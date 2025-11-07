Apa yang dimaksud dengan STRK (STRK)

Starknet is a permissionless, Validity-Rollup, also known as a zero-knowledge rollup (ZK rollup) for Ethereum. It operates as a Layer 2 (L2) blockchain, enabling any dApp to achieve massive scale for its computation without compromising on Ethereum's composability and security.

Prediksi Harga STRK (USD)

Berapa nilai STRK (STRK) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda STRK (STRK) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk STRK.

Tokenomi STRK (STRK)

Memahami tokenomi STRK (STRK) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token STRK sekarang!

Cara membeli STRK (STRK)

STRK ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya STRK

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai STRK, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang STRK Berapa nilai STRK (STRK) hari ini? Harga live STRK dalam USD adalah 0.1032 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga STRK ke USD saat ini? $ 0.1032 . Cobalah Harga STRK ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar STRK? Kapitalisasi pasar STRK adalah $ 470.59M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar STRK? Suplai beredar STRK adalah 4.56B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) STRK? STRK mencapai harga ATH sebesar 3.6618567668936515 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) STRK? STRK mencapai harga ATL 0.0467136863428252 USD . Berapa volume perdagangan STRK? Volume perdagangan 24 jam live STRK adalah $ 3.34M USD . Akankah harga STRK naik lebih tinggi tahun ini? STRK mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga STRK untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting STRK (STRK)

