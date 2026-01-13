Harga Superfluid Hari Ini

Harga live Superfluid (SUPERFLUID) hari ini adalah $ 0.02644, dengan perubahan 0.26% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SUPERFLUID ke USD saat ini adalah $ 0.02644 per SUPERFLUID.

Superfluid saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- SUPERFLUID. Selama 24 jam terakhir, SUPERFLUID diperdagangkan antara $ 0.02599 (low) dan $ 0.02827 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, SUPERFLUID bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan -9.30% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 55.46K.

Informasi Pasar Superfluid (SUPERFLUID)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 55.46K$ 55.46K $ 55.46K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 21.36M$ 21.36M $ 21.36M Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai 807,725,472 807,725,472 807,725,472 Blockchain Publik BASE

