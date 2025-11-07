BursaDEX+
Harga live Tajir Tech Hub hari ini adalah 0.002787 USD. Lacak informasi harga aktual TJRM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga TJRM dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Tajir Tech Hub

Harga Tajir Tech Hub(TJRM)

Harga Live 1 TJRM ke USD:

$0.002787
$0.002787
+0.54%1D
USD
Grafik Harga Live Tajir Tech Hub (TJRM)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:47:43 (UTC+8)

Informasi Harga Tajir Tech Hub (TJRM) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.002749
$ 0.002749
Low 24 Jam
$ 0.002836
$ 0.002836
High 24 Jam

$ 0.002749
$ 0.002749

$ 0.002836
$ 0.002836

$ 0.13684820134656278
$ 0.13684820134656278

$ 0.002608356547795585
$ 0.002608356547795585

-0.04%

+0.54%

-27.54%

-27.54%

Harga aktual Tajir Tech Hub (TJRM) adalah $ 0.002787. Selama 24 jam terakhir, TJRM diperdagangkan antara low $ 0.002749 dan high $ 0.002836, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highTJRM adalah $ 0.13684820134656278, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.002608356547795585.

Dalam hal kinerja jangka pendek, TJRM telah berubah sebesar -0.04% selama 1 jam terakhir, +0.54% selama 24 jam, dan -27.54% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Tajir Tech Hub (TJRM)

No.1828

$ 1.80M
$ 1.80M

$ 75.17K
$ 75.17K

$ 2.09M
$ 2.09M

644.95M
644.95M

750,000,000
750,000,000

749,954,804.4006066
749,954,804.4006066

85.99%

SOL

Kapitalisasi Pasar Tajir Tech Hub saat ini adalah $ 1.80M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 75.17K. Suplai beredar TJRM adalah 644.95M, dan total suplainya sebesar 749954804.4006066. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.09M.

Riwayat Harga Tajir Tech Hub (TJRM) USD

Pantau perubahan harga Tajir Tech Hub untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00001497+0.54%
30 Days$ -0.00131-31.98%
60 Hari$ -0.003223-53.63%
90 Hari$ -0.004271-60.52%
Perubahan Harga Tajir Tech Hub Hari Ini

Hari ini, TJRM tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00001497 (+0.54%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Tajir Tech Hub 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00131 (-31.98%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Tajir Tech Hub 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, TJRM terlihat mengalami perubahan $ -0.003223 (-53.63%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Tajir Tech Hub 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.004271 (-60.52%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Tajir Tech Hub (TJRM)?

Lihat halaman Riwayat Harga Tajir Tech Hub sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Tajir Tech Hub (TJRM)

Tajir Tech Hub is revolutionizing global wholesale trade with its blockchain platform that connects manufacturers, suppliers, and entrepreneurs using AI and blockchain technology. The TJRM token fuels our ecosystem, ensuring secure transactions, faster validations, and exclusive benefits for users.

Tajir Tech Hub tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Tajir Tech Hub Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa TJRM ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Tajir Tech Hub di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Tajir Tech Hub dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Tajir Tech Hub (USD)

Berapa nilai Tajir Tech Hub (TJRM) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Tajir Tech Hub (TJRM) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Tajir Tech Hub.

Cek prediksi harga Tajir Tech Hub sekarang!

Tokenomi Tajir Tech Hub (TJRM)

Memahami tokenomi Tajir Tech Hub (TJRM) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token TJRM sekarang!

Cara membeli Tajir Tech Hub (TJRM)

Ingin mengetahui cara membeli Tajir Tech Hub? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Tajir Tech Hub di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

TJRM ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Tajir Tech Hub

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Tajir Tech Hub, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Tajir Tech Hub
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Tajir Tech Hub

Berapa nilai Tajir Tech Hub (TJRM) hari ini?
Harga live TJRM dalam USD adalah 0.002787 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga TJRM ke USD saat ini?
Harga TJRM ke USD saat ini adalah $ 0.002787. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Tajir Tech Hub?
Kapitalisasi pasar TJRM adalah $ 1.80M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar TJRM?
Suplai beredar TJRM adalah 644.95M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) TJRM?
TJRM mencapai harga ATH sebesar 0.13684820134656278 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) TJRM?
TJRM mencapai harga ATL 0.002608356547795585 USD.
Berapa volume perdagangan TJRM?
Volume perdagangan 24 jam live TJRM adalah $ 75.17K USD.
Akankah harga TJRM naik lebih tinggi tahun ini?
TJRM mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga TJRM untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:47:43 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Tajir Tech Hub (TJRM)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
$0.002787
$101,128.30

$3,297.46

$154.46

$1.0933

$1.0004

$101,128.30

$3,297.46

$154.46

$2.2091

$1.0078

$0.00000

$0.00000

$30.65

$0.1075

$0.0003638

$0.013175

$4.137

$0.007347

$0.1075

$0.001724

