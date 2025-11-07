BursaDEX+
Harga live Shiba Inu Treat hari ini adalah 0.0006824 USD. Lacak informasi harga aktual TREAT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga TREAT dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Shiba Inu Treat(TREAT)

Harga Live 1 TREAT ke USD:

$0.0006824
-2.16%1D
Grafik Harga Live Shiba Inu Treat (TREAT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:49:40 (UTC+8)

Informasi Harga Shiba Inu Treat (TREAT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.000611
Low 24 Jam
$ 0.0009584
High 24 Jam

$ 0.000611
$ 0.0009584
$ 0.019750864633969658
$ 0.000575420463330122
+0.04%

-2.16%

-7.01%

-7.01%

Harga aktual Shiba Inu Treat (TREAT) adalah $ 0.0006824. Selama 24 jam terakhir, TREAT diperdagangkan antara low $ 0.000611 dan high $ 0.0009584, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highTREAT adalah $ 0.019750864633969658, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000575420463330122.

Dalam hal kinerja jangka pendek, TREAT telah berubah sebesar +0.04% selama 1 jam terakhir, -2.16% selama 24 jam, dan -7.01% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Shiba Inu Treat (TREAT)

No.3987

$ 0.00
$ 97.01K
$ 6.82M
0.00
10,000,000,000
ETH

Kapitalisasi Pasar Shiba Inu Treat saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 97.01K. Suplai beredar TREAT adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 10000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.82M.

Riwayat Harga Shiba Inu Treat (TREAT) USD

Pantau perubahan harga Shiba Inu Treat untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000015065-2.16%
30 Days$ -0.0004886-41.73%
60 Hari$ -0.0008266-54.78%
90 Hari$ -0.0008176-54.51%
Perubahan Harga Shiba Inu Treat Hari Ini

Hari ini, TREAT tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.000015065 (-2.16%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Shiba Inu Treat 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0004886 (-41.73%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Shiba Inu Treat 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, TREAT terlihat mengalami perubahan $ -0.0008266 (-54.78%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Shiba Inu Treat 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0008176 (-54.51%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Shiba Inu Treat (TREAT)?

Lihat halaman Riwayat Harga Shiba Inu Treat sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Shiba Inu Treat (TREAT)

Meet Treat, the final token in the wildly popular Shiba Inu Ecosystem, designed to give transactional rewards and access to over 30 pieces of advanced technology that serve as the operating system of the Shiba Network State. These cutting-edge innovations include, Defi innovations, Karna, Aura, Reputation, Decentralized Identity, AI agentic frameworks, Fully Homomorphic Encryption, and immersive elements within Shiba Inu’s Metaverse, to name just a few. Beyond its role in technology enablement, Treat also serves as a governance token, steering the Shiba Network State’s innovation and marketing strategies. In doing so, it cements Shiba Inu’s status as far more than a meme coin—revealing it as one of the world’s most influential brands and a true technology powerhouse.

Shiba Inu Treat tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Shiba Inu Treat Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa TREAT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Shiba Inu Treat di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Shiba Inu Treat dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Shiba Inu Treat (USD)

Berapa nilai Shiba Inu Treat (TREAT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Shiba Inu Treat (TREAT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Shiba Inu Treat.

Cek prediksi harga Shiba Inu Treat sekarang!

Tokenomi Shiba Inu Treat (TREAT)

Memahami tokenomi Shiba Inu Treat (TREAT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token TREAT sekarang!

Cara membeli Shiba Inu Treat (TREAT)

Ingin mengetahui cara membeli Shiba Inu Treat? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Shiba Inu Treat di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

TREAT ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Shiba Inu Treat

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Shiba Inu Treat, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Shiba Inu Treat
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Shiba Inu Treat

Berapa nilai Shiba Inu Treat (TREAT) hari ini?
Harga live TREAT dalam USD adalah 0.0006824 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga TREAT ke USD saat ini?
Harga TREAT ke USD saat ini adalah $ 0.0006824. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Shiba Inu Treat?
Kapitalisasi pasar TREAT adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar TREAT?
Suplai beredar TREAT adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) TREAT?
TREAT mencapai harga ATH sebesar 0.019750864633969658 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) TREAT?
TREAT mencapai harga ATL 0.000575420463330122 USD.
Berapa volume perdagangan TREAT?
Volume perdagangan 24 jam live TREAT adalah $ 97.01K USD.
Akankah harga TREAT naik lebih tinggi tahun ini?
TREAT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga TREAT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Shiba Inu Treat (TREAT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

