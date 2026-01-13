Harga TEN Protocol Hari Ini

Harga live TEN Protocol (TEN) hari ini adalah $ 0.0063508, dengan perubahan 4.20% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TEN ke USD saat ini adalah $ 0.0063508 per TEN.

TEN Protocol saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- TEN. Selama 24 jam terakhir, TEN diperdagangkan antara $ 0.0057142 (low) dan $ 0.0066306 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, TEN bergerak -3.97% dalam satu jam terakhir dan +14.78% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 31.75K.

Informasi Pasar TEN Protocol (TEN)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 31.75K$ 31.75K $ 31.75K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 6.35M$ 6.35M $ 6.35M Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain Publik ETH

Kapitalisasi Pasar TEN Protocol saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 31.75K. Suplai beredar TEN adalah --, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.35M.