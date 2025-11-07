Apa yang dimaksud dengan TRN (TRN)

t3rn sedang membangun lapisan eksekusi universal untuk Web3 — sebuah protokol infrastruktur lintas rantai yang memungkinkan pengguna dan pengembang untuk mengeksekusi transaksi multi-rantai yang kompleks secara atomik. Bukan solusi jembatan yang terfragmentasi atau protokol pengiriman pesan yang sederhana, t3rn memastikan bahwa setiap transaksi lintas rantai berhasil sepenuhnya atau kembali sepenuhnya, sehingga menghilangkan risiko eksekusi parsial di seluruh rantai. Melalui arsitektur berbasis maksud, pengguna cukup menentukan hasil yang mereka inginkan, sementara para Eksekutor yang terdesentralisasi bersaing untuk memenuhi maksud tersebut secara efisien, aman, dan dengan likuiditas yang optimal. Hal ini menciptakan lingkungan yang kompetitif dan tanpa izin bagi penyedia likuiditas dan pemecah masalah, sekaligus menjadikan penggunaan lintas rantai lancar bagi pengembang, dApps, dan protokol. t3rn sedang membangun lapisan eksekusi universal untuk Web3 — sebuah protokol infrastruktur lintas rantai yang memungkinkan pengguna dan pengembang untuk mengeksekusi transaksi multi-rantai yang kompleks secara atomik. Bukan solusi jembatan yang terfragmentasi atau protokol pengiriman pesan yang sederhana, t3rn memastikan bahwa setiap transaksi lintas rantai berhasil sepenuhnya atau kembali sepenuhnya, sehingga menghilangkan risiko eksekusi parsial di seluruh rantai. Melalui arsitektur berbasis maksud, pengguna cukup menentukan hasil yang mereka inginkan, sementara para Eksekutor yang terdesentralisasi bersaing untuk memenuhi maksud tersebut secara efisien, aman, dan dengan likuiditas yang optimal. Hal ini menciptakan lingkungan yang kompetitif dan tanpa izin bagi penyedia likuiditas dan pemecah masalah, sekaligus menjadikan penggunaan lintas rantai lancar bagi pengembang, dApps, dan protokol.

TRN tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi TRN Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa TRN ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang TRN di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli TRN dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga TRN (USD)

Berapa nilai TRN (TRN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda TRN (TRN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk TRN.

Cek prediksi harga TRN sekarang!

Tokenomi TRN (TRN)

Memahami tokenomi TRN (TRN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token TRN sekarang!

Cara membeli TRN (TRN)

Ingin mengetahui cara membeli TRN? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli TRN di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

TRN ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya TRN

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai TRN, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang TRN Berapa nilai TRN (TRN) hari ini? Harga live TRN dalam USD adalah 0.00995 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga TRN ke USD saat ini? $ 0.00995 . Cobalah Harga TRN ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar TRN? Kapitalisasi pasar TRN adalah -- USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar TRN? Suplai beredar TRN adalah -- USD . Berapa harga all‑time high (ATH) TRN? TRN mencapai harga ATH sebesar -- USD . Berapa harga all‑time low (ATL) TRN? TRN mencapai harga ATL -- USD . Berapa volume perdagangan TRN? Volume perdagangan 24 jam live TRN adalah $ 30.03K USD . Akankah harga TRN naik lebih tinggi tahun ini? TRN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga TRN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting TRN (TRN)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi