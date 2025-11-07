BursaDEX+
Harga live TRUST AI hari ini adalah 0.2055 USD. Lacak informasi harga aktual TRT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi.

Harga TRUST AI(TRT)

$0.2124
+2.16%1D
Grafik Harga Live TRUST AI (TRT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:13:02 (UTC+8)

Informasi Harga TRUST AI (TRT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.199
Low 24 Jam
$ 0.223
High 24 Jam

$ 0.199
$ 0.223
$ 11.519671753579141
$ 0.004986070176975496
+1.63%

+2.16%

-6.85%

-6.85%

Harga aktual TRUST AI (TRT) adalah $ 0.2055. Selama 24 jam terakhir, TRT diperdagangkan antara low $ 0.199 dan high $ 0.223, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highTRT adalah $ 11.519671753579141, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.004986070176975496.

Dalam hal kinerja jangka pendek, TRT telah berubah sebesar +1.63% selama 1 jam terakhir, +2.16% selama 24 jam, dan -6.85% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar TRUST AI (TRT)

No.2230

$ 780.90K
$ 53.06K
$ 4.32M
3.80M
21,000,000
2024-06-16 00:00:00

$ 0.55
ARB

Kapitalisasi Pasar TRUST AI saat ini adalah $ 780.90K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 53.06K. Suplai beredar TRT adalah 3.80M, dan total suplainya sebesar 21000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 4.32M.

Riwayat Harga TRUST AI (TRT) USD

Pantau perubahan harga TRUST AI untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.004491+2.16%
30 Days$ -0.1455-41.46%
60 Hari$ -0.4444-68.38%
90 Hari$ -0.3855-65.23%
Perubahan Harga TRUST AI Hari Ini

Hari ini, TRT tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.004491 (+2.16%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga TRUST AI 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.1455 (-41.46%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga TRUST AI 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, TRT terlihat mengalami perubahan $ -0.4444 (-68.38%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga TRUST AI 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.3855 (-65.23%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari TRUST AI (TRT)?

Lihat halaman Riwayat Harga TRUST AI sekarang.

Apa yang dimaksud dengan TRUST AI (TRT)

Trust AI is an innovative blockchain platform designed to revolutionize decentralized ecosystems by integrating AI-driven solutions. With a focus on no-code tools, seamless smart contract creation, and scalable technology, Trust AI empowers individuals and businesses to adopt blockchain with ease. The platform’s advanced features include a secure blockchain, decentralized exchange (DEX), NFT creation tools, and cross-chain compatibility, all aimed at enhancing accessibility, security, and efficiency in the Web3 landscape.

TRUST AI tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi TRUST AI Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa TRT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang TRUST AI di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli TRUST AI dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga TRUST AI (USD)

Berapa nilai TRUST AI (TRT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda TRUST AI (TRT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk TRUST AI.

Cek prediksi harga TRUST AI sekarang!

Tokenomi TRUST AI (TRT)

Memahami tokenomi TRUST AI (TRT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token TRT sekarang!

Cara membeli TRUST AI (TRT)

Ingin mengetahui cara membeli TRUST AI? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli TRUST AI di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

TRT ke Mata Uang Lokal

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai TRUST AI, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi TRUST AI
Explorer Blok

Whitepaper
Situs Web Resmi TRUST AI
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang TRUST AI

Berapa nilai TRUST AI (TRT) hari ini?
Harga live TRT dalam USD adalah 0.2055 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga TRT ke USD saat ini?
Harga TRT ke USD saat ini adalah $ 0.2055. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar TRUST AI?
Kapitalisasi pasar TRT adalah $ 780.90K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar TRT?
Suplai beredar TRT adalah 3.80M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) TRT?
TRT mencapai harga ATH sebesar 11.519671753579141 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) TRT?
TRT mencapai harga ATL 0.004986070176975496 USD.
Berapa volume perdagangan TRT?
Volume perdagangan 24 jam live TRT adalah $ 53.06K USD.
Akankah harga TRT naik lebih tinggi tahun ini?
TRT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga TRT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

