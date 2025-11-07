Apa yang dimaksud dengan Talent Protocol (TALENT)

Professional reputation data for the new internet. Talent Protocol brings professional reputation onchain to make incredible builders more visible. Professional reputation data for the new internet. Talent Protocol brings professional reputation onchain to make incredible builders more visible.

Tokenomi Talent Protocol (TALENT)

Memahami tokenomi Talent Protocol (TALENT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token TALENT sekarang!

Sumber Daya Talent Protocol

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Talent Protocol, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Talent Protocol Berapa nilai Talent Protocol (TALENT) hari ini? Harga live TALENT dalam USD adalah 0.003631 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga TALENT ke USD saat ini? $ 0.003631 . Cobalah Harga TALENT ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Talent Protocol? Kapitalisasi pasar TALENT adalah $ 705.73K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar TALENT? Suplai beredar TALENT adalah 194.36M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) TALENT? TALENT mencapai harga ATH sebesar 0.15223081340419053 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) TALENT? TALENT mencapai harga ATL 0.00353052543781523 USD . Berapa volume perdagangan TALENT? Volume perdagangan 24 jam live TALENT adalah $ 152.41K USD . Akankah harga TALENT naik lebih tinggi tahun ini? TALENT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga TALENT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Talent Protocol (TALENT)

