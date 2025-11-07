BursaDEX+
Harga live Strawberry AI hari ini adalah 0.02969 USD. Lacak informasi harga aktual STRAWBERRYAI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga STRAWBERRYAI dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Strawberry AI

Harga Strawberry AI(STRAWBERRYAI)

Harga Live 1 STRAWBERRYAI ke USD:

$0.02969
$0.02969$0.02969
-4.44%1D
USD
Grafik Harga Live Strawberry AI (STRAWBERRYAI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:16:22 (UTC+8)

Informasi Harga Strawberry AI (STRAWBERRYAI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0295
$ 0.0295$ 0.0295
Low 24 Jam
$ 0.03238
$ 0.03238$ 0.03238
High 24 Jam

$ 0.0295
$ 0.0295$ 0.0295

$ 0.03238
$ 0.03238$ 0.03238

$ 0.545890504382729
$ 0.545890504382729$ 0.545890504382729

$ 0.000053408383833725
$ 0.000053408383833725$ 0.000053408383833725

-1.14%

-4.44%

-25.26%

-25.26%

Harga aktual Strawberry AI (STRAWBERRYAI) adalah $ 0.02969. Selama 24 jam terakhir, STRAWBERRYAI diperdagangkan antara low $ 0.0295 dan high $ 0.03238, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSTRAWBERRYAI adalah $ 0.545890504382729, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000053408383833725.

Dalam hal kinerja jangka pendek, STRAWBERRYAI telah berubah sebesar -1.14% selama 1 jam terakhir, -4.44% selama 24 jam, dan -25.26% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Strawberry AI (STRAWBERRYAI)

No.1616

$ 2.97M
$ 2.97M$ 2.97M

$ 2.53K
$ 2.53K$ 2.53K

$ 2.97M
$ 2.97M$ 2.97M

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100.00%

ETH

Kapitalisasi Pasar Strawberry AI saat ini adalah $ 2.97M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 2.53K. Suplai beredar STRAWBERRYAI adalah 100.00M, dan total suplainya sebesar 100000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.97M.

Riwayat Harga Strawberry AI (STRAWBERRYAI) USD

Pantau perubahan harga Strawberry AI untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0013795-4.44%
30 Days$ -0.04463-60.06%
60 Hari$ -0.03489-54.03%
90 Hari$ -0.10881-78.57%
Perubahan Harga Strawberry AI Hari Ini

Hari ini, STRAWBERRYAI tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0013795 (-4.44%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Strawberry AI 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.04463 (-60.06%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Strawberry AI 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, STRAWBERRYAI terlihat mengalami perubahan $ -0.03489 (-54.03%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Strawberry AI 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.10881 (-78.57%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Strawberry AI (STRAWBERRYAI)?

Lihat halaman Riwayat Harga Strawberry AI sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Strawberry AI (STRAWBERRYAI)

Strawberry AI is an advanced AI-powered, crypto-centric search engine. It is multi-modal by default and a primitive towards artificial general intelligence (AGI)

Strawberry AI tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Strawberry AI Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa STRAWBERRYAI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Strawberry AI di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Strawberry AI dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

STRAWBERRYAI ke Mata Uang Lokal

1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke VND
781.29235
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke AUD
A$0.0457226
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke GBP
0.0225644
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke EUR
0.0255334
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke USD
$0.02969
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke MYR
RM0.1238073
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke TRY
1.2526211
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke JPY
¥4.54257
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke ARS
ARS$43.0911753
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke RUB
2.4120156
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke INR
2.6317216
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke IDR
Rp494.8331354
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke PHP
1.7552728
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke EGP
￡E.1.4040401
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke BRL
R$0.1588415
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke CAD
C$0.0418629
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke BDT
3.6174296
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke NGN
42.6579982
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke COP
$113.7545629
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke ZAR
R.0.5157153
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke UAH
1.2472769
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke TZS
T.Sh.72.94833
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke VES
Bs6.73963
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke CLP
$27.99767
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke PKR
Rs8.3820808
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke KZT
15.6015012
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke THB
฿0.9610653
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke TWD
NT$0.9192024
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke AED
د.إ0.1089623
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke CHF
Fr0.023752
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke HKD
HK$0.2306913
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke AMD
֏11.353456
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke MAD
.د.م0.276117
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke MXN
$0.5513433
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke SAR
ريال0.1113375
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke ETB
Br4.5689941
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke KES
KSh3.8294162
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke JOD
د.أ0.02105021
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke PLN
0.1092592
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke RON
лв0.130636
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke SEK
kr0.2841333
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke BGN
лв0.0501761
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke HUF
Ft9.9363523
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke CZK
0.6261621
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke KWD
د.ك0.00908514
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke ILS
0.0970863
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke BOB
Bs0.204861
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke AZN
0.050473
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke TJS
SM0.2737418
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke GEL
0.0804599
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke AOA
Kz27.2135571
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke BHD
.د.ب0.01116344
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke BMD
$0.02969
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke DKK
kr0.1917974
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke HNL
L0.7820346
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke MUR
1.3639586
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke NAD
$0.5151215
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke NOK
kr0.302838
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke NZD
$0.0525513
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke PAB
B/.0.02969
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke PGK
K0.124698
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke QAR
ر.ق0.1080716
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke RSD
дин.3.0153164
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke UZS
soʻm353.4523244
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke ALL
L2.4865375
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke ANG
ƒ0.0531451
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke AWG
ƒ0.053442
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke BBD
$0.05938
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke BAM
KM0.0501761
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke BIF
Fr87.31829
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke BND
$0.038597
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke BSD
$0.02969
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke JMD
$4.7548535
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke KHR
118.76
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke KMF
Fr12.4698
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke LAK
645.4347697
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke LKR
රු9.040605
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke MDL
L0.5074021
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke MGA
Ar133.738605
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke MOP
P0.2372231
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke MVR
0.457226
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke MWK
MK51.366669
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke MZN
MT1.8986755
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke NPR
रु4.207073
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke PYG
210.56148
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke RWF
Fr43.08019
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke SBD
$0.2443487
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke SCR
0.41566
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke SRD
$1.143065
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke SVC
$0.2591937
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke SZL
L0.5145277
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke TMT
m0.103915
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke TND
د.ت0.08785271
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke TTD
$0.2010013
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke UGX
Sh103.79624
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke XAF
Fr16.86392
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke XCD
$0.080163
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke XOF
Fr16.86392
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke XPF
Fr3.05807
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke BWP
P0.3987367
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke BZD
$0.0596769
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke CVE
$2.8454896
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke DJF
Fr5.25513
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke DOP
$1.9093639
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke DZD
د.ج3.8739512
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke FJD
$0.0676932
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke GNF
Fr258.15455
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke GTQ
Q0.2274254
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke GYD
$6.2099604
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke ISK
kr3.74094

Sumber Daya Strawberry AI

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Strawberry AI, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Strawberry AI
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Strawberry AI

Berapa nilai Strawberry AI (STRAWBERRYAI) hari ini?
Harga live STRAWBERRYAI dalam USD adalah 0.02969 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga STRAWBERRYAI ke USD saat ini?
Harga STRAWBERRYAI ke USD saat ini adalah $ 0.02969. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Strawberry AI?
Kapitalisasi pasar STRAWBERRYAI adalah $ 2.97M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar STRAWBERRYAI?
Suplai beredar STRAWBERRYAI adalah 100.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) STRAWBERRYAI?
STRAWBERRYAI mencapai harga ATH sebesar 0.545890504382729 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) STRAWBERRYAI?
STRAWBERRYAI mencapai harga ATL 0.000053408383833725 USD.
Berapa volume perdagangan STRAWBERRYAI?
Volume perdagangan 24 jam live STRAWBERRYAI adalah $ 2.53K USD.
Akankah harga STRAWBERRYAI naik lebih tinggi tahun ini?
STRAWBERRYAI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga STRAWBERRYAI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:16:22 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Strawberry AI (STRAWBERRYAI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

