Telusuri wawasan utama tentang The Nick Shirley (THENICKSHIRLEY), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 16:28:34 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga The Nick Shirley (THENICKSHIRLEY)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk The Nick Shirley (THENICKSHIRLEY), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga.

All-Time High:
$ 0.016473
$ 0.016473$ 0.016473
Harga Saat Ini:
$ 0.004425
$ 0.004425$ 0.004425

Informasi The Nick Shirley (THENICKSHIRLEY)

Nama token ini diambil dari merek pribadi jurnalis Nick Shirley dan oleh komunitas dianggap koin kreator yang diluncurkan Nick Shirley di Zora/Base, dengan narasi terkait eksposur video dan pengaruh medianya.

Explorer Blok:
https://basescan.org/token/0x9F62B62CF8cC3aea56A3CE8808Cf13503D1131e7

Tokenomi The Nick Shirley (THENICKSHIRLEY): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi The Nick Shirley (THENICKSHIRLEY) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token THENICKSHIRLEY yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token THENICKSHIRLEY yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi THENICKSHIRLEY, jelajahi harga live token THENICKSHIRLEY!

Riwayat Harga The Nick Shirley (THENICKSHIRLEY)

Menganalisis riwayat harga THENICKSHIRLEY membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.

Prediksi Harga THENICKSHIRLEY

Ingin mengetahui arah THENICKSHIRLEY? Halaman prediksi harga THENICKSHIRLEY kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

