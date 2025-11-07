BursaDEX+
Harga live iShares 20 Year ETF hari ini adalah 90.98 USD. Lacak informasi harga aktual TLTON ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga TLTON dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Live 1 TLTON ke USD:

$90.97
+0.07%1D
USD
Grafik Harga Live iShares 20 Year ETF (TLTON)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:48:12 (UTC+8)

Informasi Harga iShares 20 Year ETF (TLTON) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 90.04
Low 24 Jam
$ 91.08
High 24 Jam

$ 90.04
$ 91.08
$ 95.25413241837782
$ 86.39533703543214
-0.04%

+0.07%

-0.33%

-0.33%

Harga aktual iShares 20 Year ETF (TLTON) adalah $ 90.98. Selama 24 jam terakhir, TLTON diperdagangkan antara low $ 90.04 dan high $ 91.08, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highTLTON adalah $ 95.25413241837782, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 86.39533703543214.

Dalam hal kinerja jangka pendek, TLTON telah berubah sebesar -0.04% selama 1 jam terakhir, +0.07% selama 24 jam, dan -0.33% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar iShares 20 Year ETF (TLTON)

No.786

$ 20.54M
$ 57.26K
$ 20.54M
225.81K
225,814.80959353
ETH

Kapitalisasi Pasar iShares 20 Year ETF saat ini adalah $ 20.54M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 57.26K. Suplai beredar TLTON adalah 225.81K, dan total suplainya sebesar 225814.80959353. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 20.54M.

Riwayat Harga iShares 20 Year ETF (TLTON) USD

Pantau perubahan harga iShares 20 Year ETF untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0636+0.07%
30 Days$ +0.87+0.96%
60 Hari$ +30.98+51.63%
90 Hari$ +30.98+51.63%
Perubahan Harga iShares 20 Year ETF Hari Ini

Hari ini, TLTON tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0636 (+0.07%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga iShares 20 Year ETF 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.87 (+0.96%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga iShares 20 Year ETF 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, TLTON terlihat mengalami perubahan $ +30.98 (+51.63%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga iShares 20 Year ETF 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +30.98 (+51.63%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari iShares 20 Year ETF (TLTON)?

Lihat halaman Riwayat Harga iShares 20 Year ETF sekarang.

Apa yang dimaksud dengan iShares 20 Year ETF (TLTON)

Ondo adalah perusahaan teknologi blockchain. Misinya adalah mempercepat transisi menuju ekonomi terbuka dengan membangun platform, aset, dan infrastruktur yang menghubungkan pasar keuangan secara on-chain.

iShares 20 Year ETF tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi iShares 20 Year ETF Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa TLTON ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang iShares 20 Year ETF di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli iShares 20 Year ETF dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga iShares 20 Year ETF (USD)

Berapa nilai iShares 20 Year ETF (TLTON) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda iShares 20 Year ETF (TLTON) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk iShares 20 Year ETF.

Cek prediksi harga iShares 20 Year ETF sekarang!

Tokenomi iShares 20 Year ETF (TLTON)

Memahami tokenomi iShares 20 Year ETF (TLTON) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token TLTON sekarang!

Cara membeli iShares 20 Year ETF (TLTON)

Ingin mengetahui cara membeli iShares 20 Year ETF? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli iShares 20 Year ETF di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

TLTON ke Mata Uang Lokal

1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke VND
2,394,138.7
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke AUD
A$140.1092
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke GBP
69.1448
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke EUR
78.2428
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke USD
$90.98
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke MYR
RM380.2964
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke TRY
3,833.8972
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke JPY
¥13,919.94
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke ARS
ARS$132,045.6426
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke RUB
7,392.125
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke INR
8,067.1966
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke IDR
Rp1,516,332.7268
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke PHP
5,369.6396
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke EGP
￡E.4,302.4442
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke BRL
R$486.743
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke CAD
C$128.2818
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke BDT
11,100.4698
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke NGN
130,905.6632
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke COP
$348,581.6818
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke ZAR
R.1,581.2324
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke UAH
3,826.6188
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke TZS
T.Sh.223,537.86
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke VES
Bs20,652.46
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke CLP
$85,794.14
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke PKR
Rs25,714.5872
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke KZT
47,858.2094
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke THB
฿2,947.752
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke TWD
NT$2,819.4702
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke AED
د.إ333.8966
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke CHF
Fr72.784
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke HKD
HK$706.9146
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke AMD
֏34,790.752
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke MAD
.د.م846.114
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke MXN
$1,690.4084
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke SAR
ريال341.175
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke ETB
Br14,000.9122
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke KES
KSh11,750.9768
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke JOD
د.أ64.50482
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke PLN
334.8064
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke RON
лв400.312
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke SEK
kr870.6786
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke BGN
лв153.7562
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke HUF
Ft30,407.3356
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke CZK
1,916.9486
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke KWD
د.ك27.83988
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke ILS
297.5046
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke BOB
Bs627.762
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke AZN
154.666
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke TJS
SM838.8356
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke GEL
246.5558
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke AOA
Kz83,391.3582
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke BHD
.د.ب34.20848
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke BMD
$90.98
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke DKK
kr587.7308
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke HNL
L2,396.4132
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke MUR
4,185.08
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke NAD
$1,580.3226
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke NOK
kr927.996
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke NZD
$161.0346
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke PAB
B/.90.98
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke PGK
K382.116
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke QAR
ر.ق331.1672
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke RSD
дин.9,234.47
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke UZS
soʻm1,096,144.3262
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke ALL
L7,630.4926
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke ANG
ƒ162.8542
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke AWG
ƒ163.764
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke BBD
$181.96
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke BAM
KM153.7562
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke BIF
Fr268,300.02
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke BND
$118.274
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke BSD
$90.98
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke JMD
$14,588.643
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke KHR
365,381.1388
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke KMF
Fr38,211.6
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke LAK
1,977,826.0474
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke LKR
රු27,737.0726
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke MDL
L1,556.6678
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke MGA
Ar409,819.41
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke MOP
P727.84
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke MVR
1,401.092
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke MWK
MK157,951.2878
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke MZN
MT5,818.171
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke NPR
रु12,891.866
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke PYG
645,230.16
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke RWF
Fr132,011.98
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke SBD
$747.8556
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke SCR
1,369.249
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke SRD
$3,502.73
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke SVC
$795.1652
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke SZL
L1,579.4128
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke TMT
m318.43
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke TND
د.ت269.20982
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke TTD
$615.9346
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke UGX
Sh318,066.08
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke XAF
Fr51,676.64
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke XCD
$245.646
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke XOF
Fr51,676.64
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke XPF
Fr9,370.94
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke BWP
P1,223.681
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke BZD
$182.8698
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke CVE
$8,719.5232
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke DJF
Fr16,103.46
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke DOP
$5,850.9238
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke DZD
د.ج11,878.3488
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke FJD
$207.4344
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke GNF
Fr791,071.1
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke GTQ
Q696.9068
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke GYD
$19,029.3768
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) ke ISK
kr11,463.48

Sumber Daya iShares 20 Year ETF

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai iShares 20 Year ETF, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi iShares 20 Year ETF
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang iShares 20 Year ETF

Berapa nilai iShares 20 Year ETF (TLTON) hari ini?
Harga live TLTON dalam USD adalah 90.98 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga TLTON ke USD saat ini?
Harga TLTON ke USD saat ini adalah $ 90.98. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar iShares 20 Year ETF?
Kapitalisasi pasar TLTON adalah $ 20.54M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar TLTON?
Suplai beredar TLTON adalah 225.81K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) TLTON?
TLTON mencapai harga ATH sebesar 95.25413241837782 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) TLTON?
TLTON mencapai harga ATL 86.39533703543214 USD.
Berapa volume perdagangan TLTON?
Volume perdagangan 24 jam live TLTON adalah $ 57.26K USD.
Akankah harga TLTON naik lebih tinggi tahun ini?
TLTON mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga TLTON untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:48:12 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

