90M 12.90M Suplai Maks. 25,800,000 25,800,000 25,800,000 Total Suplai 25,799,979.520988 25,799,979.520988 25,799,979.520988 Tingkat Peredaran 49.99% Blockchain Publik SOL

Kapitalisasi Pasar Solomon saat ini adalah $ 9.97M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 56.39K. Suplai beredar SOLOMON adalah 12.90M, dan total suplainya sebesar 25799979.520988. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 19.93M.