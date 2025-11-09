Tokenomi Trustswap (TRUSTSWAP)

Telusuri wawasan utama tentang Trustswap (TRUSTSWAP), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 12:02:57 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga Trustswap (TRUSTSWAP)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Trustswap (TRUSTSWAP), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 4.97M
$ 4.97M
Total Suplai:
$ 100.00M
$ 100.00M
Suplai yang Beredar:
$ 100.00M
$ 100.00M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 4.97M
$ 4.97M
All-Time High:
$ 5.37482
$ 5.37482
All-Time Low:
$ 0.0125283595814
$ 0.0125283595814
Harga Saat Ini:
$ 0.04971
$ 0.04971

Informasi Trustswap (TRUSTSWAP)

TrustSwap is a new platform designed to help people exchange money securely and reliably. It is an easy way for you and anyone in the world to make safe cryptocurrency transactions together.

Situs Web Resmi:
https://trustswap.com/
Whitepaper:
https://trustswap.gitbook.io/trustswap/
Explorer Blok:
https://etherscan.io/token/0xcc4304a31d09258b0029ea7fe63d032f52e44efe

Tokenomi Trustswap (TRUSTSWAP): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Trustswap (TRUSTSWAP) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token TRUSTSWAP yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token TRUSTSWAP yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi TRUSTSWAP, jelajahi harga live token TRUSTSWAP!

Cara Membeli TRUSTSWAP

Tertarik untuk menambahkan Trustswap (TRUSTSWAP) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli TRUSTSWAP, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.

Riwayat Harga Trustswap (TRUSTSWAP)

Menganalisis riwayat harga TRUSTSWAP membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.

Prediksi Harga TRUSTSWAP

Ingin mengetahui arah TRUSTSWAP? Halaman prediksi harga TRUSTSWAP kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Beli kripto hanya dengan 1 USDT: Jalan termudah menuju kripto!

