Tokenomi StarHeroes (STARHEROES)

Telusuri wawasan utama tentang StarHeroes (STARHEROES), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 12:33:00 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga StarHeroes (STARHEROES)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk StarHeroes (STARHEROES), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 755.89K
Total Suplai:
$ 566.45M
Suplai yang Beredar:
$ 220.12M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 2.40M
All-Time High:
$ 1.3
All-Time Low:
$ 0.00283335761097623
Harga Saat Ini:
$ 0.003434
Informasi StarHeroes (STARHEROES)

Introducing StarHeroes by STAR Studio, a pioneering web3 gaming experience that transcends conventional space-shooters. With the backing from GameSwift, a Microsoft grant, and top industry leaders from Cyberpunk2077, The Witcher, and Ubisoft, StarHeroes emerges as the first-ever multiplayer space shooter designed for esports.

Situs Web Resmi:
https://starheroes.community/
Whitepaper:
https://wiki.starheroes.community/
Explorer Blok:
https://arbiscan.io/token/0xb299751b088336e165da313c33e3195b8c6663a6

Tokenomi StarHeroes (STARHEROES): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi StarHeroes (STARHEROES) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token STARHEROES yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token STARHEROES yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi STARHEROES, jelajahi harga live token STARHEROES!

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

