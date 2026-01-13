Harga The Nick Shirley Hari Ini

Harga live The Nick Shirley (THENICKSHIRLEY) hari ini adalah $ 0.002776, dengan perubahan 9.78% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi THENICKSHIRLEY ke USD saat ini adalah $ 0.002776 per THENICKSHIRLEY.

The Nick Shirley saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- THENICKSHIRLEY. Selama 24 jam terakhir, THENICKSHIRLEY diperdagangkan antara $ 0.0024 (low) dan $ 0.003828 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, THENICKSHIRLEY bergerak -3.11% dalam satu jam terakhir dan -46.99% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 58.56K.

Informasi Pasar The Nick Shirley (THENICKSHIRLEY)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 58.56K$ 58.56K $ 58.56K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai ---- -- Blockchain Publik BASE

