Apa yang dimaksud dengan STBL (STBL)

STBL adalah platform terdesentralisasi non-kustodian yang dirancang untuk mendefinisikan ulang utilitas stablecoin dengan menggabungkan imbal hasil, transparansi, dan dukungan aset dunia nyata (RWA). Pada intinya, STBL adalah mekanisme untuk mencetak stablecoin — yaitu USST dan YLD — dengan keunggulan unik yang menonjol dalam ekosistem DeFi: imbal hasil tanpa staking, tanpa penguncian, dan pertumbuhan yang didukung RWA. STBL adalah platform terdesentralisasi non-kustodian yang dirancang untuk mendefinisikan ulang utilitas stablecoin dengan menggabungkan imbal hasil, transparansi, dan dukungan aset dunia nyata (RWA). Pada intinya, STBL adalah mekanisme untuk mencetak stablecoin — yaitu USST dan YLD — dengan keunggulan unik yang menonjol dalam ekosistem DeFi: imbal hasil tanpa staking, tanpa penguncian, dan pertumbuhan yang didukung RWA.

STBL tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi STBL Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa STBL ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang STBL di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli STBL dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga STBL (USD)

Berapa nilai STBL (STBL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda STBL (STBL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk STBL.

Cek prediksi harga STBL sekarang!

Tokenomi STBL (STBL)

Memahami tokenomi STBL (STBL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token STBL sekarang!

Cara membeli STBL (STBL)

Ingin mengetahui cara membeli STBL? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli STBL di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

STBL ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya STBL

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai STBL, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang STBL Berapa nilai STBL (STBL) hari ini? Harga live STBL dalam USD adalah 0.06633 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga STBL ke USD saat ini? $ 0.06633 . Cobalah Harga STBL ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar STBL? Kapitalisasi pasar STBL adalah $ 33.17M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar STBL? Suplai beredar STBL adalah 500.00M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) STBL? STBL mencapai harga ATH sebesar 0.6107798696411226 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) STBL? STBL mencapai harga ATL 0.05027366108223707 USD . Berapa volume perdagangan STBL? Volume perdagangan 24 jam live STBL adalah $ 534.59K USD . Akankah harga STBL naik lebih tinggi tahun ini? STBL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga STBL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting STBL (STBL)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi