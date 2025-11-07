Apa yang dimaksud dengan StarHeroes (STARHEROES)

Introducing StarHeroes by STAR Studio, a pioneering web3 gaming experience that transcends conventional space-shooters. With the backing from GameSwift, a Microsoft grant, and top industry leaders from Cyberpunk2077, The Witcher, and Ubisoft, StarHeroes emerges as the first-ever multiplayer space shooter designed for esports. Introducing StarHeroes by STAR Studio, a pioneering web3 gaming experience that transcends conventional space-shooters. With the backing from GameSwift, a Microsoft grant, and top industry leaders from Cyberpunk2077, The Witcher, and Ubisoft, StarHeroes emerges as the first-ever multiplayer space shooter designed for esports.

StarHeroes tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi StarHeroes Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa STARHEROES ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang StarHeroes di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli StarHeroes dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga StarHeroes (USD)

Berapa nilai StarHeroes (STARHEROES) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda StarHeroes (STARHEROES) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk StarHeroes.

Tokenomi StarHeroes (STARHEROES)

Memahami tokenomi StarHeroes (STARHEROES) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token STARHEROES sekarang!

Cara membeli StarHeroes (STARHEROES)

Ingin mengetahui cara membeli StarHeroes? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli StarHeroes di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

STARHEROES ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya StarHeroes

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai StarHeroes, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang StarHeroes Berapa nilai StarHeroes (STARHEROES) hari ini? Harga live STARHEROES dalam USD adalah 0.003118 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga STARHEROES ke USD saat ini? $ 0.003118 . Cobalah Harga STARHEROES ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar StarHeroes? Kapitalisasi pasar STARHEROES adalah $ 686.12K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar STARHEROES? Suplai beredar STARHEROES adalah 220.05M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) STARHEROES? STARHEROES mencapai harga ATH sebesar 1.3053024632863512 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) STARHEROES? STARHEROES mencapai harga ATL 0.00283335761097623 USD . Berapa volume perdagangan STARHEROES? Volume perdagangan 24 jam live STARHEROES adalah $ 80.96K USD . Akankah harga STARHEROES naik lebih tinggi tahun ini? STARHEROES mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga STARHEROES untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting StarHeroes (STARHEROES)

