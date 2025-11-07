BursaDEX+
Harga live Trustswap hari ini adalah 0.04807 USD. Lacak informasi harga aktual TRUSTSWAP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga TRUSTSWAP dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Trustswap(TRUSTSWAP)

Harga Live 1 TRUSTSWAP ke USD:

$0.04809
-5.09%1D
USD
Grafik Harga Live Trustswap (TRUSTSWAP)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:50:50 (UTC+8)

Informasi Harga Trustswap (TRUSTSWAP) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.04698
Low 24 Jam
$ 0.05974
High 24 Jam

$ 0.04698
$ 0.05974
$ 5.02240699
$ 0.0125283595814
-0.93%

-5.09%

-15.48%

-15.48%

Harga aktual Trustswap (TRUSTSWAP) adalah $ 0.04807. Selama 24 jam terakhir, TRUSTSWAP diperdagangkan antara low $ 0.04698 dan high $ 0.05974, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highTRUSTSWAP adalah $ 5.02240699, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.0125283595814.

Dalam hal kinerja jangka pendek, TRUSTSWAP telah berubah sebesar -0.93% selama 1 jam terakhir, -5.09% selama 24 jam, dan -15.48% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Trustswap (TRUSTSWAP)

No.1389

$ 4.81M
$ 59.64K
$ 4.81M
100.00M
99,995,164.26708125
2020-07-10 00:00:00

ETH

Kapitalisasi Pasar Trustswap saat ini adalah $ 4.81M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 59.64K. Suplai beredar TRUSTSWAP adalah 100.00M, dan total suplainya sebesar 99995164.26708125. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 4.81M.

Riwayat Harga Trustswap (TRUSTSWAP) USD

Pantau perubahan harga Trustswap untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0025791-5.09%
30 Days$ -0.0274-36.31%
60 Hari$ -0.03199-39.96%
90 Hari$ -0.04281-47.11%
Perubahan Harga Trustswap Hari Ini

Hari ini, TRUSTSWAP tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0025791 (-5.09%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Trustswap 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0274 (-36.31%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Trustswap 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, TRUSTSWAP terlihat mengalami perubahan $ -0.03199 (-39.96%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Trustswap 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.04281 (-47.11%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Trustswap (TRUSTSWAP)?

Lihat halaman Riwayat Harga Trustswap sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Trustswap (TRUSTSWAP)

TrustSwap is a new platform designed to help people exchange money securely and reliably. It is an easy way for you and anyone in the world to make safe cryptocurrency transactions together.

Trustswap tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Trustswap Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa TRUSTSWAP ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Trustswap di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Trustswap dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Trustswap (USD)

Berapa nilai Trustswap (TRUSTSWAP) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Trustswap (TRUSTSWAP) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Trustswap.

Cek prediksi harga Trustswap sekarang!

Tokenomi Trustswap (TRUSTSWAP)

Memahami tokenomi Trustswap (TRUSTSWAP) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token TRUSTSWAP sekarang!

Cara membeli Trustswap (TRUSTSWAP)

Ingin mengetahui cara membeli Trustswap? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Trustswap di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

TRUSTSWAP ke Mata Uang Lokal

1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke VND
1,264.96205
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke AUD
A$0.0740278
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke GBP
0.0365332
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke EUR
0.0413402
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke USD
$0.04807
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke MYR
RM0.2009326
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke TRY
2.0256698
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke JPY
¥7.35471
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke ARS
ARS$69.7673559
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke RUB
3.9056875
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke INR
4.2623669
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke IDR
Rp801.1663462
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke PHP
2.8370914
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke EGP
￡E.2.2732303
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke BRL
R$0.2571745
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke CAD
C$0.0677787
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke BDT
5.8650207
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke NGN
69.1650388
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke COP
$184.1758787
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke ZAR
R.0.8354566
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke UAH
2.0218242
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke TZS
T.Sh.118.10799
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke VES
Bs10.91189
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke CLP
$45.33001
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke PKR
Rs13.5865048
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke KZT
25.2862621
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke THB
฿1.557468
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke TWD
NT$1.4896893
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke AED
د.إ0.1764169
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke CHF
Fr0.038456
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke HKD
HK$0.3735039
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke AMD
֏18.381968
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke MAD
.د.م0.447051
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke MXN
$0.8931406
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke SAR
ريال0.1802625
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke ETB
Br7.3974923
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke KES
KSh6.2087212
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke JOD
د.أ0.03408163
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke PLN
0.1768976
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke RON
лв0.211508
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke SEK
kr0.4600299
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke BGN
лв0.0812383
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke HUF
Ft16.0659554
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke CZK
1.0128349
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke KWD
د.ك0.01470942
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke ILS
0.1571889
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke BOB
Bs0.331683
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke AZN
0.081719
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke TJS
SM0.4432054
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke GEL
0.1302697
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke AOA
Kz44.0604813
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke BHD
.د.ب0.01807432
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke BMD
$0.04807
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke DKK
kr0.3105322
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke HNL
L1.2661638
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke MUR
2.21122
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke NAD
$0.8349759
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke NOK
kr0.490314
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke NZD
$0.0850839
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke PAB
B/.0.04807
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke PGK
K0.201894
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke QAR
ر.ق0.1749748
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke RSD
дин.4.879105
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke UZS
soʻm579.1564933
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke ALL
L4.0306695
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke ANG
ƒ0.0860453
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke AWG
ƒ0.086526
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke BBD
$0.09614
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke BAM
KM0.0812383
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke BIF
Fr141.75843
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke BND
$0.062491
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke BSD
$0.04807
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke JMD
$7.7080245
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke KHR
193.0520042
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke KMF
Fr20.1894
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke LAK
1,044.9999791
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke LKR
රු14.6551009
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke MDL
L0.8224777
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke MGA
Ar216.531315
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke MOP
P0.38456
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke MVR
0.740278
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke MWK
MK83.4548077
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke MZN
MT3.0740765
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke NPR
रु6.811519
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke PYG
340.91244
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke RWF
Fr69.74957
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke SBD
$0.3956161
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke SCR
0.7234535
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke SRD
$1.850695
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke SVC
$0.4201318
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke SZL
L0.8344952
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke TMT
m0.168245
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke TND
د.ت0.14223913
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke TTD
$0.3254339
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke UGX
Sh168.05272
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke XAF
Fr27.30376
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke XCD
$0.129789
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke XOF
Fr27.30376
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke XPF
Fr4.95121
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke BWP
P0.6465415
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke BZD
$0.0966207
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke CVE
$4.6070288
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke DJF
Fr8.50839
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke DOP
$3.0913817
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke DZD
د.ج6.2760192
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke FJD
$0.1095996
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke GNF
Fr417.96865
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke GTQ
Q0.3682162
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke GYD
$10.0543212
1 Trustswap(TRUSTSWAP) ke ISK
kr6.05682

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Trustswap

Berapa nilai Trustswap (TRUSTSWAP) hari ini?
Harga live TRUSTSWAP dalam USD adalah 0.04807 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga TRUSTSWAP ke USD saat ini?
Harga TRUSTSWAP ke USD saat ini adalah $ 0.04807. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Trustswap?
Kapitalisasi pasar TRUSTSWAP adalah $ 4.81M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar TRUSTSWAP?
Suplai beredar TRUSTSWAP adalah 100.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) TRUSTSWAP?
TRUSTSWAP mencapai harga ATH sebesar 5.02240699 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) TRUSTSWAP?
TRUSTSWAP mencapai harga ATL 0.0125283595814 USD.
Berapa volume perdagangan TRUSTSWAP?
Volume perdagangan 24 jam live TRUSTSWAP adalah $ 59.64K USD.
Akankah harga TRUSTSWAP naik lebih tinggi tahun ini?
TRUSTSWAP mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga TRUSTSWAP untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:50:50 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

