Tokenomi Somnia (SOMI)
Tokenomi & Analisis Harga Somnia (SOMI)
Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Somnia (SOMI), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.
Informasi Somnia (SOMI)
Somnia adalah blockchain EVM Layer-1 tercepat dan paling hemat biaya, yang mampu memproses lebih dari 1 juta transaksi per detik dengan finalitas di bawah detik dan biaya di bawah sen. Dengan kinerja ini, Somnia memungkinkan pengalaman on-chain yang sepenuhnya real-time dan melampaui aplikasi finansial. Ini adalah fondasi ideal untuk membangun gim berskala besar, platform sosial, ekonomi metaverse, dan aplikasi bertenaga AI. Arsitektur Somnia mendukung sistem yang sepenuhnya dapat dikomposisi, memberdayakan para pengembang untuk menciptakan pengalaman digital yang imersif, cerdas, dan interaktif yang dapat diskalakan hingga jutaan pengguna.
Tokenomi Somnia (SOMI): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi Somnia (SOMI) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token SOMI yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token SOMI yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi SOMI, jelajahi harga live token SOMI!
Riwayat Harga Somnia (SOMI)
Menganalisis riwayat harga SOMI membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.
Prediksi Harga SOMI
Ingin mengetahui arah SOMI? Halaman prediksi harga SOMI kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
