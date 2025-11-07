BursaDEX+
Harga live Talent Protocol hari ini adalah 0.003631 USD. Lacak informasi harga aktual TALENT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga TALENT dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang TALENT

Info Harga TALENT

Penjelasan TALENT

Situs Web Resmi TALENT

Tokenomi TALENT

Prakiraan Harga TALENT

Riwayat TALENT

Panduan Membeli TALENT

Konverter TALENT ke Mata Uang Fiat

Spot TALENT

Futures USDT-M TALENT

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Talent Protocol

Harga Talent Protocol(TALENT)

Harga Live 1 TALENT ke USD:

$0.003631
$0.003631
-1.91%1D
USD
Grafik Harga Live Talent Protocol (TALENT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:11:35 (UTC+8)

Informasi Harga Talent Protocol (TALENT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.003546
$ 0.003546
Low 24 Jam
$ 0.003928
$ 0.003928
High 24 Jam

$ 0.003546
$ 0.003546

$ 0.003928
$ 0.003928

$ 0.15223081340419053
$ 0.15223081340419053

$ 0.00353052543781523
$ 0.00353052543781523

+0.22%

-1.91%

-12.78%

-12.78%

Harga aktual Talent Protocol (TALENT) adalah $ 0.003631. Selama 24 jam terakhir, TALENT diperdagangkan antara low $ 0.003546 dan high $ 0.003928, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highTALENT adalah $ 0.15223081340419053, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00353052543781523.

Dalam hal kinerja jangka pendek, TALENT telah berubah sebesar +0.22% selama 1 jam terakhir, -1.91% selama 24 jam, dan -12.78% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Talent Protocol (TALENT)

No.2253

$ 705.73K
$ 705.73K

$ 152.41K
$ 152.41K

$ 2.18M
$ 2.18M

194.36M
194.36M

600,000,000
600,000,000

586,625,084.7172114
586,625,084.7172114

32.39%

BASE

Kapitalisasi Pasar Talent Protocol saat ini adalah $ 705.73K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 152.41K. Suplai beredar TALENT adalah 194.36M, dan total suplainya sebesar 586625084.7172114. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.18M.

Riwayat Harga Talent Protocol (TALENT) USD

Pantau perubahan harga Talent Protocol untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000707-1.91%
30 Days$ -0.003069-45.81%
60 Hari$ -0.003852-51.48%
90 Hari$ -0.005667-60.95%
Perubahan Harga Talent Protocol Hari Ini

Hari ini, TALENT tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0000707 (-1.91%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Talent Protocol 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.003069 (-45.81%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Talent Protocol 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, TALENT terlihat mengalami perubahan $ -0.003852 (-51.48%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Talent Protocol 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.005667 (-60.95%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Talent Protocol (TALENT)?

Lihat halaman Riwayat Harga Talent Protocol sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Talent Protocol (TALENT)

Professional reputation data for the new internet. Talent Protocol brings professional reputation onchain to make incredible builders more visible.

Talent Protocol tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Talent Protocol Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa TALENT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Talent Protocol di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Talent Protocol dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Talent Protocol (USD)

Berapa nilai Talent Protocol (TALENT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Talent Protocol (TALENT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Talent Protocol.

Cek prediksi harga Talent Protocol sekarang!

Tokenomi Talent Protocol (TALENT)

Memahami tokenomi Talent Protocol (TALENT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token TALENT sekarang!

Cara membeli Talent Protocol (TALENT)

Ingin mengetahui cara membeli Talent Protocol? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Talent Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

TALENT ke Mata Uang Lokal

1 Talent Protocol(TALENT) ke VND
95.549765
1 Talent Protocol(TALENT) ke AUD
A$0.00559174
1 Talent Protocol(TALENT) ke GBP
0.00275956
1 Talent Protocol(TALENT) ke EUR
0.00312266
1 Talent Protocol(TALENT) ke USD
$0.003631
1 Talent Protocol(TALENT) ke MYR
RM0.01517758
1 Talent Protocol(TALENT) ke TRY
0.15319189
1 Talent Protocol(TALENT) ke JPY
¥0.555543
1 Talent Protocol(TALENT) ke ARS
ARS$5.26992447
1 Talent Protocol(TALENT) ke RUB
0.29501875
1 Talent Protocol(TALENT) ke INR
0.32196077
1 Talent Protocol(TALENT) ke IDR
Rp60.51664246
1 Talent Protocol(TALENT) ke PHP
0.21401114
1 Talent Protocol(TALENT) ke EGP
￡E.0.17170999
1 Talent Protocol(TALENT) ke BRL
R$0.01938954
1 Talent Protocol(TALENT) ke CAD
C$0.00511971
1 Talent Protocol(TALENT) ke BDT
0.44301831
1 Talent Protocol(TALENT) ke NGN
5.22442804
1 Talent Protocol(TALENT) ke COP
$13.91184971
1 Talent Protocol(TALENT) ke ZAR
R.0.06307047
1 Talent Protocol(TALENT) ke UAH
0.15271986
1 Talent Protocol(TALENT) ke TZS
T.Sh.8.921367
1 Talent Protocol(TALENT) ke VES
Bs0.824237
1 Talent Protocol(TALENT) ke CLP
$3.424033
1 Talent Protocol(TALENT) ke PKR
Rs1.02626584
1 Talent Protocol(TALENT) ke KZT
1.91001493
1 Talent Protocol(TALENT) ke THB
฿0.11757178
1 Talent Protocol(TALENT) ke TWD
NT$0.11248838
1 Talent Protocol(TALENT) ke AED
د.إ0.01332577
1 Talent Protocol(TALENT) ke CHF
Fr0.0029048
1 Talent Protocol(TALENT) ke HKD
HK$0.02821287
1 Talent Protocol(TALENT) ke AMD
֏1.3884944
1 Talent Protocol(TALENT) ke MAD
.د.م0.0337683
1 Talent Protocol(TALENT) ke MXN
$0.06742767
1 Talent Protocol(TALENT) ke SAR
ريال0.01361625
1 Talent Protocol(TALENT) ke ETB
Br0.55877459
1 Talent Protocol(TALENT) ke KES
KSh0.46890734
1 Talent Protocol(TALENT) ke JOD
د.أ0.002574379
1 Talent Protocol(TALENT) ke PLN
0.01336208
1 Talent Protocol(TALENT) ke RON
лв0.0159764
1 Talent Protocol(TALENT) ke SEK
kr0.03474867
1 Talent Protocol(TALENT) ke BGN
лв0.00613639
1 Talent Protocol(TALENT) ke HUF
Ft1.21558618
1 Talent Protocol(TALENT) ke CZK
0.07657779
1 Talent Protocol(TALENT) ke KWD
د.ك0.001111086
1 Talent Protocol(TALENT) ke ILS
0.01187337
1 Talent Protocol(TALENT) ke BOB
Bs0.0250539
1 Talent Protocol(TALENT) ke AZN
0.0061727
1 Talent Protocol(TALENT) ke TJS
SM0.03347782
1 Talent Protocol(TALENT) ke GEL
0.00984001
1 Talent Protocol(TALENT) ke AOA
Kz3.32813829
1 Talent Protocol(TALENT) ke BHD
.د.ب0.001368887
1 Talent Protocol(TALENT) ke BMD
$0.003631
1 Talent Protocol(TALENT) ke DKK
kr0.02349257
1 Talent Protocol(TALENT) ke HNL
L0.09564054
1 Talent Protocol(TALENT) ke MUR
0.16691707
1 Talent Protocol(TALENT) ke NAD
$0.06307047
1 Talent Protocol(TALENT) ke NOK
kr0.0370362
1 Talent Protocol(TALENT) ke NZD
$0.00642687
1 Talent Protocol(TALENT) ke PAB
B/.0.003631
1 Talent Protocol(TALENT) ke PGK
K0.0152502
1 Talent Protocol(TALENT) ke QAR
ر.ق0.01321684
1 Talent Protocol(TALENT) ke RSD
дин.0.36883698
1 Talent Protocol(TALENT) ke UZS
soʻm43.74697789
1 Talent Protocol(TALENT) ke ALL
L0.30445935
1 Talent Protocol(TALENT) ke ANG
ƒ0.00649949
1 Talent Protocol(TALENT) ke AWG
ƒ0.0065358
1 Talent Protocol(TALENT) ke BBD
$0.007262
1 Talent Protocol(TALENT) ke BAM
KM0.00613639
1 Talent Protocol(TALENT) ke BIF
Fr10.707819
1 Talent Protocol(TALENT) ke BND
$0.0047203
1 Talent Protocol(TALENT) ke BSD
$0.003631
1 Talent Protocol(TALENT) ke JMD
$0.58223085
1 Talent Protocol(TALENT) ke KHR
14.58231386
1 Talent Protocol(TALENT) ke KMF
Fr1.52502
1 Talent Protocol(TALENT) ke LAK
78.93478103
1 Talent Protocol(TALENT) ke LKR
රු1.10698297
1 Talent Protocol(TALENT) ke MDL
L0.061727
1 Talent Protocol(TALENT) ke MGA
Ar16.3558395
1 Talent Protocol(TALENT) ke MOP
P0.029048
1 Talent Protocol(TALENT) ke MVR
0.0559174
1 Talent Protocol(TALENT) ke MWK
MK6.30381541
1 Talent Protocol(TALENT) ke MZN
MT0.23220245
1 Talent Protocol(TALENT) ke NPR
रु0.5145127
1 Talent Protocol(TALENT) ke PYG
25.751052
1 Talent Protocol(TALENT) ke RWF
Fr5.268581
1 Talent Protocol(TALENT) ke SBD
$0.02988313
1 Talent Protocol(TALENT) ke SCR
0.05239533
1 Talent Protocol(TALENT) ke SRD
$0.1397935
1 Talent Protocol(TALENT) ke SVC
$0.03173494
1 Talent Protocol(TALENT) ke SZL
L0.06303416
1 Talent Protocol(TALENT) ke TMT
m0.0127085
1 Talent Protocol(TALENT) ke TND
د.ت0.010744129
1 Talent Protocol(TALENT) ke TTD
$0.02458187
1 Talent Protocol(TALENT) ke UGX
Sh12.693976
1 Talent Protocol(TALENT) ke XAF
Fr2.062408
1 Talent Protocol(TALENT) ke XCD
$0.0098037
1 Talent Protocol(TALENT) ke XOF
Fr2.062408
1 Talent Protocol(TALENT) ke XPF
Fr0.373993
1 Talent Protocol(TALENT) ke BWP
P0.04883695
1 Talent Protocol(TALENT) ke BZD
$0.00729831
1 Talent Protocol(TALENT) ke CVE
$0.34799504
1 Talent Protocol(TALENT) ke DJF
Fr0.642687
1 Talent Protocol(TALENT) ke DOP
$0.23350961
1 Talent Protocol(TALENT) ke DZD
د.ج0.47417229
1 Talent Protocol(TALENT) ke FJD
$0.00827868
1 Talent Protocol(TALENT) ke GNF
Fr31.571545
1 Talent Protocol(TALENT) ke GTQ
Q0.02781346
1 Talent Protocol(TALENT) ke GYD
$0.75945996
1 Talent Protocol(TALENT) ke ISK
kr0.457506

Sumber Daya Talent Protocol

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Talent Protocol, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Talent Protocol
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Talent Protocol

Berapa nilai Talent Protocol (TALENT) hari ini?
Harga live TALENT dalam USD adalah 0.003631 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga TALENT ke USD saat ini?
Harga TALENT ke USD saat ini adalah $ 0.003631. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Talent Protocol?
Kapitalisasi pasar TALENT adalah $ 705.73K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar TALENT?
Suplai beredar TALENT adalah 194.36M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) TALENT?
TALENT mencapai harga ATH sebesar 0.15223081340419053 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) TALENT?
TALENT mencapai harga ATL 0.00353052543781523 USD.
Berapa volume perdagangan TALENT?
Volume perdagangan 24 jam live TALENT adalah $ 152.41K USD.
Akankah harga TALENT naik lebih tinggi tahun ini?
TALENT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga TALENT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:11:35 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$0.003631
$101,190.81

$3,300.79

$155.77

$1.0356

$1.0003

$101,190.81

$3,300.79

$2.2083

$155.77

$1.0279

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$31.02

$0.0884

$0.012500

$0.009855

$4.308

$0.0884

$0.0000002333

