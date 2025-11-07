Apa yang dimaksud dengan Somnia (SOMI)

Somnia adalah blockchain EVM Layer-1 tercepat dan paling hemat biaya, yang mampu memproses lebih dari 1 juta transaksi per detik dengan finalitas di bawah detik dan biaya di bawah sen. Dengan kinerja ini, Somnia memungkinkan pengalaman on-chain yang sepenuhnya real-time dan melampaui aplikasi finansial. Ini adalah fondasi ideal untuk membangun gim berskala besar, platform sosial, ekonomi metaverse, dan aplikasi bertenaga AI. Arsitektur Somnia mendukung sistem yang sepenuhnya dapat dikomposisi, memberdayakan para pengembang untuk menciptakan pengalaman digital yang imersif, cerdas, dan interaktif yang dapat diskalakan hingga jutaan pengguna.

Tokenomi Somnia (SOMI)

Memahami tokenomi Somnia (SOMI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SOMI sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Somnia Berapa nilai Somnia (SOMI) hari ini? Harga live SOMI dalam USD adalah 0.3472 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga SOMI ke USD saat ini? $ 0.3472 . Cobalah Harga SOMI ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Somnia? Kapitalisasi pasar SOMI adalah -- USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar SOMI? Suplai beredar SOMI adalah -- USD . Berapa harga all‑time high (ATH) SOMI? SOMI mencapai harga ATH sebesar -- USD . Berapa harga all‑time low (ATL) SOMI? SOMI mencapai harga ATL -- USD . Berapa volume perdagangan SOMI? Volume perdagangan 24 jam live SOMI adalah $ 351.98K USD . Akankah harga SOMI naik lebih tinggi tahun ini? SOMI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SOMI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

