BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Tensor hari ini adalah 0.04634 USD. Lacak informasi harga aktual TNSR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga TNSR dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Tensor hari ini adalah 0.04634 USD. Lacak informasi harga aktual TNSR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga TNSR dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang TNSR

Info Harga TNSR

Penjelasan TNSR

Whitepaper TNSR

Situs Web Resmi TNSR

Tokenomi TNSR

Prakiraan Harga TNSR

Riwayat TNSR

Panduan Membeli TNSR

Konverter TNSR ke Mata Uang Fiat

Spot TNSR

Futures USDT-M TNSR

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Tensor

Harga Tensor(TNSR)

Harga Live 1 TNSR ke USD:

$0.04634
$0.04634$0.04634
+3.11%1D
USD
Grafik Harga Live Tensor (TNSR)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:12:41 (UTC+8)

Informasi Harga Tensor (TNSR) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.04401
$ 0.04401$ 0.04401
Low 24 Jam
$ 0.04817
$ 0.04817$ 0.04817
High 24 Jam

$ 0.04401
$ 0.04401$ 0.04401

$ 0.04817
$ 0.04817$ 0.04817

$ 2.4518396827456193
$ 2.4518396827456193$ 2.4518396827456193

$ 0.0314762192655608
$ 0.0314762192655608$ 0.0314762192655608

-0.22%

+3.11%

-11.28%

-11.28%

Harga aktual Tensor (TNSR) adalah $ 0.04634. Selama 24 jam terakhir, TNSR diperdagangkan antara low $ 0.04401 dan high $ 0.04817, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highTNSR adalah $ 2.4518396827456193, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.0314762192655608.

Dalam hal kinerja jangka pendek, TNSR telah berubah sebesar -0.22% selama 1 jam terakhir, +3.11% selama 24 jam, dan -11.28% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Tensor (TNSR)

No.810

$ 19.02M
$ 19.02M$ 19.02M

$ 373.73K
$ 373.73K$ 373.73K

$ 46.34M
$ 46.34M$ 46.34M

410.49M
410.49M 410.49M

999,998,159.3055867
999,998,159.3055867 999,998,159.3055867

SOL

Kapitalisasi Pasar Tensor saat ini adalah $ 19.02M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 373.73K. Suplai beredar TNSR adalah 410.49M, dan total suplainya sebesar 999998159.3055867. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 46.34M.

Riwayat Harga Tensor (TNSR) USD

Pantau perubahan harga Tensor untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0013977+3.11%
30 Days$ -0.0517-52.74%
60 Hari$ -0.06896-59.81%
90 Hari$ -0.08916-65.81%
Perubahan Harga Tensor Hari Ini

Hari ini, TNSR tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0013977 (+3.11%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Tensor 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0517 (-52.74%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Tensor 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, TNSR terlihat mengalami perubahan $ -0.06896 (-59.81%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Tensor 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.08916 (-65.81%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Tensor (TNSR)?

Lihat halaman Riwayat Harga Tensor sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Tensor (TNSR)

Tensor is Solana's leading NFT marketplace for both traders and creators.

Tensor tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Tensor Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa TNSR ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Tensor di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Tensor dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Tensor (USD)

Berapa nilai Tensor (TNSR) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Tensor (TNSR) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Tensor.

Cek prediksi harga Tensor sekarang!

Tokenomi Tensor (TNSR)

Memahami tokenomi Tensor (TNSR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token TNSR sekarang!

Cara membeli Tensor (TNSR)

Ingin mengetahui cara membeli Tensor? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Tensor di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

TNSR ke Mata Uang Lokal

1 Tensor(TNSR) ke VND
1,219.4371
1 Tensor(TNSR) ke AUD
A$0.0713636
1 Tensor(TNSR) ke GBP
0.0352184
1 Tensor(TNSR) ke EUR
0.0398524
1 Tensor(TNSR) ke USD
$0.04634
1 Tensor(TNSR) ke MYR
RM0.1937012
1 Tensor(TNSR) ke TRY
1.9550846
1 Tensor(TNSR) ke JPY
¥7.09002
1 Tensor(TNSR) ke ARS
ARS$67.2564858
1 Tensor(TNSR) ke RUB
3.765125
1 Tensor(TNSR) ke INR
4.1089678
1 Tensor(TNSR) ke IDR
Rp772.3330244
1 Tensor(TNSR) ke PHP
2.7312796
1 Tensor(TNSR) ke EGP
￡E.2.1914186
1 Tensor(TNSR) ke BRL
R$0.2474556
1 Tensor(TNSR) ke CAD
C$0.0653394
1 Tensor(TNSR) ke BDT
5.6539434
1 Tensor(TNSR) ke NGN
66.6758456
1 Tensor(TNSR) ke COP
$177.5475394
1 Tensor(TNSR) ke ZAR
R.0.8049258
1 Tensor(TNSR) ke UAH
1.9490604
1 Tensor(TNSR) ke TZS
T.Sh.113.85738
1 Tensor(TNSR) ke VES
Bs10.51918
1 Tensor(TNSR) ke CLP
$43.69862
1 Tensor(TNSR) ke PKR
Rs13.0975376
1 Tensor(TNSR) ke KZT
24.3762302
1 Tensor(TNSR) ke THB
฿1.5004892
1 Tensor(TNSR) ke TWD
NT$1.4356132
1 Tensor(TNSR) ke AED
د.إ0.1700678
1 Tensor(TNSR) ke CHF
Fr0.037072
1 Tensor(TNSR) ke HKD
HK$0.3600618
1 Tensor(TNSR) ke AMD
֏17.720416
1 Tensor(TNSR) ke MAD
.د.م0.430962
1 Tensor(TNSR) ke MXN
$0.8605338
1 Tensor(TNSR) ke SAR
ريال0.173775
1 Tensor(TNSR) ke ETB
Br7.1312626
1 Tensor(TNSR) ke KES
KSh5.9843476
1 Tensor(TNSR) ke JOD
د.أ0.03285506
1 Tensor(TNSR) ke PLN
0.1705312
1 Tensor(TNSR) ke RON
лв0.203896
1 Tensor(TNSR) ke SEK
kr0.4434738
1 Tensor(TNSR) ke BGN
лв0.0783146
1 Tensor(TNSR) ke HUF
Ft15.5137052
1 Tensor(TNSR) ke CZK
0.9773106
1 Tensor(TNSR) ke KWD
د.ك0.01418004
1 Tensor(TNSR) ke ILS
0.1515318
1 Tensor(TNSR) ke BOB
Bs0.319746
1 Tensor(TNSR) ke AZN
0.078778
1 Tensor(TNSR) ke TJS
SM0.4272548
1 Tensor(TNSR) ke GEL
0.1255814
1 Tensor(TNSR) ke AOA
Kz42.4747806
1 Tensor(TNSR) ke BHD
.د.ب0.01747018
1 Tensor(TNSR) ke BMD
$0.04634
1 Tensor(TNSR) ke DKK
kr0.2998198
1 Tensor(TNSR) ke HNL
L1.2205956
1 Tensor(TNSR) ke MUR
2.1302498
1 Tensor(TNSR) ke NAD
$0.8049258
1 Tensor(TNSR) ke NOK
kr0.472668
1 Tensor(TNSR) ke NZD
$0.0820218
1 Tensor(TNSR) ke PAB
B/.0.04634
1 Tensor(TNSR) ke PGK
K0.194628
1 Tensor(TNSR) ke QAR
ر.ق0.1686776
1 Tensor(TNSR) ke RSD
дин.4.7072172
1 Tensor(TNSR) ke UZS
soʻm558.3131246
1 Tensor(TNSR) ke ALL
L3.885609
1 Tensor(TNSR) ke ANG
ƒ0.0829486
1 Tensor(TNSR) ke AWG
ƒ0.083412
1 Tensor(TNSR) ke BBD
$0.09268
1 Tensor(TNSR) ke BAM
KM0.0783146
1 Tensor(TNSR) ke BIF
Fr136.65666
1 Tensor(TNSR) ke BND
$0.060242
1 Tensor(TNSR) ke BSD
$0.04634
1 Tensor(TNSR) ke JMD
$7.430619
1 Tensor(TNSR) ke KHR
186.1042204
1 Tensor(TNSR) ke KMF
Fr19.4628
1 Tensor(TNSR) ke LAK
1,007.3912842
1 Tensor(TNSR) ke LKR
රු14.1276758
1 Tensor(TNSR) ke MDL
L0.78778
1 Tensor(TNSR) ke MGA
Ar208.73853
1 Tensor(TNSR) ke MOP
P0.37072
1 Tensor(TNSR) ke MVR
0.713636
1 Tensor(TNSR) ke MWK
MK80.4513374
1 Tensor(TNSR) ke MZN
MT2.963443
1 Tensor(TNSR) ke NPR
रु6.566378
1 Tensor(TNSR) ke PYG
328.64328
1 Tensor(TNSR) ke RWF
Fr67.23934
1 Tensor(TNSR) ke SBD
$0.3813782
1 Tensor(TNSR) ke SCR
0.6686862
1 Tensor(TNSR) ke SRD
$1.78409
1 Tensor(TNSR) ke SVC
$0.4050116
1 Tensor(TNSR) ke SZL
L0.8044624
1 Tensor(TNSR) ke TMT
m0.16219
1 Tensor(TNSR) ke TND
د.ت0.13712006
1 Tensor(TNSR) ke TTD
$0.3137218
1 Tensor(TNSR) ke UGX
Sh162.00464
1 Tensor(TNSR) ke XAF
Fr26.32112
1 Tensor(TNSR) ke XCD
$0.125118
1 Tensor(TNSR) ke XOF
Fr26.32112
1 Tensor(TNSR) ke XPF
Fr4.77302
1 Tensor(TNSR) ke BWP
P0.623273
1 Tensor(TNSR) ke BZD
$0.0931434
1 Tensor(TNSR) ke CVE
$4.4412256
1 Tensor(TNSR) ke DJF
Fr8.20218
1 Tensor(TNSR) ke DOP
$2.9801254
1 Tensor(TNSR) ke DZD
د.ج6.0515406
1 Tensor(TNSR) ke FJD
$0.1056552
1 Tensor(TNSR) ke GNF
Fr402.9263
1 Tensor(TNSR) ke GTQ
Q0.3549644
1 Tensor(TNSR) ke GYD
$9.6924744
1 Tensor(TNSR) ke ISK
kr5.83884

Sumber Daya Tensor

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Tensor, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Tensor
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Tensor

Berapa nilai Tensor (TNSR) hari ini?
Harga live TNSR dalam USD adalah 0.04634 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga TNSR ke USD saat ini?
Harga TNSR ke USD saat ini adalah $ 0.04634. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Tensor?
Kapitalisasi pasar TNSR adalah $ 19.02M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar TNSR?
Suplai beredar TNSR adalah 410.49M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) TNSR?
TNSR mencapai harga ATH sebesar 2.4518396827456193 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) TNSR?
TNSR mencapai harga ATL 0.0314762192655608 USD.
Berapa volume perdagangan TNSR?
Volume perdagangan 24 jam live TNSR adalah $ 373.73K USD.
Akankah harga TNSR naik lebih tinggi tahun ini?
TNSR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga TNSR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:12:41 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Tensor (TNSR)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator TNSR ke USD

Jumlah

TNSR
TNSR
USD
USD

1 TNSR = 0.04634 USD

Perdagangkan TNSR

TNSR/USDT
$0.04634
$0.04634$0.04634
+3.02%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,111.95
$101,111.95$101,111.95

-0.87%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,298.18
$3,298.18$3,298.18

-0.05%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.47
$155.47$155.47

-0.28%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0335
$1.0335$1.0335

+20.45%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,111.95
$101,111.95$101,111.95

-0.87%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,298.18
$3,298.18$3,298.18

-0.05%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2060
$2.2060$2.2060

-1.27%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.47
$155.47$155.47

-0.28%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0243
$1.0243$1.0243

+0.80%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.02
$31.02$31.02

+106.80%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0883
$0.0883$0.0883

+76.60%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.012706
$0.012706$0.012706

+1,170.60%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.009687
$0.009687$0.009687

+353.93%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.234
$4.234$4.234

+323.40%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0883
$0.0883$0.0883

+76.60%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002343
$0.0000002343$0.0000002343

+56.20%