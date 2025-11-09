Tokenomi STBL (STBL)

Tokenomi STBL (STBL)

Telusuri wawasan utama tentang STBL (STBL), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 12:33:12 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga STBL (STBL)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk STBL (STBL), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 36.45M
$ 36.45M$ 36.45M
Total Suplai:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Suplai yang Beredar:
$ 500.00M
$ 500.00M$ 500.00M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 729.00M
$ 729.00M$ 729.00M
All-Time High:
$ 0.61124
$ 0.61124$ 0.61124
All-Time Low:
$ 0.05027366108223707
$ 0.05027366108223707$ 0.05027366108223707
Harga Saat Ini:
$ 0.0729
$ 0.0729$ 0.0729

Informasi STBL (STBL)

STBL adalah platform terdesentralisasi non-kustodian yang dirancang untuk mendefinisikan ulang utilitas stablecoin dengan menggabungkan imbal hasil, transparansi, dan dukungan aset dunia nyata (RWA). Pada intinya, STBL adalah mekanisme untuk mencetak stablecoin — yaitu USST dan YLD — dengan keunggulan unik yang menonjol dalam ekosistem DeFi: imbal hasil tanpa staking, tanpa penguncian, dan pertumbuhan yang didukung RWA.

Situs Web Resmi:
www.stbl.com
Whitepaper:
https://docs.stbl.com/overview/introduction/
Explorer Blok:
https://bscscan.com/token/0x8dedf84656fa932157e27c060d8613824e7979e3

Tokenomi STBL (STBL): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi STBL (STBL) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token STBL yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token STBL yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi STBL, jelajahi harga live token STBL!

Cara Membeli STBL

Tertarik untuk menambahkan STBL (STBL) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli STBL, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.

Riwayat Harga STBL (STBL)

Menganalisis riwayat harga STBL membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.

Prediksi Harga STBL

Ingin mengetahui arah STBL? Halaman prediksi harga STBL kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?

MEXC adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. MEXC adalah jalan termudah menuju kripto, baik bagi pemula maupun profesional.

Lebih dari 4,000 pasangan trading pada pasar Spot dan Futures
Listing token tercepat di antara berbagai CEX
Likuiditas #1 di industri
Biaya terendah dengan dukungan layanan pelanggan 24/7
Transparansi cadangan token 100%+ untuk dana pengguna
Hambatan masuk yang sangat rendah: Beli kripto hanya dengan 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto hanya dengan 1 USDT: Jalan termudah menuju kripto!

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi