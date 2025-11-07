BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live STBL hari ini adalah 0.06633 USD. Lacak informasi harga aktual STBL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga STBL dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live STBL hari ini adalah 0.06633 USD. Lacak informasi harga aktual STBL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga STBL dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang STBL

Info Harga STBL

Penjelasan STBL

Whitepaper STBL

Situs Web Resmi STBL

Tokenomi STBL

Prakiraan Harga STBL

Riwayat STBL

Panduan Membeli STBL

Konverter STBL ke Mata Uang Fiat

Spot STBL

Futures USDT-M STBL

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo STBL

Harga STBL(STBL)

Harga Live 1 STBL ke USD:

$0.06634
$0.06634$0.06634
+0.86%1D
USD
Grafik Harga Live STBL (STBL)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:00:17 (UTC+8)

Informasi Harga STBL (STBL) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.06462
$ 0.06462$ 0.06462
Low 24 Jam
$ 0.07426
$ 0.07426$ 0.07426
High 24 Jam

$ 0.06462
$ 0.06462$ 0.06462

$ 0.07426
$ 0.07426$ 0.07426

$ 0.6107798696411226
$ 0.6107798696411226$ 0.6107798696411226

$ 0.05027366108223707
$ 0.05027366108223707$ 0.05027366108223707

-0.29%

+0.86%

-24.14%

-24.14%

Harga aktual STBL (STBL) adalah $ 0.06633. Selama 24 jam terakhir, STBL diperdagangkan antara low $ 0.06462 dan high $ 0.07426, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSTBL adalah $ 0.6107798696411226, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.05027366108223707.

Dalam hal kinerja jangka pendek, STBL telah berubah sebesar -0.29% selama 1 jam terakhir, +0.86% selama 24 jam, dan -24.14% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar STBL (STBL)

No.589

$ 33.17M
$ 33.17M$ 33.17M

$ 534.59K
$ 534.59K$ 534.59K

$ 663.30M
$ 663.30M$ 663.30M

500.00M
500.00M 500.00M

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

5.00%

BSC

Kapitalisasi Pasar STBL saat ini adalah $ 33.17M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 534.59K. Suplai beredar STBL adalah 500.00M, dan total suplainya sebesar 10000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 663.30M.

Riwayat Harga STBL (STBL) USD

Pantau perubahan harga STBL untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0005657+0.86%
30 Days$ -0.23756-78.18%
60 Hari$ +0.06133+1,226.60%
90 Hari$ +0.06133+1,226.60%
Perubahan Harga STBL Hari Ini

Hari ini, STBL tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0005657 (+0.86%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga STBL 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.23756 (-78.18%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga STBL 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, STBL terlihat mengalami perubahan $ +0.06133 (+1,226.60%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga STBL 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.06133 (+1,226.60%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari STBL (STBL)?

Lihat halaman Riwayat Harga STBL sekarang.

Apa yang dimaksud dengan STBL (STBL)

STBL adalah platform terdesentralisasi non-kustodian yang dirancang untuk mendefinisikan ulang utilitas stablecoin dengan menggabungkan imbal hasil, transparansi, dan dukungan aset dunia nyata (RWA). Pada intinya, STBL adalah mekanisme untuk mencetak stablecoin — yaitu USST dan YLD — dengan keunggulan unik yang menonjol dalam ekosistem DeFi: imbal hasil tanpa staking, tanpa penguncian, dan pertumbuhan yang didukung RWA.

STBL tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi STBL Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa STBL ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang STBL di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli STBL dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga STBL (USD)

Berapa nilai STBL (STBL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda STBL (STBL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk STBL.

Cek prediksi harga STBL sekarang!

Tokenomi STBL (STBL)

Memahami tokenomi STBL (STBL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token STBL sekarang!

Cara membeli STBL (STBL)

Ingin mengetahui cara membeli STBL? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli STBL di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

STBL ke Mata Uang Lokal

1 STBL(STBL) ke VND
1,745.47395
1 STBL(STBL) ke AUD
A$0.1021482
1 STBL(STBL) ke GBP
0.0504108
1 STBL(STBL) ke EUR
0.0570438
1 STBL(STBL) ke USD
$0.06633
1 STBL(STBL) ke MYR
RM0.2772594
1 STBL(STBL) ke TRY
2.7984627
1 STBL(STBL) ke JPY
¥10.08216
1 STBL(STBL) ke ARS
ARS$96.2693721
1 STBL(STBL) ke RUB
5.3879859
1 STBL(STBL) ke INR
5.8814811
1 STBL(STBL) ke IDR
Rp1,105.4995578
1 STBL(STBL) ke PHP
3.9147966
1 STBL(STBL) ke EGP
￡E.3.1367457
1 STBL(STBL) ke BRL
R$0.3542022
1 STBL(STBL) ke CAD
C$0.0935253
1 STBL(STBL) ke BDT
8.0929233
1 STBL(STBL) ke NGN
95.4382572
1 STBL(STBL) ke COP
$254.1374253
1 STBL(STBL) ke ZAR
R.1.1521521
1 STBL(STBL) ke UAH
2.7898398
1 STBL(STBL) ke TZS
T.Sh.162.97281
1 STBL(STBL) ke VES
Bs15.05691
1 STBL(STBL) ke CLP
$62.54919
1 STBL(STBL) ke PKR
Rs18.7475112
1 STBL(STBL) ke KZT
34.8915699
1 STBL(STBL) ke THB
฿2.149092
1 STBL(STBL) ke TWD
NT$2.0555667
1 STBL(STBL) ke AED
د.إ0.2434311
1 STBL(STBL) ke CHF
Fr0.053064
1 STBL(STBL) ke HKD
HK$0.5153841
1 STBL(STBL) ke AMD
֏25.364592
1 STBL(STBL) ke MAD
.د.م0.616869
1 STBL(STBL) ke MXN
$1.2317481
1 STBL(STBL) ke SAR
ريال0.2487375
1 STBL(STBL) ke ETB
Br10.2075237
1 STBL(STBL) ke KES
KSh8.5671828
1 STBL(STBL) ke JOD
د.أ0.04702797
1 STBL(STBL) ke PLN
0.2434311
1 STBL(STBL) ke RON
лв0.291852
1 STBL(STBL) ke SEK
kr0.6341148
1 STBL(STBL) ke BGN
лв0.1120977
1 STBL(STBL) ke HUF
Ft22.1761089
1 STBL(STBL) ke CZK
1.3975731
1 STBL(STBL) ke KWD
د.ك0.02029698
1 STBL(STBL) ke ILS
0.2168991
1 STBL(STBL) ke BOB
Bs0.457677
1 STBL(STBL) ke AZN
0.112761
1 STBL(STBL) ke TJS
SM0.6115626
1 STBL(STBL) ke GEL
0.1797543
1 STBL(STBL) ke AOA
Kz60.7974147
1 STBL(STBL) ke BHD
.د.ب0.02494008
1 STBL(STBL) ke BMD
$0.06633
1 STBL(STBL) ke DKK
kr0.4284918
1 STBL(STBL) ke HNL
L1.7471322
1 STBL(STBL) ke MUR
3.05118
1 STBL(STBL) ke NAD
$1.1521521
1 STBL(STBL) ke NOK
kr0.6759027
1 STBL(STBL) ke NZD
$0.1174041
1 STBL(STBL) ke PAB
B/.0.06633
1 STBL(STBL) ke PGK
K0.278586
1 STBL(STBL) ke QAR
ر.ق0.2414412
1 STBL(STBL) ke RSD
дин.6.7318317
1 STBL(STBL) ke UZS
soʻm799.1564427
1 STBL(STBL) ke ALL
L5.5617705
1 STBL(STBL) ke ANG
ƒ0.1187307
1 STBL(STBL) ke AWG
ƒ0.119394
1 STBL(STBL) ke BBD
$0.13266
1 STBL(STBL) ke BAM
KM0.1120977
1 STBL(STBL) ke BIF
Fr195.60717
1 STBL(STBL) ke BND
$0.086229
1 STBL(STBL) ke BSD
$0.06633
1 STBL(STBL) ke JMD
$10.6360155
1 STBL(STBL) ke KHR
266.3852598
1 STBL(STBL) ke KMF
Fr27.8586
1 STBL(STBL) ke LAK
1,441.9564929
1 STBL(STBL) ke LKR
රු20.2220271
1 STBL(STBL) ke MDL
L1.12761
1 STBL(STBL) ke MGA
Ar298.783485
1 STBL(STBL) ke MOP
P0.53064
1 STBL(STBL) ke MVR
1.021482
1 STBL(STBL) ke MWK
MK115.1561763
1 STBL(STBL) ke MZN
MT4.2418035
1 STBL(STBL) ke NPR
रु9.398961
1 STBL(STBL) ke PYG
470.41236
1 STBL(STBL) ke RWF
Fr96.24483
1 STBL(STBL) ke SBD
$0.5458959
1 STBL(STBL) ke SCR
0.9982665
1 STBL(STBL) ke SRD
$2.553705
1 STBL(STBL) ke SVC
$0.5797242
1 STBL(STBL) ke SZL
L1.1514888
1 STBL(STBL) ke TMT
m0.232155
1 STBL(STBL) ke TND
د.ت0.19627047
1 STBL(STBL) ke TTD
$0.4490541
1 STBL(STBL) ke UGX
Sh231.88968
1 STBL(STBL) ke XAF
Fr37.60911
1 STBL(STBL) ke XCD
$0.179091
1 STBL(STBL) ke XOF
Fr37.60911
1 STBL(STBL) ke XPF
Fr6.83199
1 STBL(STBL) ke BWP
P0.8921385
1 STBL(STBL) ke BZD
$0.1333233
1 STBL(STBL) ke CVE
$6.3570672
1 STBL(STBL) ke DJF
Fr11.74041
1 STBL(STBL) ke DOP
$4.2656823
1 STBL(STBL) ke DZD
د.ج8.6600448
1 STBL(STBL) ke FJD
$0.1512324
1 STBL(STBL) ke GNF
Fr576.73935
1 STBL(STBL) ke GTQ
Q0.5080878
1 STBL(STBL) ke GYD
$13.8735828
1 STBL(STBL) ke ISK
kr8.35758

Sumber Daya STBL

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai STBL, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi STBL
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang STBL

Berapa nilai STBL (STBL) hari ini?
Harga live STBL dalam USD adalah 0.06633 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga STBL ke USD saat ini?
Harga STBL ke USD saat ini adalah $ 0.06633. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar STBL?
Kapitalisasi pasar STBL adalah $ 33.17M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar STBL?
Suplai beredar STBL adalah 500.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) STBL?
STBL mencapai harga ATH sebesar 0.6107798696411226 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) STBL?
STBL mencapai harga ATL 0.05027366108223707 USD.
Berapa volume perdagangan STBL?
Volume perdagangan 24 jam live STBL adalah $ 534.59K USD.
Akankah harga STBL naik lebih tinggi tahun ini?
STBL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga STBL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:00:17 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting STBL (STBL)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator STBL ke USD

Jumlah

STBL
STBL
USD
USD

1 STBL = 0.06633 USD

Perdagangkan STBL

STBL/USDT
$0.06634
$0.06634$0.06634
+1.02%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,346.76
$101,346.76$101,346.76

-0.64%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,315.17
$3,315.17$3,315.17

+0.46%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.34
$155.34$155.34

-0.37%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0614
$1.0614$1.0614

+23.70%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,346.76
$101,346.76$101,346.76

-0.64%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,315.17
$3,315.17$3,315.17

+0.46%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.34
$155.34$155.34

-0.37%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2127
$2.2127$2.2127

-0.97%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0176
$1.0176$1.0176

+0.14%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.60
$30.60$30.60

+104.00%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0772
$0.0772$0.0772

+54.40%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004046
$0.0004046$0.0004046

+169.73%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.013996
$0.013996$0.013996

+1,299.60%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.104
$4.104$4.104

+310.40%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007776
$0.007776$0.007776

+264.38%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002460
$0.0000002460$0.0000002460

+64.00%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001753
$0.001753$0.001753

+61.12%