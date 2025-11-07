BursaDEX+
Harga live Telos hari ini adalah 0.03131 USD. Lacak informasi harga aktual TLOS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga TLOS dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Telos(TLOS)

$0.03131
+8.26%1D
Grafik Harga Live Telos (TLOS)
Informasi Harga Telos (TLOS) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
Low 24 Jam
High 24 Jam

+0.06%

+8.26%

+8.18%

+8.18%

Harga aktual Telos (TLOS) adalah $ 0.03131. Selama 24 jam terakhir, TLOS diperdagangkan antara low $ 0.02875 dan high $ 0.03173, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highTLOS adalah $ 1.4287062007591227, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00975328.

Dalam hal kinerja jangka pendek, TLOS telah berubah sebesar +0.06% selama 1 jam terakhir, +8.26% selama 24 jam, dan +8.18% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Telos (TLOS)

No.989

2021-03-23 00:00:00

ETH

Kapitalisasi Pasar Telos saat ini adalah $ 13.93M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 133.97K. Suplai beredar TLOS adalah 445.02M, dan total suplainya sebesar 466581471.3502. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 14.61M.

Riwayat Harga Telos (TLOS) USD

Pantau perubahan harga Telos untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0023889+8.26%
30 Days$ -0.00943-23.15%
60 Hari$ -0.02948-48.50%
90 Hari$ -0.00552-14.99%
Perubahan Harga Telos Hari Ini

Hari ini, TLOS tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0023889 (+8.26%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Telos 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00943 (-23.15%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Telos 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, TLOS terlihat mengalami perubahan $ -0.02948 (-48.50%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Telos 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00552 (-14.99%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Telos (TLOS)?

Lihat halaman Riwayat Harga Telos sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Telos (TLOS)

Telos is the fastest and most cost-effective native blockchain available right now. A fully decentralized blockchain, network interactions & transactions are designed to be super-low cost and scalable. Mainnet has been operation for 2+ years, with over 100 dApps calling Telos home. According to blocktivity.info data, Telos is the most active blockchain on the planet. Telos is developed by a core team of 30+ members using an open-source codebase and has a leading on-chain governance system and an Ethereum Virtual Machine in development.

Telos tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Telos Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa TLOS ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Telos di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Telos dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Telos (USD)

Berapa nilai Telos (TLOS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Telos (TLOS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Telos.

Cek prediksi harga Telos sekarang!

Tokenomi Telos (TLOS)

Memahami tokenomi Telos (TLOS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token TLOS sekarang!

Cara membeli Telos (TLOS)

Ingin mengetahui cara membeli Telos? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Telos di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

TLOS ke Mata Uang Lokal

1 Telos(TLOS) ke VND
823.92265
1 Telos(TLOS) ke AUD
A$0.0482174
1 Telos(TLOS) ke GBP
0.0237956
1 Telos(TLOS) ke EUR
0.0269266
1 Telos(TLOS) ke USD
$0.03131
1 Telos(TLOS) ke MYR
RM0.1308758
1 Telos(TLOS) ke TRY
1.3194034
1 Telos(TLOS) ke JPY
¥4.79043
1 Telos(TLOS) ke ARS
ARS$45.4423947
1 Telos(TLOS) ke RUB
2.5439375
1 Telos(TLOS) ke INR
2.7762577
1 Telos(TLOS) ke IDR
Rp521.8331246
1 Telos(TLOS) ke PHP
1.8479162
1 Telos(TLOS) ke EGP
￡E.1.4806499
1 Telos(TLOS) ke BRL
R$0.1675085
1 Telos(TLOS) ke CAD
C$0.0441471
1 Telos(TLOS) ke BDT
3.8201331
1 Telos(TLOS) ke NGN
45.0500804
1 Telos(TLOS) ke COP
$119.9614471
1 Telos(TLOS) ke ZAR
R.0.5441678
1 Telos(TLOS) ke UAH
1.3168986
1 Telos(TLOS) ke TZS
T.Sh.76.92867
1 Telos(TLOS) ke VES
Bs7.10737
1 Telos(TLOS) ke CLP
$29.52533
1 Telos(TLOS) ke PKR
Rs8.8494584
1 Telos(TLOS) ke KZT
16.4699993
1 Telos(TLOS) ke THB
฿1.014444
1 Telos(TLOS) ke TWD
NT$0.9702969
1 Telos(TLOS) ke AED
د.إ0.1149077
1 Telos(TLOS) ke CHF
Fr0.025048
1 Telos(TLOS) ke HKD
HK$0.2432787
1 Telos(TLOS) ke AMD
֏11.972944
1 Telos(TLOS) ke MAD
.د.م0.291183
1 Telos(TLOS) ke MXN
$0.5817398
1 Telos(TLOS) ke SAR
ريال0.1174125
1 Telos(TLOS) ke ETB
Br4.8182959
1 Telos(TLOS) ke KES
KSh4.0439996
1 Telos(TLOS) ke JOD
د.أ0.02219879
1 Telos(TLOS) ke PLN
0.1152208
1 Telos(TLOS) ke RON
лв0.137764
1 Telos(TLOS) ke SEK
kr0.2996367
1 Telos(TLOS) ke BGN
лв0.0529139
1 Telos(TLOS) ke HUF
Ft10.4644282
1 Telos(TLOS) ke CZK
0.6597017
1 Telos(TLOS) ke KWD
د.ك0.00958086
1 Telos(TLOS) ke ILS
0.1023837
1 Telos(TLOS) ke BOB
Bs0.216039
1 Telos(TLOS) ke AZN
0.053227
1 Telos(TLOS) ke TJS
SM0.2886782
1 Telos(TLOS) ke GEL
0.0848501
1 Telos(TLOS) ke AOA
Kz28.6984329
1 Telos(TLOS) ke BHD
.د.ب0.01177256
1 Telos(TLOS) ke BMD
$0.03131
1 Telos(TLOS) ke DKK
kr0.2022626
1 Telos(TLOS) ke HNL
L0.8247054
1 Telos(TLOS) ke MUR
1.44026
1 Telos(TLOS) ke NAD
$0.5438547
1 Telos(TLOS) ke NOK
kr0.319362
1 Telos(TLOS) ke NZD
$0.0554187
1 Telos(TLOS) ke PAB
B/.0.03131
1 Telos(TLOS) ke PGK
K0.131502
1 Telos(TLOS) ke QAR
ر.ق0.1139684
1 Telos(TLOS) ke RSD
дин.3.177965
1 Telos(TLOS) ke UZS
soʻm377.2288289
1 Telos(TLOS) ke ALL
L2.6259697
1 Telos(TLOS) ke ANG
ƒ0.0560449
1 Telos(TLOS) ke AWG
ƒ0.056358
1 Telos(TLOS) ke BBD
$0.06262
1 Telos(TLOS) ke BAM
KM0.0529139
1 Telos(TLOS) ke BIF
Fr92.33319
1 Telos(TLOS) ke BND
$0.040703
1 Telos(TLOS) ke BSD
$0.03131
1 Telos(TLOS) ke JMD
$5.0205585
1 Telos(TLOS) ke KHR
125.7428386
1 Telos(TLOS) ke KMF
Fr13.1502
1 Telos(TLOS) ke LAK
680.6521603
1 Telos(TLOS) ke LKR
රු9.5454797
1 Telos(TLOS) ke MDL
L0.5357141
1 Telos(TLOS) ke MGA
Ar141.035895
1 Telos(TLOS) ke MOP
P0.25048
1 Telos(TLOS) ke MVR
0.482174
1 Telos(TLOS) ke MWK
MK54.263361
1 Telos(TLOS) ke MZN
MT2.0022745
1 Telos(TLOS) ke NPR
रु4.436627
1 Telos(TLOS) ke PYG
222.05052
1 Telos(TLOS) ke RWF
Fr45.43081
1 Telos(TLOS) ke SBD
$0.2573682
1 Telos(TLOS) ke SCR
0.4712155
1 Telos(TLOS) ke SRD
$1.205435
1 Telos(TLOS) ke SVC
$0.2736494
1 Telos(TLOS) ke SZL
L0.5435416
1 Telos(TLOS) ke TMT
m0.109585
1 Telos(TLOS) ke TND
د.ت0.09264629
1 Telos(TLOS) ke TTD
$0.2119687
1 Telos(TLOS) ke UGX
Sh109.45976
1 Telos(TLOS) ke XAF
Fr17.78408
1 Telos(TLOS) ke XCD
$0.084537
1 Telos(TLOS) ke XOF
Fr17.78408
1 Telos(TLOS) ke XPF
Fr3.22493
1 Telos(TLOS) ke BWP
P0.4211195
1 Telos(TLOS) ke BZD
$0.0629331
1 Telos(TLOS) ke CVE
$3.0007504
1 Telos(TLOS) ke DJF
Fr5.54187
1 Telos(TLOS) ke DOP
$2.0135461
1 Telos(TLOS) ke DZD
د.ج4.0878336
1 Telos(TLOS) ke FJD
$0.0713868
1 Telos(TLOS) ke GNF
Fr272.24045
1 Telos(TLOS) ke GTQ
Q0.2398346
1 Telos(TLOS) ke GYD
$6.5487996
1 Telos(TLOS) ke ISK
kr3.94506

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Telos

Berapa nilai Telos (TLOS) hari ini?
Harga live TLOS dalam USD adalah 0.03131 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga TLOS ke USD saat ini?
Harga TLOS ke USD saat ini adalah $ 0.03131. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Telos?
Kapitalisasi pasar TLOS adalah $ 13.93M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar TLOS?
Suplai beredar TLOS adalah 445.02M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) TLOS?
TLOS mencapai harga ATH sebesar 1.4287062007591227 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) TLOS?
TLOS mencapai harga ATL 0.00975328 USD.
Berapa volume perdagangan TLOS?
Volume perdagangan 24 jam live TLOS adalah $ 133.97K USD.
Akankah harga TLOS naik lebih tinggi tahun ini?
TLOS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga TLOS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Telos (TLOS)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

