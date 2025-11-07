BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live TONCOIN hari ini adalah 1.967 USD. Lacak informasi harga aktual TON ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga TON dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live TONCOIN hari ini adalah 1.967 USD. Lacak informasi harga aktual TON ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga TON dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang TON

Info Harga TON

Penjelasan TON

Whitepaper TON

Situs Web Resmi TON

Tokenomi TON

Prakiraan Harga TON

Riwayat TON

Panduan Membeli TON

Konverter TON ke Mata Uang Fiat

Spot TON

Futures USDT-M TON

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo TONCOIN

Harga TONCOIN(TON)

Harga Live 1 TON ke USD:

$1.966
$1.966$1.966
+2.60%1D
USD
Grafik Harga Live TONCOIN (TON)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:03:40 (UTC+8)

Informasi Harga TONCOIN (TON) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 1.886
$ 1.886$ 1.886
Low 24 Jam
$ 1.967
$ 1.967$ 1.967
High 24 Jam

$ 1.886
$ 1.886$ 1.886

$ 1.967
$ 1.967$ 1.967

$ 8.235022765920782
$ 8.235022765920782$ 8.235022765920782

$ 0.39061681567469
$ 0.39061681567469$ 0.39061681567469

+0.92%

+2.60%

-8.64%

-8.64%

Harga aktual TONCOIN (TON) adalah $ 1.967. Selama 24 jam terakhir, TON diperdagangkan antara low $ 1.886 dan high $ 1.967, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highTON adalah $ 8.235022765920782, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.39061681567469.

Dalam hal kinerja jangka pendek, TON telah berubah sebesar +0.92% selama 1 jam terakhir, +2.60% selama 24 jam, dan -8.64% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar TONCOIN (TON)

No.25

$ 4.89B
$ 4.89B$ 4.89B

$ 4.01M
$ 4.01M$ 4.01M

$ 10.12B
$ 10.12B$ 10.12B

2.49B
2.49B 2.49B

--
----

5,145,002,925.01118
5,145,002,925.01118 5,145,002,925.01118

0.14%

TONCOIN

Kapitalisasi Pasar TONCOIN saat ini adalah $ 4.89B, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 4.01M. Suplai beredar TON adalah 2.49B, dan total suplainya sebesar 5145002925.01118. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 10.12B.

Riwayat Harga TONCOIN (TON) USD

Pantau perubahan harga TONCOIN untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.04982+2.60%
30 Days$ -0.801-28.94%
60 Hari$ -1.132-36.53%
90 Hari$ -1.359-40.86%
Perubahan Harga TONCOIN Hari Ini

Hari ini, TON tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.04982 (+2.60%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga TONCOIN 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.801 (-28.94%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga TONCOIN 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, TON terlihat mengalami perubahan $ -1.132 (-36.53%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga TONCOIN 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -1.359 (-40.86%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari TONCOIN (TON)?

Lihat halaman Riwayat Harga TONCOIN sekarang.

Apa yang dimaksud dengan TONCOIN (TON)

Selain memproses jutaan transaksi per detik, ekosistem berbasis blockchain TON memiliki semua peluang untuk memunculkan Internet Web3.0 asli dengan penyimpanan terdesentralisasi, jaringan anonim, DNS, pembayaran instan, dan berbagai layanan terdesentralisasi.

TONCOIN tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi TONCOIN Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa TON ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang TONCOIN di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli TONCOIN dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga TONCOIN (USD)

Berapa nilai TONCOIN (TON) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda TONCOIN (TON) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk TONCOIN.

Cek prediksi harga TONCOIN sekarang!

Tokenomi TONCOIN (TON)

Memahami tokenomi TONCOIN (TON) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token TON sekarang!

Cara membeli TONCOIN (TON)

Ingin mengetahui cara membeli TONCOIN? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli TONCOIN di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

TON ke Mata Uang Lokal

1 TONCOIN(TON) ke VND
51,761.605
1 TONCOIN(TON) ke AUD
A$3.02918
1 TONCOIN(TON) ke GBP
1.49492
1 TONCOIN(TON) ke EUR
1.69162
1 TONCOIN(TON) ke USD
$1.967
1 TONCOIN(TON) ke MYR
RM8.22206
1 TONCOIN(TON) ke TRY
82.98773
1 TONCOIN(TON) ke JPY
¥298.984
1 TONCOIN(TON) ke ARS
ARS$2,854.84479
1 TONCOIN(TON) ke RUB
159.77941
1 TONCOIN(TON) ke INR
174.41389
1 TONCOIN(TON) ke IDR
Rp32,783.32022
1 TONCOIN(TON) ke PHP
116.09234
1 TONCOIN(TON) ke EGP
￡E.93.01943
1 TONCOIN(TON) ke BRL
R$10.50378
1 TONCOIN(TON) ke CAD
C$2.77347
1 TONCOIN(TON) ke BDT
239.99367
1 TONCOIN(TON) ke NGN
2,830.19828
1 TONCOIN(TON) ke COP
$7,536.38347
1 TONCOIN(TON) ke ZAR
R.34.16679
1 TONCOIN(TON) ke UAH
82.73202
1 TONCOIN(TON) ke TZS
T.Sh.4,832.919
1 TONCOIN(TON) ke VES
Bs446.509
1 TONCOIN(TON) ke CLP
$1,854.881
1 TONCOIN(TON) ke PKR
Rs555.95288
1 TONCOIN(TON) ke KZT
1,034.70101
1 TONCOIN(TON) ke THB
฿63.7308
1 TONCOIN(TON) ke TWD
NT$60.95733
1 TONCOIN(TON) ke AED
د.إ7.21889
1 TONCOIN(TON) ke CHF
Fr1.5736
1 TONCOIN(TON) ke HKD
HK$15.28359
1 TONCOIN(TON) ke AMD
֏752.1808
1 TONCOIN(TON) ke MAD
.د.م18.2931
1 TONCOIN(TON) ke MXN
$36.52719
1 TONCOIN(TON) ke SAR
ريال7.37625
1 TONCOIN(TON) ke ETB
Br302.70163
1 TONCOIN(TON) ke KES
KSh254.05772
1 TONCOIN(TON) ke JOD
د.أ1.394603
1 TONCOIN(TON) ke PLN
7.21889
1 TONCOIN(TON) ke RON
лв8.6548
1 TONCOIN(TON) ke SEK
kr18.80452
1 TONCOIN(TON) ke BGN
лв3.32423
1 TONCOIN(TON) ke HUF
Ft657.62711
1 TONCOIN(TON) ke CZK
41.44469
1 TONCOIN(TON) ke KWD
د.ك0.601902
1 TONCOIN(TON) ke ILS
6.43209
1 TONCOIN(TON) ke BOB
Bs13.5723
1 TONCOIN(TON) ke AZN
3.3439
1 TONCOIN(TON) ke TJS
SM18.13574
1 TONCOIN(TON) ke GEL
5.33057
1 TONCOIN(TON) ke AOA
Kz1,802.93253
1 TONCOIN(TON) ke BHD
.د.ب0.739592
1 TONCOIN(TON) ke BMD
$1.967
1 TONCOIN(TON) ke DKK
kr12.70682
1 TONCOIN(TON) ke HNL
L51.81078
1 TONCOIN(TON) ke MUR
90.482
1 TONCOIN(TON) ke NAD
$34.16679
1 TONCOIN(TON) ke NOK
kr20.04373
1 TONCOIN(TON) ke NZD
$3.48159
1 TONCOIN(TON) ke PAB
B/.1.967
1 TONCOIN(TON) ke PGK
K8.2614
1 TONCOIN(TON) ke QAR
ر.ق7.15988
1 TONCOIN(TON) ke RSD
дин.199.63083
1 TONCOIN(TON) ke UZS
soʻm23,698.78973
1 TONCOIN(TON) ke ALL
L164.93295
1 TONCOIN(TON) ke ANG
ƒ3.52093
1 TONCOIN(TON) ke AWG
ƒ3.5406
1 TONCOIN(TON) ke BBD
$3.934
1 TONCOIN(TON) ke BAM
KM3.32423
1 TONCOIN(TON) ke BIF
Fr5,800.683
1 TONCOIN(TON) ke BND
$2.5571
1 TONCOIN(TON) ke BSD
$1.967
1 TONCOIN(TON) ke JMD
$315.40845
1 TONCOIN(TON) ke KHR
7,899.59002
1 TONCOIN(TON) ke KMF
Fr826.14
1 TONCOIN(TON) ke LAK
42,760.86871
1 TONCOIN(TON) ke LKR
රු599.67929
1 TONCOIN(TON) ke MDL
L33.439
1 TONCOIN(TON) ke MGA
Ar8,860.3515
1 TONCOIN(TON) ke MOP
P15.736
1 TONCOIN(TON) ke MVR
30.2918
1 TONCOIN(TON) ke MWK
MK3,414.92837
1 TONCOIN(TON) ke MZN
MT125.78965
1 TONCOIN(TON) ke NPR
रु278.7239
1 TONCOIN(TON) ke PYG
13,949.964
1 TONCOIN(TON) ke RWF
Fr2,854.117
1 TONCOIN(TON) ke SBD
$16.18841
1 TONCOIN(TON) ke SCR
29.60335
1 TONCOIN(TON) ke SRD
$75.7295
1 TONCOIN(TON) ke SVC
$17.19158
1 TONCOIN(TON) ke SZL
L34.14712
1 TONCOIN(TON) ke TMT
m6.8845
1 TONCOIN(TON) ke TND
د.ت5.820353
1 TONCOIN(TON) ke TTD
$13.31659
1 TONCOIN(TON) ke UGX
Sh6,876.632
1 TONCOIN(TON) ke XAF
Fr1,115.289
1 TONCOIN(TON) ke XCD
$5.3109
1 TONCOIN(TON) ke XOF
Fr1,115.289
1 TONCOIN(TON) ke XPF
Fr202.601
1 TONCOIN(TON) ke BWP
P26.45615
1 TONCOIN(TON) ke BZD
$3.95367
1 TONCOIN(TON) ke CVE
$188.51728
1 TONCOIN(TON) ke DJF
Fr348.159
1 TONCOIN(TON) ke DOP
$126.49777
1 TONCOIN(TON) ke DZD
د.ج256.81152
1 TONCOIN(TON) ke FJD
$4.48476
1 TONCOIN(TON) ke GNF
Fr17,103.065
1 TONCOIN(TON) ke GTQ
Q15.06722
1 TONCOIN(TON) ke GYD
$411.41772
1 TONCOIN(TON) ke ISK
kr247.842

Sumber Daya TONCOIN

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai TONCOIN, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi TONCOIN
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang TONCOIN

Berapa nilai TONCOIN (TON) hari ini?
Harga live TON dalam USD adalah 1.967 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga TON ke USD saat ini?
Harga TON ke USD saat ini adalah $ 1.967. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar TONCOIN?
Kapitalisasi pasar TON adalah $ 4.89B USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar TON?
Suplai beredar TON adalah 2.49B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) TON?
TON mencapai harga ATH sebesar 8.235022765920782 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) TON?
TON mencapai harga ATL 0.39061681567469 USD.
Berapa volume perdagangan TON?
Volume perdagangan 24 jam live TON adalah $ 4.01M USD.
Akankah harga TON naik lebih tinggi tahun ini?
TON mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga TON untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:03:40 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting TONCOIN (TON)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator TON ke USD

Jumlah

TON
TON
USD
USD

1 TON = 1.967 USD

Perdagangkan TON

TON/EUR
$1.703
$1.703$1.703
+2.46%
TON/USDT
$1.966
$1.966$1.966
+2.55%
TON/USDC
$1.962
$1.962$1.962
+2.34%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,563.10
$101,563.10$101,563.10

-0.43%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,326.79
$3,326.79$3,326.79

+0.81%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.03
$156.03$156.03

+0.07%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0737
$1.0737$1.0737

+25.13%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,563.10
$101,563.10$101,563.10

-0.43%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,326.79
$3,326.79$3,326.79

+0.81%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.03
$156.03$156.03

+0.07%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2180
$2.2180$2.2180

-0.73%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0229
$1.0229$1.0229

+0.66%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.60
$30.60$30.60

+104.00%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0814
$0.0814$0.0814

+62.80%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.013189
$0.013189$0.013189

+1,218.90%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.268
$4.268$4.268

+326.80%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008799
$0.008799$0.008799

+312.32%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002492
$0.0000002492$0.0000002492

+66.13%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0814
$0.0814$0.0814

+62.80%