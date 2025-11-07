Apa yang dimaksud dengan Terraport (TERRA)

Terraport is an autonomous DeFi platform using smart contracts on the Terra Classic blockchain and based on a circular economy model capable of infinite self-sustaining. The entire ecosystem is powered by a native deflationary token called $TERRA, which will be used to access various features of the platform.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Terraport Berapa nilai Terraport (TERRA) hari ini? Harga live TERRA dalam USD adalah 0.003591 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga TERRA ke USD saat ini? $ 0.003591 . Cobalah Harga TERRA ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Terraport? Kapitalisasi pasar TERRA adalah $ 0.00 USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar TERRA? Suplai beredar TERRA adalah 0.00 USD . Berapa harga all‑time high (ATH) TERRA? TERRA mencapai harga ATH sebesar 0.01262492054957621 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) TERRA? TERRA mencapai harga ATL 0.002779654513498339 USD . Berapa volume perdagangan TERRA? Volume perdagangan 24 jam live TERRA adalah $ 27.41K USD . Akankah harga TERRA naik lebih tinggi tahun ini? TERRA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga TERRA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Terraport (TERRA)

