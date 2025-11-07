Apa yang dimaksud dengan Alttown (TOWN)

Alt.town adalah Platform Pertumbuhan Nilai Selebriti Virtual. Alt.town adalah layanan yang memungkinkan pengguna memperdagangkan nilai kreator virtual yang dinyatakan dalam aset digital. Nilai kreator didasarkan pada konten dan fandom mereka. Selebriti virtual seperti VTuber, influencer virtual, dan idola virtual yang bergabung dengan Alt.town akan menerbitkan aset digital bernama DNA, yang melambangkan nilai mereka. Pengguna, termasuk penggemar dan pendukung Web3, dapat membeli DNA selebritas virtual favorit mereka, mengantisipasi peningkatan nilai dan menikmati konten yang disediakan oleh selebritas tersebut. Harga aset digital ini ditentukan oleh transaksi antar pengguna, yang didukung oleh perdagangan buku pesanan berbasis on-chain.

Tokenomi Alttown (TOWN)

Memahami tokenomi Alttown (TOWN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token TOWN sekarang!

Berapa nilai Alttown (TOWN) hari ini? Harga live TOWN dalam USD adalah 0.0005849 USD . Berapa harga TOWN ke USD saat ini? $ 0.0005849 . Berapa kapitalisasi pasar Alttown? Kapitalisasi pasar TOWN adalah -- USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Berapa suplai beredar TOWN? Suplai beredar TOWN adalah -- USD . Berapa harga all‑time high (ATH) TOWN? TOWN mencapai harga ATH sebesar -- USD . Berapa harga all‑time low (ATL) TOWN? TOWN mencapai harga ATL -- USD . Berapa volume perdagangan TOWN? Volume perdagangan 24 jam live TOWN adalah $ 57.30K USD .

