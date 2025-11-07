BursaDEX+
Harga live TAP Protocol hari ini adalah 0.341 USD. Lacak informasi harga aktual TAP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga TAP dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga TAP Protocol(TAP)

Harga Live 1 TAP ke USD:

$0.341
$0.341$0.341
+0.29%1D
USD
Grafik Harga Live TAP Protocol (TAP)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:11:42 (UTC+8)

Informasi Harga TAP Protocol (TAP) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.337
$ 0.337$ 0.337
Low 24 Jam
$ 0.348
$ 0.348$ 0.348
High 24 Jam

$ 0.337
$ 0.337$ 0.337

$ 0.348
$ 0.348$ 0.348

$ 11.7078358685672
$ 11.7078358685672$ 11.7078358685672

$ 0.3097874126999354
$ 0.3097874126999354$ 0.3097874126999354

+0.29%

+0.29%

-7.09%

-7.09%

Harga aktual TAP Protocol (TAP) adalah $ 0.341. Selama 24 jam terakhir, TAP diperdagangkan antara low $ 0.337 dan high $ 0.348, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highTAP adalah $ 11.7078358685672, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.3097874126999354.

Dalam hal kinerja jangka pendek, TAP telah berubah sebesar +0.29% selama 1 jam terakhir, +0.29% selama 24 jam, dan -7.09% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar TAP Protocol (TAP)

No.4472

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 54.21K
$ 54.21K$ 54.21K

$ 7.16M
$ 7.16M$ 7.16M

0.00
0.00 0.00

21,000,000
21,000,000 21,000,000

21,000,000
21,000,000 21,000,000

0.00%

TAP

Kapitalisasi Pasar TAP Protocol saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 54.21K. Suplai beredar TAP adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 21000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.16M.

Riwayat Harga TAP Protocol (TAP) USD

Pantau perubahan harga TAP Protocol untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00099+0.29%
30 Days$ -0.15-30.55%
60 Hari$ -0.045-11.66%
90 Hari$ -0.013-3.68%
Perubahan Harga TAP Protocol Hari Ini

Hari ini, TAP tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00099 (+0.29%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga TAP Protocol 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.15 (-30.55%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga TAP Protocol 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, TAP terlihat mengalami perubahan $ -0.045 (-11.66%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga TAP Protocol 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.013 (-3.68%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari TAP Protocol (TAP)?

Lihat halaman Riwayat Harga TAP Protocol sekarang.

Apa yang dimaksud dengan TAP Protocol (TAP)

Tap Protocol is revolutionizing Bitcoin with the first native Bitcoin smart contract directly accessing UTXO on Bitcoin Layer 1. Through seamless integration, Tap enables a bridge between Ethereum and Bitcoin, allowing for unprecedented native Bitcoin swaps and cross-chain functionality.

TAP Protocol tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi TAP Protocol Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa TAP ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang TAP Protocol di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli TAP Protocol dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga TAP Protocol (USD)

Berapa nilai TAP Protocol (TAP) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda TAP Protocol (TAP) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk TAP Protocol.

Cek prediksi harga TAP Protocol sekarang!

Tokenomi TAP Protocol (TAP)

Memahami tokenomi TAP Protocol (TAP) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token TAP sekarang!

Cara membeli TAP Protocol (TAP)

Ingin mengetahui cara membeli TAP Protocol? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli TAP Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli.

TAP ke Mata Uang Lokal

1 TAP Protocol(TAP) ke VND
8,973.415
1 TAP Protocol(TAP) ke AUD
A$0.52514
1 TAP Protocol(TAP) ke GBP
0.25916
1 TAP Protocol(TAP) ke EUR
0.29326
1 TAP Protocol(TAP) ke USD
$0.341
1 TAP Protocol(TAP) ke MYR
RM1.42538
1 TAP Protocol(TAP) ke TRY
14.38679
1 TAP Protocol(TAP) ke JPY
¥52.173
1 TAP Protocol(TAP) ke ARS
ARS$494.91717
1 TAP Protocol(TAP) ke RUB
27.70625
1 TAP Protocol(TAP) ke INR
30.23647
1 TAP Protocol(TAP) ke IDR
Rp5,683.33106
1 TAP Protocol(TAP) ke PHP
20.09854
1 TAP Protocol(TAP) ke EGP
￡E.16.12589
1 TAP Protocol(TAP) ke BRL
R$1.82094
1 TAP Protocol(TAP) ke CAD
C$0.48081
1 TAP Protocol(TAP) ke BDT
41.60541
1 TAP Protocol(TAP) ke NGN
490.64444
1 TAP Protocol(TAP) ke COP
$1,306.51081
1 TAP Protocol(TAP) ke ZAR
R.5.92317
1 TAP Protocol(TAP) ke UAH
14.34246
1 TAP Protocol(TAP) ke TZS
T.Sh.837.837
1 TAP Protocol(TAP) ke VES
Bs77.407
1 TAP Protocol(TAP) ke CLP
$321.563
1 TAP Protocol(TAP) ke PKR
Rs96.38024
1 TAP Protocol(TAP) ke KZT
179.37623
1 TAP Protocol(TAP) ke THB
฿11.04158
1 TAP Protocol(TAP) ke TWD
NT$10.56418
1 TAP Protocol(TAP) ke AED
د.إ1.25147
1 TAP Protocol(TAP) ke CHF
Fr0.2728
1 TAP Protocol(TAP) ke HKD
HK$2.64957
1 TAP Protocol(TAP) ke AMD
֏130.3984
1 TAP Protocol(TAP) ke MAD
.د.م3.1713
1 TAP Protocol(TAP) ke MXN
$6.33237
1 TAP Protocol(TAP) ke SAR
ريال1.27875
1 TAP Protocol(TAP) ke ETB
Br52.47649
1 TAP Protocol(TAP) ke KES
KSh44.03674
1 TAP Protocol(TAP) ke JOD
د.أ0.241769
1 TAP Protocol(TAP) ke PLN
1.25488
1 TAP Protocol(TAP) ke RON
лв1.5004
1 TAP Protocol(TAP) ke SEK
kr3.26337
1 TAP Protocol(TAP) ke BGN
лв0.57629
1 TAP Protocol(TAP) ke HUF
Ft114.15998
1 TAP Protocol(TAP) ke CZK
7.19169
1 TAP Protocol(TAP) ke KWD
د.ك0.104346
1 TAP Protocol(TAP) ke ILS
1.11507
1 TAP Protocol(TAP) ke BOB
Bs2.3529
1 TAP Protocol(TAP) ke AZN
0.5797
1 TAP Protocol(TAP) ke TJS
SM3.14402
1 TAP Protocol(TAP) ke GEL
0.92411
1 TAP Protocol(TAP) ke AOA
Kz312.55719
1 TAP Protocol(TAP) ke BHD
.د.ب0.128557
1 TAP Protocol(TAP) ke BMD
$0.341
1 TAP Protocol(TAP) ke DKK
kr2.20627
1 TAP Protocol(TAP) ke HNL
L8.98194
1 TAP Protocol(TAP) ke MUR
15.67577
1 TAP Protocol(TAP) ke NAD
$5.92317
1 TAP Protocol(TAP) ke NOK
kr3.4782
1 TAP Protocol(TAP) ke NZD
$0.60357
1 TAP Protocol(TAP) ke PAB
B/.0.341
1 TAP Protocol(TAP) ke PGK
K1.4322
1 TAP Protocol(TAP) ke QAR
ر.ق1.24124
1 TAP Protocol(TAP) ke RSD
дин.34.63878
1 TAP Protocol(TAP) ke UZS
soʻm4,108.43279
1 TAP Protocol(TAP) ke ALL
L28.59285
1 TAP Protocol(TAP) ke ANG
ƒ0.61039
1 TAP Protocol(TAP) ke AWG
ƒ0.6138
1 TAP Protocol(TAP) ke BBD
$0.682
1 TAP Protocol(TAP) ke BAM
KM0.57629
1 TAP Protocol(TAP) ke BIF
Fr1,005.609
1 TAP Protocol(TAP) ke BND
$0.4433
1 TAP Protocol(TAP) ke BSD
$0.341
1 TAP Protocol(TAP) ke JMD
$54.67935
1 TAP Protocol(TAP) ke KHR
1,369.47646
1 TAP Protocol(TAP) ke KMF
Fr143.22
1 TAP Protocol(TAP) ke LAK
7,413.04333
1 TAP Protocol(TAP) ke LKR
රු103.96067
1 TAP Protocol(TAP) ke MDL
L5.797
1 TAP Protocol(TAP) ke MGA
Ar1,536.0345
1 TAP Protocol(TAP) ke MOP
P2.728
1 TAP Protocol(TAP) ke MVR
5.2514
1 TAP Protocol(TAP) ke MWK
MK592.01351
1 TAP Protocol(TAP) ke MZN
MT21.80695
1 TAP Protocol(TAP) ke NPR
रु48.3197
1 TAP Protocol(TAP) ke PYG
2,418.372
1 TAP Protocol(TAP) ke RWF
Fr494.791
1 TAP Protocol(TAP) ke SBD
$2.80643
1 TAP Protocol(TAP) ke SCR
4.92063
1 TAP Protocol(TAP) ke SRD
$13.1285
1 TAP Protocol(TAP) ke SVC
$2.98034
1 TAP Protocol(TAP) ke SZL
L5.91976
1 TAP Protocol(TAP) ke TMT
m1.1935
1 TAP Protocol(TAP) ke TND
د.ت1.009019
1 TAP Protocol(TAP) ke TTD
$2.30857
1 TAP Protocol(TAP) ke UGX
Sh1,192.136
1 TAP Protocol(TAP) ke XAF
Fr193.688
1 TAP Protocol(TAP) ke XCD
$0.9207
1 TAP Protocol(TAP) ke XOF
Fr193.688
1 TAP Protocol(TAP) ke XPF
Fr35.123
1 TAP Protocol(TAP) ke BWP
P4.58645
1 TAP Protocol(TAP) ke BZD
$0.68541
1 TAP Protocol(TAP) ke CVE
$32.68144
1 TAP Protocol(TAP) ke DJF
Fr60.357
1 TAP Protocol(TAP) ke DOP
$21.92971
1 TAP Protocol(TAP) ke DZD
د.ج44.53119
1 TAP Protocol(TAP) ke FJD
$0.77748
1 TAP Protocol(TAP) ke GNF
Fr2,964.995
1 TAP Protocol(TAP) ke GTQ
Q2.61206
1 TAP Protocol(TAP) ke GYD
$71.32356
1 TAP Protocol(TAP) ke ISK
kr42.966

Sumber Daya TAP Protocol

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai TAP Protocol, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi TAP Protocol
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang TAP Protocol

Berapa nilai TAP Protocol (TAP) hari ini?
Harga live TAP dalam USD adalah 0.341 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga TAP ke USD saat ini?
Harga TAP ke USD saat ini adalah $ 0.341. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar TAP Protocol?
Kapitalisasi pasar TAP adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar TAP?
Suplai beredar TAP adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) TAP?
TAP mencapai harga ATH sebesar 11.7078358685672 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) TAP?
TAP mencapai harga ATL 0.3097874126999354 USD.
Berapa volume perdagangan TAP?
Volume perdagangan 24 jam live TAP adalah $ 54.21K USD.
Akankah harga TAP naik lebih tinggi tahun ini?
TAP mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga TAP untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:11:42 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting TAP Protocol (TAP)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

