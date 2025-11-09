Tokenomi Alttown (TOWN)

Tokenomi Alttown (TOWN)

Tokenomi & Analisis Harga Alttown (TOWN)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Alttown (TOWN), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
--
----
Total Suplai:
$ 2.00B
$ 2.00B$ 2.00B
Suplai yang Beredar:
--
----
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 1.44M
$ 1.44M$ 1.44M
All-Time High:
$ 0.028
$ 0.028$ 0.028
All-Time Low:
--
----
Harga Saat Ini:
$ 0.0007185
$ 0.0007185$ 0.0007185

Informasi Alttown (TOWN)

Alt.town adalah Platform Pertumbuhan Nilai Selebriti Virtual. Alt.town adalah layanan yang memungkinkan pengguna memperdagangkan nilai kreator virtual yang dinyatakan dalam aset digital. Nilai kreator didasarkan pada konten dan fandom mereka. Selebriti virtual seperti VTuber, influencer virtual, dan idola virtual yang bergabung dengan Alt.town akan menerbitkan aset digital bernama DNA, yang melambangkan nilai mereka. Pengguna, termasuk penggemar dan pendukung Web3, dapat membeli DNA selebritas virtual favorit mereka, mengantisipasi peningkatan nilai dan menikmati konten yang disediakan oleh selebritas tersebut. Harga aset digital ini ditentukan oleh transaksi antar pengguna, yang didukung oleh perdagangan buku pesanan berbasis on-chain.

Situs Web Resmi:
https://www.alt.town/
Whitepaper:
https://docs.alt.town/
Explorer Blok:
https://bscscan.com/token/0x973253D0C12366e0fA5AFb9F9E2e9486ECA69c01

Tokenomi Alttown (TOWN): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Alttown (TOWN) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token TOWN yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token TOWN yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi TOWN, jelajahi harga live token TOWN!

